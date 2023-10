Biden upozorio Iran: 'Budite oprezni'

Izraelci pokrenuli napad velikih razmjera na Hamas

Netanyahu: 'Svaki člana Hamasa je mrtav čovjek'

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Netanyahu zahvalio SAD-u na podršci i poručio: 'Hamas treba zdrobiti'

14:28 - Izraelski premijer Benjamin Netanyahu zahvalio je Sjedinjenim Državama na "nevjerojatnoj potpori Izraelu" na zajedničkoj konferenciji za novinare s američkim državnim tajnikom Antonyjem Blinkenom u četvrtak u Tel Avivu, u "ratu njegove zemlje protiv barbara Hamasa".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Blinkenov posjet, dodao je Netanyahu, bio je "još jedan opipljiv primjer američke nedvosmislene podrške Izraelu".

Hamas treba "zdrobiti", rekao je Netanyahu, baš kao što je slomljen ISIS.

"Hamas je ISIS, i kao što je ISIS slomljen, tako će i Hamas biti slomljen i s Hamasom treba postupati točno onako kako se postupalo s ISIS-om", rekao je Netanyahu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Treba ih ispljunuti iz zajednice naroda. Nijedan vođa ne bi se trebao sastati s njima, niti jedna država im ne bi trebala pružiti utočište. A oni koji to rade trebaju biti sankcionirani", rekao je izraelski čelnik.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Gotovo 350.000 Palestinaca napustilo svoje domove

14:20 - Stotine tisuća Palestinaca prisiljeno je napustiti svoje domove u Pojasu Gaze. Budući da Izrael postavlja opsadu teritorija, ne dopuštajući da išta uđe ili izađe, zalihe hrane, vode i medicinske opreme mogle bi se mjeriti samo u danima. Zaliha struje nema.

Stručnjaci i lokalno stanovništvo već sada smatraju da je ovo najveća humanitarna kriza s kojom se Gaza ikad suočila - s više od 1300 ljudi dosad ubijenih u osvetničkim izraelskim zračnim napadima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dvije trećine onih koji su napustili svoje domove - 218.597 od ukupno 338.934 - smješteno je u 92 škole koje vodi Palestinska agencija Ujedinjenih naroda (UNRWA). Mahmoud Shalabi, Palestinac koji živi na sjeveru Gaze i viši programski menadžer za Medicinsku pomoć za Palestince (MAP), rekao je za Sky News da su ta skloništa loše opremljena.

UN kaže da su već dostigli kapacitet i da sada umjesto toga moraju sklanjati ljude u domove zdravlja. Mnogi su pobjegli prema gradu Gazi, prema savjetu izraelske vlade i zato što je to obično najsigurnije mjesto međutim, Shalabi tvrdi da to ovoga puta nije slučaj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

“Zabilježeno je da je 200 napada ispaljeno prema centru grada Gaze, koji se dugo vremena smatrao najsigurnijim dijelom Gaze. Tamošnje ceste više nisu za korištenje, pa je tamo nemoguće proći."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ured UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova kaže kako očekuje da će se raseljavanja ljudi koji su bili prisiljeni napustiti svoje domove dodatno povećati tijekom narednih dana. Prije nedavnog nasilja u Gazi je bilo oko 3000 raseljenih osoba. To je poraslo na 40.000 unutar prvog dana i od tada se umnožilo osam puta na gotovo 350.000.

Dvije sirijske zračne luke izvan funkcije nakon izraelskih napada

14:12 - Zračne luke u Damasku i Alepu nisu u funkciji nakon napada Izraela, objavili su sirijski državni mediji. Ranije je javljeno da je izraelska vojska izvela napad na zračne luke te da su piste oštećene u napadima.

Između Sirije i Izraela došlo je do unakrsne vatre u utorak nakon što je izraelska vlada rekla da je nekoliko minobacača ispaljeno prema sjevernom Izraelu iz Sirije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Minobacački napadi iz Sirije uglavnom su simbolični i rijetko uzrokuju štetu Izraelu. Dvije zemlje su u sukobu više od pola stoljeća – otkako je Izrael osnovan 1948. godine. Napadi su prilično rutinski - posebno nakon nemira u Izraelu.

18 Palestinaca ubijeno u zračnim napadima na izbjeglički kamp

14.07 - U izraelskim zračnim napadima na izbjeglički kamp u središnjem pojasu Gaze poginulo je 18 ljudi, javili su mediji Hamasa. Izrael kaže da gađa mjesta gdje se skrivaju militanti Hamasa, iako su i civili zahvaćeni vatrom. Jučer je vojni analitičar Sky Newsa profesor Michael Clarke rekao da su izbjeglički kampovi potencijalno "mjesto za razmnožavanje" terorista - ali da će tamo biti i nedužni civili.

Izrael napao Siriju

13.52 - Izraelska vojska izvela je napade na zračne luke u Damasku i Alepu, javlja sirijska državna TV. Lokalni medijski kanal Sham FM rekao je da je sirijska protuzračna obrana pokrenuta kao odgovor. Piste su oštećene u napadima, navodi se, ali ne i ima li žrtava. To obilježava prve izraelske udare na Siriju nakon infiltracije Hamasa u južnom Izraelu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Egipat poziva na pružanje humanitarne pomoći Palestincima

13.41 - Egipatski predsjednik Abdel Fattah al-Sisi pozvao je u četvrtak na pružanje humanitarne pomoći Palestincima u Pojasu Gaze i rekao da Egipat i dalje nastoji spriječiti daljnju eskalaciju koja bi mogla destabilizirati regiju. Izraelsko masivno bombardiranje i potpuna opsada Gaze izazvali su uzbunu u Egiptu, koji dijeli granicu s jugom palestinske enklave i kontrolira glavnu izlaznu točku za 2,3 milijuna stanovnika koji ondje žive. Egipat je rekao da želi olakšati dostavu pomoći preko svojeg prijelaza Rafaha, ali je signalizirao i svoje odbijanje da se stanovnici Gaze tjeraju na jug preko granice. U telefonskom razgovoru s britanskim premijerom Rishijem Sunakom, egipatski predsjednik je "naglasio potrebu da se zajamči redovitost humanitarnih usluga i pomoći palestinskom narodu u Pojasu Gaze", priopćio je Sisijev ured. Sisi je također obavijestio Sunaka o "kontinuiranim naporima Egipta da se zauzima za smirenost i krajnju suzdržanost kako bi spriječio daljnje krvoproliće, čiju će cijenu platiti još više nevinih ljudi, a čije će se posljedice proširiti na cijelu regiju", kaže se u priopćenju. Izrael, koji uzvraća na smrtonosni upad Hamasovih naoružanih ljudi u Izrael, rekao je u četvrtak da neće biti humanitarnog prekida opsade Gaze dok svi njihovi taoci ne budu oslobođeni.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Tony, prijatelju, teški su dani pred nama'

13.31 - Tijekom kratkog posjeta Izraelu Antony Blinken sastao se s izraelskim predsjednikom Isaacom Herzogom a onda se zajedno s premijerom Benjaminom Netanyahuom obratio javnosti. Netanyahu je rekao da je posjet državnog tajnika jasna podrška Izraelu. "Hamas je pokazao da je neprijatelj cvilizacije. Otimanje, ubijanje mladih ljudi na festivalu, mučenje, bolesni prikazi veselja i glorifikacija ubojstava i zla. Predsjednik Biden je bio u pravu kad je rekao da je ovo čisto zlo. Hamas je ISIS i kao što je ISIS bio uništen, tako će i Hamas biti uništen. Nijedna ih država ne smije štititi. Tony, prijatelju, teški su dani pred nama, ali ne sumnjam da će snage civilizacije pobijediti. Ovo je posebno vrijeme kad moramo stajati zajedno protiv zla. Hvala Americi što stoji uz Izrael", rekao je.

