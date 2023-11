Predsjednik SAD Joe Biden se ponovo zauzeo za rješenje sa dvije države na Bliskom Istoku. U članku za "Washington Post" on zagovara "jedinstvenu vladu" Zapadne obale i Gaze pod obnovljenom Palestinom autonomnom vlašću. Također je spomenuo uvođenje sankcija protiv ekstremističkih naseljenika na Zapadnoj obali.

'Cilj mora biti kraj nasilja'

Rješenje s dvije države je jedini put kako bi se osigurala dugoročna sigurnost i izraelskog i palestinskog naroda", stoji u Bidenovom članku. "Iako trenutno može izgledati da ta budućnost nije nikada bila dalje, zbog krize je postalo još hitnije na tome raditi."

Predsjednik SAD-a je naglasio da palestinski narod zaslužuje vlastitu državu i budućnost slobodnu od islamističkog Hamasa. "Slike iz Gaze i smrt tisuća civila, uključujući djecu, i meni slome srce. Sada cilj mora biti zauvijek okončati rat i prekinuti ciklus nasilja", prenosi Deutsche Welle.

Biden: 'Ne smije biti okupacije ili opsade'

Američki predsjednik je ponovio: "Ne smije doći do nasilnog protjerivanja Palestinaca iz Pojasa Gaze, do ponovne okupacije, opsade ili blokade i smanjenja teritorija." Biden je ponovno kritizirao "ekstremno nasilje protiv Palestinaca na Zapadnoj obali". Istakao je da je jasno od izraelskih vođa tražio da oni koji vrše to nasilje moraju biti pozvani na odgovornost. "Sjedinjene Američke Države su spremne poduzeti vlastite mjere, uključujući nametanje zabrana ulaska ekstremistima koji napadaju civile na Zapadnoj obali", upozorio je Biden. Izričito nije koristio riječ naseljenici.

Skeptičnost kod Netanyahua

Izraelski premijer Netanyahu je na Bidenov zahtjev reagirao suzdržano. On kaže da Palestinska autonomna vlast u svom sadašnjem obliku nije sposobna preuzeti vodstvo u Gazi. Netanyahu je najavio da bi Izrael u doglednoj budućnosti mogao preuzeti vojnu kontrolu u Pojasu Gaze.

Izrael je pristao na uvoz ograničenih količina goriva u Pojas Gaze kako bi osigurao međunarodnu podršku borbi protiv Hamasa, rekao je premijer Benjamin Netanyahu. "Humanitarna pomoć je nužna za nastavak međunarodne podrške", rekao je Netanyahu u Tel Avivu. Zbog toga je, na zahtjev SAD, dozvoljen uvoz dvije cisterne dnevno u priobalno područje.

Abbas od Bidena traži podršku

Palestinski predsjednik Mahmoud Abbas je u televizijskom govoru pozvao Bidena da izvrši pritisak na Izrael. Doslovno je govorio o "genocidu" u Gazi i rekao: "Kako se ovaj genocid može opravdati kao samoobrana? U stvarnosti, to su ratni zločini koji se moraju kazniti." Abbas je pozvao američkog predsjednika da intervenira "kako bi zaustavio napade izraelskih snaga na Zapadnoj obali i Jeruzalemu".

Abbas je također zatražio od Bidena da se zauzme za povećanje humanitarne pomoći koja ulazi u blokirano priobalno područje.

WHO izvještava o 'strašnoj situaciji' u bolnici

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) naporno radi na planu za spašavanje preostalih pacijenata iz bolnice Al-Shifa u Pojasu Gaze, napisao je na portalu „X“ šef WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus. Zaposleni su u subotu posjetili bolnicu i zatekli ju više-manje ispražnjenu. Tamo nema ni vode, ni struje, ni hrane, i jedva da je ostalo nešto medicinske opreme.

"S obzirom na ovu žalosnu situaciju i stanje mnogih pacijenata, uključujući i bebe, osoblje je zatražilo pomoć u evakuaciji neizlječivo bolesnih pacijenata o kojima se tamo više nije moglo brinuti", napisao je Ghebreyesus. WHO traži podršku za ovaj plan. Tedros nije po imenu spomenuo Izrael, čija vojska danima pretražuje bolnicu, niti Hamas. “Trenutna situacija je nepodnošljiva i neopravdana”, napisao je. "Prekid vatre. SADA!", dodao je šef WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus.