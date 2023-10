Područja oko bolnica u Gazi bombardirana; WHO pozvao na mjere opreza

Privedeno 60 osoba nakon nemira u ruskoj zračnoj luci

Počela 'druga faza rata': Izrael bombardira sjever Gaze i pojačava kopnenu operaciju

TIJEK DOGAĐAJA:

Netanyahu: 'Ovo je vrijeme za rat'

18.49 - Benjamin Netanyahu, govoreći na engleskom, označi je Hamas kao "barbare" koji žele "uništiti sve što cijenimo i uvesti svijet straha i tame. Ovo je prekretnica, prenosi Sky News. Prekretnica za vođe i nacije. Vrijeme je da svi odlučimo jesmo li spremni boriti se za budućnost punu nade i obećanja ili se predati tiraniji i teroru", kaže. "Budite uvjereni, Izrael će se boriti", rekao je te dodao da treba razlikovati "ubojstva nevinih i nenamjerne žrtve koje prate svaki legitimni rat". Kaže da Hamas koristi ljudske štitove i skriva se u bolničkim podrumima, te da skupina "sprečava civile da napuste" područja za koja je Izrael naredio da se evakuiraju. Govoreći o prekidu vatre, kaže da Izrael neće pristati na to, kao što to ne bi učinio ni SAD nakon Pearl Harbora ili 11. rujna. "Izrael neće pristati na prekid neprijateljstava… pozivi na prekid vatre su pozivi Izraelu da se preda Hamasu, da se preda terorizmu, da se preda barbarstvu. To se neće dogoditi. Biblija kaže da postoji vrijeme za mir i vrijeme za rat. Ovo je vrijeme za rat."

Dokument koji otkriva što Izrael planira napraviti sa stanovnicima Gaze

15.32 - Dokument kojeg je sastavilo izraelsko Ministarstvo obavještajne službe preporučuje premještanje civilnog stanovništva Gaze na egipatski Sinajski poluotok kao rješenje nakon svrgavanja čelnika Hamasa, prema kopiji tog dokumenta objavljenoj na web stranici Sicha Mekomit, prenosi Times of Israel. Vladini dužnosnici umanjuju značaj dokumenta, a ured premijera je za Haaretz rekao da su to "početna razmišljanja" o tom pitanju.

Dokument od 13. listopada poziva na preseljenje civilnog stanovništva u šatorske gradove na sjevernom Sinaju, te eventualnu izgradnju stalnih gradova i otvaranje humanitarnog koridora. Plan uključuje i sterilnu tampon zonu unutar Egipta široku nekoliko kilometara kako bi se osiguralo da se stanovništvo ne može naseliti na granicama Izraela.

U planu se navode i navodni problemi s međunarodnim prihvaćanjem takvog poteza, ali potez se opravdava time što se tumači kao rješenje za izbjeglice koje traže sklonište od rata. Tvrdi se da bi takvo prisilno premještanje poslužilo kao upozorenje Hezbollahu.

Dokument spominje i druge dvije opcije: jedna je opcija pustiti palestinske vlasti, koje sada kontroliraju dijelove Zapadne obale, da vladaju Gazom nakon završetka rata čiji je cilj uništenje Hamasa, a druga podupiranje lokalnog režima, no obje se opcije odbacuju kao problematične iz različitih razloga, među ostalim i činjenice da neće služiti kao sredstvo odvraćanja od napada na Izrael. Egipat je odbio primiti Palestince koji bježe od izraelske ofenzive u Gazi.

Palestinac izbo 25-godišnjeg izraelskog policajca

13.10 - Izraelska dobrovoljna hitna služba javila je da je 25-godišnji izraelski pogranični policajac izboden nožem u Jeruzalemu. Volonteri su mu pružili prvu pomoć.