"Zahvalan sam što sam u Izraelu u ovoj teškoj situaciji. Rekao bih nešto osobno - došao sam ne samo kao državni tajnik, nego i kao Židov. Moj deda izbjegao je pogrome u Rusiji, moj očuh je preživio koncentracijske logore. Pred vama sam i kao otac male djece. Ne mogu gledati ubijene obitelji dok su se skrivali u kibucu, a da ne pomislim na vlastitu djecu. Ovo je bio jedan od bezbrojnih Hamasovih zločina. Ljudi su ubijeni, spaljeni živi, žene su silovane, roditelji pogubljen pred djecom i djeca pred roditeljima, kako to uopće shvatiti, probaviti", pitao je Blinken dodajući da su istovremeno šokirani zločinima Hamasa i inspirirani hrabrošću izraelskog naroda. "Ljudi u Izraelu su se uvijek uzdali u sebe čak i kad je sve bilo protiv njih, Izraelu nosim poruku - možete biti dovoljno snažni braniti se sami, ali Amerika će uvijek bit uz vas. Amerika čuva leđa Izraelu."

Sedam raketa ispaljeno iz Gaze na Sderot

12.04 - Sedam raketa ispaljenih iz Gaze pogodilo je izraelski grad Sderot. Pet osoba je ranjeno u granatiranju, od kojih su dvije u kritičnom i teškom stanju, javlja The Times of Israel.

Mobilizacija i distribucija oružja u Izraelu

11.40 - U Izraelu je počela distribucija oružja svima koji ga smiju nositi. Izraelci u velikim brojevima stižu na točku za distribuciju oružja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Izraelska vojska je 48 sati mobilizirala oko 360.000 rezervista. Time je ovo najveća mobilizacija u Izraelu od Jomkipurskog rata 1973. godine, kada je dignuto 400.000 rezervista. "U roku od 48 sati mobilizirali smo 300.000 rezervista", objavio je glasnogovornik izraelske vojske.

Izrael potvrdio identitete otetih

11.30 - Glasnogovornik izraelske vojske rekao je da je vlada uspjela potvrditi identitet 97 osoba koje su uzete kao taoci u Gazi tijekom napada Hamasa u subotu.

"Vojska se priprema za sljedeću fazu rata", rekao je Daniel Hagari na konferenciji za medije koju je prenosila televizija, dodajući da su od subote ubijena 222 vojnika.

Vjeruje se da je odvedeno više od 100 ljudi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Predsjednik Irana optužio Izrael za genocid

11.20 - Dok Izrael nastavlja s napadima na mete u Gazi, predsjednik Irana je optužio Izrael da je počinio "genocid". Ebrahim Raisi također je rekao da opsada Gaze - gdje su voda, struja i gorivo prekinuti - krši sve međunarodne ugovore, prenosi BBC. Poznato je da Iran financira i oprema Hamas u Gazi. U utorak je iranski vrhovni vođa Ali Khamenei rekao da njegova zemlja ne stoji iza smrtonosnih napada na Izrael koji su se dogodili ovog vikenda.

Ubijena peteročlana obitelj

11.10 - Tijela civila koje su ubili militanti Hamasa pokazuju "znakove mučenja", rekao je izraelski predsjednik. Isaac Herzog je na konferenciji za medije rekao da su ozljede na izraelskim civilima: "nešto što nikad do sad nisu vidjeli". Peteročlana obitelj pronađena je vezana zajedno, svi zagrljeni, izrešetani i spaljeni, tvrdi izraelski predsjednik te dodaje: "Pitao sam se što su se molili prije nego što su svi zajedno umrli". Izrael se suočava s "jednim od najokrutnijih neprijatelja na svijetu", govori Herzog te dodaje da je više ljudi pronađeno ubijeno uz rub ceste u jarcima, prenosi Sky News.

