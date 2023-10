Teroristi Hamasa koji su se probili u Izrael nosili su upute o izradi kemijskog oružja, rekao je izraelski predsjednik Isaac Herzog, a piše Sky News. Izraelske snage tvrde da su otkrile materijal na tijelima mrtvih boraca u kibucu Be'eri, gdje je procijenjeno 20% od 1100 stanovnika ubijeno ili oteto.

Dokumente, zajedno s dijagramima, pokazao je Sky Newsu u ekskluzivnom intervjuu u nedjelju navečer.

"To je Al Qaidin materijal. Službeni Al Qaidin materijal. Imamo posla s ISIS-om, Al Qaidom i Hamasom", rekao je Herzog. "Ovako je šokantna situacija u kojoj gledamo upute koje su dane o tome kako raditi i kako stvoriti neku vrstu neprofesionalnog kemijskog oružja s cijanidom."

Obavještajni podaci, s kojih je skinuta oznaka tajnosti, pokazuju sastojke potrebne za izradu kemijske bombe.

Na pitanje razumije li zašto su mnogi Izraelci ljuti i osjećaju da su ih vlada i sigurnosne snage iznevjerili, Herzog se složio.

"Apsolutno. Slušam to cijeli dan. Čujem to od obitelji cijeli dan i čujem to od izbjeglica, onih koji su morali otići i sada su u hotelima i drugim mjestima diljem zemlje i skloništima. Ljudi su jako, jako frustrirani i očito jako ljuti i to opravdano."

"Budući da smo u ratu, jer moramo pobijediti, jer se dižemo kao lav, jer moramo braniti naše ljude i promijeniti stvarnost, mi ćemo se nositi sa svim tim nakon rata."

Odbacio optužbe

Herzog je odbacio optužbe da izraelsko bombardiranje Gaze ima neproporcionalan učinak na civile i ustvrdio da Izrael nema izbora nego eliminirati Hamas. "Nije istina. Imamo realne ciljeve. Kažemo da želimo izbrisati vojnu infrastrukturu Hamasa. Jasno smo to rekli. Oprezni smo. Prošla su već dva tjedna, a nismo djelovali na terenu jer smo oprezni. Plačem za životima Palestinaca, ali prije svega plačem za životima svoje nacije."

Ujedinjeni narodi i druge humanitarne organizacije koje djeluju u Gazi rekli su da postoji humanitarna opasnost u Pojasu, ali Herzog tvrdi da "većina Gaze" "funkcionira".

"Problem je u tome što je dio infrastrukture, dio pomoći otet od strane Hamasa. Vrlo je lako okriviti Izrael."

Govoreći o tome što će se dogoditi s Gazom ako Izrael postigne svoje ciljeve i zbriše Hamas, Herzog je rekao da je to odluka Benjamina Netanyahua.

"Stvarnost je razorena. Ljudi si postavljaju duboka pitanja. Je li to moguće? Mogu li se pomiriti sa susjedom koji mojoj djeci želi otkinuti glave? Je li to izvedivo?"

"Uvijek razmišljam o tome kakvu viziju možemo stvoriti. Vjerujem u uključivanje Izraela u regiju. Kao dio procesa moramo pronaći način da imamo daljnji život s Palestincima, ali ne kada oni slave činjenicu da je toliko tisuća Izraelaca ubijeno u najstrašnijem terorističkom napadu u moderno doba."