"Kada smo stigli na mjesto događaja, vidjeli smo ubodnu ranu u gornjem dijelu tijela, pružili smo mu prvu medicinsku pomoć na mjestu događaja, a zatim je policijskim vozilom hitne pomoći prevezen u bolnicu Hadassah Hera Tesov, gdje se utvrđuje njegovo stanje", kazali su. Kako javlja Sky News, na tom području okupila se "velika gomila", a stigao je i "određen broj snaga sigurnosti". Napadač je Palestinac koji je ustrijeljen i ubijen nakon napada

Britanija pokušava dogovoriti humanitarnu stanku u Gazi

13.06 - Britanija pokušava dogovoriti privremeni prekid neprijateljstava u Pojasu Gaze kako bi se više humanitarne pomoći moglo dostaviti opkoljenim Palestincima, priopćilo je u ponedjeljak ministarstvo vanjskih poslova. Dostava pomoći Gazi je prekinuta zbog izraelskog bombardiranja enklave kao odgovora na pokolj Hamasa na jugu Izraela 7. listopada.

Britanski šef diplomacije James Cleverly je rekao da pomoć Gazi stiže na kapaljku te se mora znakovito povećati. "Intenzivno radimo s Egipćanima, Izraelcima i ostalima kako bismo dogovorili privremenu humanitarnu stanku kako bi ljudima dopremili pomoć ljudima kojima je potrebno", kazao je u rezidenciji britanskog veleposlanika u Abu Dhabiju.

Clevery nije pozvao na potpuni prekid vatre u sukobu između Izraela i Hamasa. Izrael za sada odbacuje međunarodne pozive za humanitarnom stankom, uključujući i apel UN-a, jer, kako je više puta rekao, korist od toga bi imao prvenstveno Hamas.

Zbog bombardiranja je u Gazi raseljeno oko milijun ljudi. Hamasovo ministarstvo zdravstva tvrdi da je do sada u zračnim udarima poginulo preko 8000 Palestinaca.

Izrael je pokrenuo vojnu akciju nakon što su militanti Hamasa 7. listopada u zoru upali na izraelski teritorij i, kako su navele vlasti, ubili oko 1400 ljudi, dok 239 drže za taoce. Kasnije danas Cleverly se sastaje a ministrom vanjskih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), šeikom Abdullah bin Zayedom Al Nahyanom.

23-godišnja Njemica koju su hamasovci mučili u Gazi pronađena mrtva

12.15 - Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova javilo je da je 23-godišnja Njemica čije su golo krvavo tijelo Hamasovi teroristi vukli u kamionetu i pljucali po njemu pronađena mrtva. Shani Nicole Louk bila je na partiju na koji su upali hamasovci. Nju su odvezli, a snimka se kasnije proširila društvenim mrežama. Međutim, nije poznato gdje je tijelo 23-godišnjakinje pronađeno - u Izraelu ili u Gazi.

"Tužni smo što možemo podijeliti s vama vijest da je pronađeno i identificirano tijelo 23-godišnje njemačko-izraelske državljanke Shani Louk. Shani, koju su Hamasovi teroristi oteli s glazbenog festivala i mučili i paradirali po Gazi, doživjela je nesagledive strahote. Naše misli i molitve su sa Shaninim prijateljima i obitelji tijekom ove nezamislive noćne more. Neka sjećanje na nju bude blagoslov", piše u izraelskom priopćenju.

UN: 'Stotine pacijenata u bolnicama u Gazi ne mogu se premjestiti'

11.01 - Stotine pacijenata zarobljeno je u bolnicama u Gazi i fizički se ne mogu evakuirati na jug jer nemaju nikakav prijevoz, izjavio je u ponedjeljak šef UN-ove agencije za palestinske izbjeglice (UNRWA). Tom White iz UNRWA-e prenosi izjave liječnika i dobrotvornih organizacija koje su priopćile da je nemoguće premjestiti pacijente iz bolnica poput Al-Quds, u sjevernoj Gazi.

Palestinski Crveni polumjesec (PRCS) je potvrdio da su ih izraelske vlasti obavijestile da u nedjelju isprazne bolnicu. U međuvremenu, zračni udari se nastavljaju.

"Mnogi ljudi na sjeveru enklave su se sklonili u škole koje vodi UNRWA, također se sklanjaju u bolnicama (...) ima stotine pacijenata koji se ne mogu premjestiti. Mnogi ljudi sa sjevera, ne samo pacijenti, ne mogu se kretati jer nemaju prijevoz, nemaju načina kako otići", rekao je White i dodao da su "jako gladni, žedni i ustrašeni".

Palestinski Crveni polumjesec navodi da se nastavljaju izraelski udari u blizini bolnice Al-Quds. PRCS je objavio video na društvenim mrežama koji prikazuje ljude kako se okupljaju pred bolnicom Al-Quds, a u pozadini se čuju eksplozije.