Zašto je situacija u Libanonu izuzetno opasna

11.00 - Međunarodni dopisnik Sky Newsa Alex Rossi nalazi se u Tiru, u južnom Libanonu, koji graniči s Izraelom na sjeveru i gdje je sjedište militantne skupine Hezbollah. Kaže da postoje "okršaji na granici" s Izraelom - do sada su ubijeni i izraelski vojnici i militanti Hezbollaha. Rossi kaže da je ono što situaciju u Libanonu čini "iznimno opasnom" to što su uobičajena "pravila rata" između dviju strana "nejasna" - prema izvorima Hezbollaha. "Mislim da bi to vjerojatno mogli reći i za izraelsku stranu", kaže on. "Razlog za to je Hamasovo ubilačko divljanje na južnoj granici koje je prepisalo ta pravila borbe tamo - pa vrijede li ona još uvijek ovdje u Libanonu?" Upitan kako se osjećaju obični Libanonci, dodaje: "Mnogi su ljudi vrlo nervozni oko toga kamo ovo ide - hoće li biti regionalnog rata. Mnogi su spakirali kofere i otišli dalje na sjever - u strahu od onoga što dolazi."

Izrael gađa elitnu jedinicu Hamasa u Gazi

10.50 - Izrael je tijekom noći bombardirao Gazu, istaknuvši da je ciljao elitnu jedinicu Hamasa koja je predvodila smrtonosne napade tijekom vikenda, a američki državni tajnik stigao je u četvrtak u Tel Aviv kako bi pokazao solidarnost s Izraelom i susreo se s arapskim čelnicima uključujući Palestince. Izrael je pokrenuo najsnažniju kampanju bombardiranja u 75-godišnjoj povijesti svog sukoba s Palestincima, obećavajući da će uništiti pokret Hamas koji vlada Pojasom Gaze kao odmazdu za najsmrtonosniji napad na Židove od holokausta. Stotine Hamasovih naoružanih napadača ušli su u Izrael i ubile najmanje 1300 ljudi, većinom civila, vatrenim oružjem u njihovim domovima ili na ulicama. Desetke talaca odveli su u Gazu.

Izrael je enklavu stavio pod potpunu opsadu i do sada je ubio oko 1200 ljudi, a ranjeno je oko 5800 u kampanji bombardiranja koja je uništila cijele četvrti. Otprilike 340.000 od 2,3 milijuna stanovnika Pojasa Gaze raseljeno je zbog rata, a njih oko 65 posto potražilo je sigurnost u skloništima ili školama, prema Uredu UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova u Pojasu Gaze. Izrael je mobilizirao stotine tisuća rezervista i formirao ratnu vladu nacionalnog jedinstva, u pripremi za mogući kopneni napad na Gazu. Nije donesena nikakva odluka o kopnenom napadu, "ali mi se pripremamo za to", rekao je glasnogovornik izraelske vojske pukovnik Richard Hecht rano u četvrtak.

Najnoviji udari tijekom noći bili su usmjereni na Hamasovu elitnu postrojbu Nukba koja je predvodila subotnje napade, rekao je Hecht novinarima. Palestinski naoružani napadači i dalje su se pokušavali infiltrirati u Izrael morskim putem, a vojska je i dalje radila na osiguranju ograde u Gazi, kazao je Hecht. Mediji Hamasa navode da je 15 Palestinaca ubijeno, a nekoliko ranjeno u najnovijim izraelskim zračnim napadima. Očevici su izvijestili da su izraelski zrakoplovi snažno bombardirali grad Gazu, a vlasti u Gazi također su izvijestile o zračnom napadu na izbjeglički kamp Jabalia u sjevernom dijelu Gaze.

Bolnice u Gazi su preplavljene ranjenima i mrtvima, a brzo im ponestaju zalihe. Goriva za generatore imaju dovoljno samo za još nekoliko dana. Biden je poslao Blinkena na Bliski istok kako bi pokazao trajnu potporu Washingtona Izraelu, u nastojanju da se osigura oslobađanje zarobljenika, uključujući Amerikance, i spriječi širenje rata. Državni tajnik Antony Blinken sletio je u Izrael, a posjetit će i Jordan.

Husein Al Šeik, glavni tajnik izvršnog odbora Palestinske oslobodilačke organizacije, rekao je na platformi društvenih medija X da će se Blinken u petak sastati s predsjednikom Palestinske samouprave Mahmudom Abasom. Abasova Palestinska samouprava ima ograničenu autonomiju na Zapadnoj obali koju je okupirao Izrael, ali je 2007. izgubila kontrolu nad Pojasom Gaze. Islamistička militantna skupina Hamas, koju podržava Iran, tada je preuzela kontrolu nad Pojasom Gaze. Izrael je povukao svoje trupe i naseljenike iz Gaze 2005. nakon 38 godina okupacije.

