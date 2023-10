Zgnječeni dječji krevetić leži ispred izgorjele kuće. Leševi razbacani po ulicama. Vreće s mrtvacima poredane na vanjskom košarkaškom igralištu. Posvuda smrad smrti.

Prije samo nekoliko dana ovo je bio uspavani slikoviti kibuc Kfar Aza, izraelske poljoprivredne zajednice od oko 750 ljudi, od kojih su mnogi obitelji s malom djecom. Sada je postalo grobnica, nakon što su naoružani pripadnici Hamasa u subotu pobjegli iz Pojasa Gaze i opustošili selo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Majke, očevi, bebe, mlade obitelji ubijene su u svojim krevetima, u sobi za zaštitu, u blagovaonici, u svom vrtu", rekao je u utorak izraelski general bojnik Itai Veruv, iskusni vojnik vidno potresen dok su trupe išle od vrata do vrata, prikupljajući tijela stanovnika ubijenih u njihovim domovima, navodi Reuters.

"To nije rat, to nije bojno polje. To je masakr", rekao je Veruv. "Nekim žrtvama su odrubljene glave. Nikad nisam vidio ovako nešto, a služio sam 40 godina", dodao je.

POGLEDAJTE VIDEO: Izraelske snage u dva dana unovačile 300.000 pripadnika pričuvne vojske. Tisuće bježe iz države, otkazuju se letovi

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Vidjeli smo naš komadić raja potpuno spaljen'

Kfar Aza, udaljen samo tri kilometra od Pojasa Gaze, jedna je od zajednica koje su najteže pogođene Hamasovim napadom na južni Izrael, za koji izraelski dužnosnici tvrde da je ubio najmanje 1000 ljudi, uglavnom civila ubijenih iz vatrenog oružja u svojim domovima, na ulicama ili na glazbenom festivalu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U izraelskim osvetničkim napadima ubijeno je najmanje 830 stanovnika Gaze i sravnjene su cijele četvrti, kažu palestinski dužnosnici.

Avidor Schwartzman, preživjeli napada u Kfar Azi, rekao je da se skrivao sa suprugom i jednogodišnjom kćeri u sigurnoj sobi njihove kuće više od 20 sati prije nego što su ga spasili izraelski vojnici. Kada je izazao iz skloništa, suočio se s prizorom "čistog pakla".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Tijela su bila posvuda. Mrtva tijela posvuda", rekao je 38-godišnjak. "Vidjeli smo da je naš komadić raja, naš komadić neba, potpuno spaljen - spaljen i krv posvuda."

UPOZORENJE: Slijede uznemirujuće snimke

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bagerom probili ogradu?

U utorak su izraelske obrambene snage provele strane medije kroz kibuc, gdje su ulice pune mrtvih stanovnika i militanata, zapaljenih automobila i hrpe polomljenog namještaja i drugih olupina. Nije bilo službenog broja mrtvih u kibucu Kfar Aza do utorka navečer, a izraelski vojnici i dalje pretražuju kuće za koje sumnjaju da su zarobljene eksplozivom.

Vojna glasnogovornica kazala je da su najmanje deseci stanovnika ubijeni u napadu. Dodala je da još nije sastavljen precizan tijek događaja, a borbe su potpuno okončane tek kasno u ponedjeljak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Naoružani napadači Hamasa probili su se kroz ogradu kibuca, vjerojatno koristeći bager, oslobađajući put desecima drugih naoružanih napadača da uđu, kazala je glasnogovornica. Militanti su stigli i na motociklima te paraglajderima, dodala je.

Veruv, general bojnik, procijenio je da je ukupan broj naoružanih ljudi koji su ušli u kibuc oko 70. Valovi napadača, naoružanih kalašnjikovima, raketnim bacačima i ručnim granatama, upali su u selo, rekao je za Reuters rezervni vojnik koji je želio ostati anoniman.

Neka od tijela militanata Hamasa još uvijek se mogu vidjeti kako leže na ulicama oko kibuca. Na sebi imaju crne košulje, kaki hlače i vojne prsluke. Jedan je još držao ruku na pištolju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Naše najgore noćne more'

Schwartzman je Reutersu rekao da su ga u subotu oko 6.30 ujutro probudili treštavi zvukovi raketa i da su se on i njegova obitelj preselili u svoje sklonište sat vremena nakon što su primili poruku za cijeli kibuc, kojom im je poručeno da je opasno biti vani.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Čuli smo pucnjavu i bili smo zabarikadirani 21 sat dok nas vojska nije spasila", ispričala je njegova supruga Keren Flash. "Stalno smo slušali pucnjavu, bombe i alarme, i jednostavno nismo znali što se događa. Naše najgore noćne more."

Vojnici su još uvijek osiguravali ulice kibuca, nekoć uredno obrubljene palmama, bananama i prizemnicama s verandama. Ispred jedne kuće, tijelo štićenika ležalo je prekriveno ljubičastom posteljinom s bosim stopalom koje je virilo, kao da samo spava. U blizini je ležao jastuk s ostalim svakodnevnim potrepštinama.

U daljini su se čuli rafali i eksplozije. Iznad su se čuli mlazovi i vidio se dim kako se diže iz Gaze. Sirene su upozoravale na nadolazeće rakete. Jedan vojnik je povikao: "Recite svijetu što ste vidjeli ovdje."