"Nastavljaju se izraelski udari na područje Tal Al-Hawa, ...gdje se nalazi bolnica al-Quds, navodi organizacija. Prema navodima ljudi iz tog područja, bolnica je u nedjelju bilo pogođena u izraelskim zračnim napadima. Izrael optužuje Hamas da svoje zapovjedne centre i vojnu infrastrukturu smješta u blizini bolnica i škola.

Izraelci objavili snimku tenkova u Gazi

09.54 - IDF je na društvenim mrežama objavio snimku svojih tenkova u Gazi. "Dok nastavljamo širiti naše kopnene operacije u sjevernoj Gazi: Zrakoplov IAF-a, predvođen vojnicima IDF-a, napao je strukture Hamasa; Pogođene su lansirne postaje i osmatračnice protutenkovskih projektila; Više terorista je eliminirano", stoji u objavi.

Najavljena veća doprema pomoći

09.40 - Vijeće sigurnosti UN-a trebalo bi u ponedjeljak biti izviješteno o humanitarnoj situaciji u Gazi. Ovo 15-očlano tijelo neuspješno je četiri puta u posljednja dva tjedna glasalo o nacrtima rezolucija koje su imale za cilj poduzimanje akcije u vezi s ratom, no Opća skupština UN-a, sastavljena od 193 članice, u petak je velikom većinom glasala za poziv na trenutno humanitarno primirje.

Američki predsjednik Joe Biden pozvao je u nedjelju izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da zaštiti civile u Gazi i "odmah i značajno poveća dotok humanitarne pomoći" opkoljenoj obalnoj enklavi, priopćila je Bijela kuća. Biden i egipatski predsjednik Abdel Fattah al-Sisi obvezali su se na značajno ubrzanje dotoka pomoći u Gazu od nedjelje, priopćila je odvojeno Bijela kuća.

Pukovnik Elad Goren iz COGAT-a, agencije izraelskog ministarstva obrane koja koordinira s Palestincima, rekao je da će Izrael dopustiti znatno povećanje pomoći Gazi u nadolazećim danima i da bi se palestinski civili trebali uputiti u "humanitarnu zonu" na jugu teritorija.

Medicinske vlasti u Pojasu Gaze, u kojem živi populacija od 2,3 milijuna ljudi, objavile su u nedjelju da je 8.005 ljudi, uključujući 3.324 maloljetnika, ubijeno. Medijski ured vlade u Gazi koju vodi Hamas priopćio je da je 116 liječnika i 35 novinara ubijeno od izbijanja sukoba. Reuters nije mogao neovisno potvrditi ove brojke.

Počela 'druga faza rata': Izrael bombardira sjever Gaze i pojačava kopnenu operaciju

09.35 - Palestinci u sjevernoj Gaze javili su u ponedjeljak o snažnim udarima zrakoplovstva i topništva dok izraelske trupe uz podršku tenkova pritišću tu enklavu kopnenim putem zbog čega su zaredali pozivi međunarodne zajednice za zaštitom civila.

Prema palestinskim medijima, Izrael je izveo zračne udare u blizini bolnica Shifa i Al-Quds u gradu Gazi, dok su se palestinski militanti sukobili s izraelskim vojnicima u graničnom području istočno od grada Khan Younisa, na jugu enklave. Niti Hamas niti izraelska vojska nisu se oglasili o borbama u ponedjeljak, a Reuters nije mogao potvrditi izvješća palestinskih medija.

Bombardiranje Pojasa Gaze uslijedilo je nekoliko sati nakon što je Izrael objavio snimke tenkova na zapadnoj obali palestinske enklave, ukazujući na mogući pokušaj opkoljavanja glavnog grada Gaze, dva dana nakon što je izraelska vlada naredila proširene kopnene upade preko svoje istočne granice. Neke objavljene fotografije prikazuju izraelske vojnike koji su izvjesili izraelsku zastavu duboko unutar teritorija Gaze. Izraelska "druga faza" rata, koji je buknuo prije tri tjedna nakon prodora islamističkog Hamasa na izraelski teritorij na jugu zemlje i ubilačkog pohoda na naselja i kibuce te sudionike glazbenog festivala, uvelike se odvija daleko od očiju javnosti.

