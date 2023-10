Izraelski ministar obrane Yoav Gallant na sastanku Odbora za vanjske poslove i obranu Knesseta u Tel Avivu iznio je ratne planove i ciljeve u Pojasu Gaze. Ciljevi uključuju eliminaciju terorističke skupine Hamas uništavanjem njene vojne i poliitčke infrastrukture te uspostavu novog "sigurnosnog režima" u Pojasu Gaze.

Times of Israel piše da je Gallant članovima Odbora rekao kako će akcija u Gazi imati tri faze.

"Mi smo u prvoj fazi, u kojoj se trenutno odvija vojna kampanja sa zračnim napadima, a kasnije i kopnenim manevrima sa svrhom uništenja Hamasovih terorista i infrastrukture kojom se koriste", kazao je Gallant.

Uništenje Hamasa i novi sigurnosni model u Gazi

Druga faza vojne akcije bila bi, po Gallantu, nastavak borbi nižeg intenziteta s ciljem "eliminacije preostalih džepova otpora".

"Treća faza bit će stvaranje novog sigurnosnog režima u Pojasu Gaze, povlačenje vojske i uspostava novog sigurnosnog modela za građane Izraela i stanovnike Gaze", rekao je Gallant.

A zbog provedbe planirane kopnene vojne operacije u Gazi, Izrael je naredio evakuaciju stanovnika čitavog jednog grada na sjeveru zemlje, Kiryat Shmona, u blizini granice s Libanonom. Oko 22.000 ljudi iz tog grada Izrael će privremeno preseliti na druga, već osigurana mjesta.

'Svi mirovni napori mogli bi nestati u plamenu'

Neki analitičari i kolumnisti specijalizirani za izraelsko-palestinski sukob i Bliski istok izražavau zabrinutost zbog planirane izraelske kopnene operacije u Gazi. Pa tako piše poznati kolumnist The New York Timesa Thomas L. Friedman da bi Izrael, ako "bezglavo požuri uništiti Hamas" prije pokušaja traženja rješenja bilateralnim pregovorima s plaestinskim vlstima, riskira "učiniti ozbiljnu pogrešku".

"To bi moglo izazvati globalni požar i eksploziju čitave proameričke strukture saveza koju su SAD izgradile u toj regiji otkako je Henry Kissinger projektirao kraj Jomkipurskog rata 1973. godine. Govorim o mirovnom sporazumu iz Camp Davida, mirovnim sporazumima iz Osla, Abrahamskim sporazumima i mogućoj normalizaciji odnosa između Izraela i Saudijske Arabije. Sve to bi sada moglo nestati u plamenu", napisao je Friedman u kolumni u New York Timesu.