U nedjelju je nakratko vraćena internetska i telefonska usluga, no pružatelj telekomunikacijskih usluga Patel je priopćio da su zbog izraelskih zračnih udara ponovo prekinuti u dijelovima sjevernog dijela enklave, u kojima su smješteni zapovjedni centri Hamasa koji se nalazi na popisu terorističkih organizacija EU-a i SAD-a.

Zračni napadi u blizini bolnica, o kojima si izvijestili palestinski mediji, uslijedili su nakon jučerašnjeg upozorenja Izraela da se evakuira bolnica al-Quds u kojoj je sklonište potražilo oko 14.000 ljudi. Palestinci tvrde da je zaštiti u bolnici Shifa potražilo oko 50.000 ljudi. Izrael je pojačao blokadu i bombardiranje Gaze nakon ubilačkog napada 7. listopada u kojem je u jednom danu ubijeno oko 1400 ljudi, a oteto 239.

Također su pojačane i operacije na Zapadnoj obali. Dvojica Palestinaca ubijeni su, a devetero je ranjeno u ponedjeljak ujutro tijekom izraelskog napada na grad Jenin i izbjeglički kamp na Zapadnoj obali, izvijestila je palestinska novinska agencija WAFA.

Čelnik UN-a pozvao na prekid vatre 'kako bi se okončala noćna mora krvoprolića'

08.15 - Bivši veleposlanik Palestine u BiH, a koji je pokrivao i Hrvatsku dr. Majed Maarouf otkrio je za 24 sata da se čuo s prijateljima i rodbinom u Gazi te da je stanje jako loše, a da je situacija "katastrofalna".

"Oni koji prežive bombardiranje i projektile izraelske agresije tragaju za preostalima koji su preživjeli od svoje rodbine, a onda traže vodu, kruh, lijekove, a o mlijeku za djecu da i ne govorimo. Ukratko, svijet je izgubio ljudskost, a situacija u Gazi, ali i na Zapadnoj obali je nepodnošljiva, Palestinci se ubijaju naočigled takozvanog civiliziranog demokratskog svijeta", poručio je Maarouf.

Nakon najjačih izraelskih napada u petak, internet i telefonske usluge vraćaju se u Gazu nakon prekida komunikacija. Iz tamošnje komunikacijske usluge priopćili su da se usluge fiksnog i mobilnog telefona te interneta obnavljaju nakon što su bile "prekinute kontinuiranom agresijom". Fotoreporter Motaz Azaiza na društvenim je mrežama objavio videozapise koji prikazuju kako liječnici i civili izvlače žrtve ispod ruševina i prenose ranjene u bolnice. Liječnici bez granica (MSF) pozvali su na hitni prekid vatre da bi se, između ostalog, spriječio veći broj žrtava, kao i omogućilo dopremanje potrebne humanitarne pomoći.

"Sjever Gaze sravnjen je sa zemljom, dok je cijeli Pojas pogođen i civili se nemaju gdje skloniti. Akcije svjetskih čelnika preslabe su, prespore, budući da neobavezujuća rezolucija UN-a za humanitarno primirje nije učinila ništa da obustavi neselektivno nasilje nad bespomoćnim ljudima. Bolnice su preplavljene pacijentima, amputacije i operacije izvode se bez odgovarajuće anestezije, a mrtvačnice su preplavljene mrtvim tijelima", kazali su iz MSF-a.

"Situacija u Gazi iz sata u sat postaje sve očajnija. Žao mi je što je umjesto kritično potrebne humanitarne obustave, koju podržava međunarodna zajednica, Izrael intenzivirao svoje vojne operacije. Broj poginulih i ranjenih civila je potpuno neprihvatljiv. Svijet je svjedok humanitarne katastrofe koja se odvija pred našim očima", izjavio je čelnik UN-a Antonio Guterres koji je pozvao na prekid vatre "kako bi se okončala noćna mora krvoprolića". Očajni Palestinci provaljuju i u centre UN-a kako bi došli do hrane.

Privedeno 60 osoba nakon nemira u zračnoj luci Mahačkala

08.00 - Šezdeset osoba privedeno je nakon što su stotine protuizraelskih prosvjednika upale u nedjelju u zračnu luku Mahačkala u regiji Dagestan u Rusiji, izvijestila je u ponedjeljak novinska agencija RIA.

RIA je objavila da je identificirano 150 najaktivnijih prosvjednika. U incidentu je, kako se navodi, ozlijeđeno devet policajaca, od kojih su dvojica na liječenju u bolnici.

Prosvjednici su u nedjelju navečer upali na pistu i u zgradu zračne luke u Mahačkali, glavnom gradu Dagestana, ruske republike s muslimanskom većinom, nakon najave dolaska zrakoplova iz Izraela.

Ruske snage reda objavile su kasno u nedjelju da su svi "neovlašteni građani" uklonjeni iz zračne luke Mahačkala i da je situacija pod kontrolom. Zrakoplovne vlasti rekle su da će aerodrom u Mahačkali ostati zatvoren do 6. studenoga.

'U posljednjih 24 sata napali smo 600 meta'

07.50 - U zadnja 24 sata napadnuto je oko 600 meta, kazali su iz IDF-a. Jedno od njih je i "područje sveučilišta Al Azhar" jer su na tom području trupe identificirale "naoružane teroriste i protutenkovski projektil" koji je trebao biti ispaljen. Pogođena su i skladišta oružja, "skrovišta", protutenkovski položaji i "mjesta okupljanja Hamasovih operativaca", piše na X-u.

Izraelci: 'Tijekom noći ubili smo desetke Hamasovaca'

07.45 - Izraelske obrambene snage (IDF) priopćile su da su ubile "desetke" militanata Hamasa tijekom noći. "Tijekom sukoba s teroristima u Pojasu Gaze, IDF-ove trupe ubile su desetke terorista koji su se zabarikadirali u zgradama i tunelima i pokušali napasti naše snage. U jednom incidentu, IDF-ov zrakoplov napao je lokaciju unutar zgrade koja pripada terorističkoj organizaciji Hamas, u kojoj je bilo više od 20 Hamasovih terorističkih operativaca", stoji u priopćenju.

Područja oko bolnica u Gazi bombardirana; WHO pozvao na mjere opreza

07.35 - Prema Uredu Ujedinjenih naroda za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA) za vikend su navodno bombardirana područja oko bolnica Shifa i al Quds u Gazi, kao i indonezijska bolnica u sjevernom dijelu. To je uslijedilo nakon poziva izraelske vojske da se smjesta evakuiraju ti objekti. Svih deset bolnica koje još rade u gradu Gazi i sjevernoj Gazi dobilo je nekoliko naredbi za evakuaciju posljednjih dana.

U tim objektima boravi nekoliko tisuća pacijenata i medicinskog osoblja, kao i oko 117.000 raseljenih osoba (IDP). U subotu je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) pozvala "sve strane u sukobu da poduzmu sve mjere opreza kako bi zaštitile civile i civilnu infrastrukturu uključujući zdravstvene radnike, pacijente, zdravstvene ustanove i vozila hitne pomoći te civile koji se skrivaju u tim ustanovama" .

Sukobi na Bliskom istoku u brojkama

07.30 - Sukobi na Bliskom istoku donijeli su brojne žrtve, a njihov broj, nažalost, računa se u tisućama. Brojni su i raseljeni, a nekolicinu drže kao taoce. Donosimo dosadašnje brojke koje su preuzete iz izvješća Associated Pressa, Ministarstva zdravstva Gaze, izraelske vojske, Ureda UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova, palestinskog Crvenog polumjeseca, a koje prenosi Sky News.

1400: Broj ljudi ubijenih u Izraelu

8005: Broj ubijenih Palestinaca u Gazi

116: Broj ubijenih Palestinaca na Zapadnoj obali

5431: Broj ozlijeđenih Izraelaca

20.242: Broj Palestinaca ozlijeđenih u Gazi

2000: Broj Palestinaca ozlijeđenih na Zapadnoj obali

250.000: Broj Izraelaca raseljenih

1,4 milijuna: Broj Palestinaca raseljenih u Gazi

239: Vojnici i civili držani kao taoci u Gazi

4: Oslobođeni taoci

117: Kamioni pomoći pušteni u Gazu

27.781: Uništene stambene jedinice u Gazi