Nema struje, vode i goriva za Gazu dok se ne oslobode taoci

9.40- Izraelski ministar energetike Israel Katz kaže da opsada Gaze neće prestati sve dok izraelski taoci ne budu oslobođeni. U objavi na društvenim mrežama, Israel Katz je rekao da: "Nijedan električni prekidač neće biti uključen, nijedan hidrant za vodu neće biti otvoren i nijedan kamion s gorivom neće ući u Gazu dok se oteti Izraelci ne vrate kućama. Humanitarac za humanitarca. I nitko nam neće propovijedati o moralu".

Bolnice u Gazi se pretvaraju u mrtvačnice

9.30 - Bolnice u Gazi riskiraju da se pretvore u mrtvačnice, upozorio je za BBC Međunarodni odbor Crvenog križa (ICRC).

Jedina elektrana u Pojasu Gaze prestala je s radom u srijedu zbog nestašice goriva. To znači da se Gaza - uključujući bolnice - oslanja na generatore, koji trebaju nove zalihe goriva.

Većina opskrbe Gaze električnom energijom dolazila je iz Izraela, a on je prekinuo napajanje tom području nakon napada Hamasa.

"Ljudska bijeda uzrokovana ovom eskalacijom je užasna i preklinjem strane da smanje patnju civila", kaže regionalni direktor ICRC-a za Bliski i Srednji istok Fabrizio Carboni.

"Dok Gaza gubi struju, bolnice gube struju. Novorođenčad u inkubatorima i stariji pacijenti na kisiku su u opasnost. Dijaliza bubrega prestaje, a rendgenske snimke se ne mogu snimati", dodaje.

Carboni također dijeli svoje strahove zbog Izraelaca koje su Hamasovi militanti uzeli za taoce - pozivajući na njihovo oslobađanje

Američki državni tajnik stigao u Izrael

9. 25 - Američki državni tajnik Antony Blinken stigao je u Izrael. U kratkom posjetu Blinken će se sastati s izraelskim dužnosnicima i palestinskim predsjednikom Mahmoudom Abbasom. Važno je podsjetiti da se Abbas nalazi na Zapadnoj obali i da je politički suparnik Hamasu u Pojasu Gaze, javlja BBC.

Supruga škotskog premjera tvrdi da je njezina obitelj zarobljena u Gazi

9.20 - Nadia el Nakla, supruga škotskog premijer Humze Yousafa, tvrdi da su njezini roditelji zapeli u Gazi otkako je izbio sukob.

Elizabeth i Maged el Nakla, koji žive u Dundeeju, prošli su tjedan putovali u Gazu kako bi vidjeli bolesnog rođaka. Njihova kći rekla je za BBC News da su njezini roditelji prestrašeni.

Nadali su se da će pobjeći u utorak, ali granica Rafe između Gaze i Egipta je bombardirana i svi izraelski prijelazi su zatvoreni.

Bolnica u Gazi bez struje

9.15 - Gaza je bez struje. Glavna bolnica u gradu ima samo četiri dana goriva za svoje generatore, tvrde humanitarne skupine. Izraelska opsada znači da ponestaje hrane i čiste vode, javlja BBC.

Susjedni Egipat traži šestosatno humanitarno primirje kako bi se primila pomoć, unatoč tome izraelski ratni zrakoplovi nastavili su bombardirati četvrti tijekom noći.

Putin: 'Rusija može doprinijeti miru'

9.04 - Vladimir Putin je kazao kako misli da bi Rusija mogla "doprinijeti mirovnom procesu". "Pa zašto ne?" rekao je ruski predsjednik na pitanje u ruskom posredovanju u ratu u Izraelu. Dodao je kako Rusija ima vrlo stabilne poslovne odnose s Izraelom godinama i prijateljske odnose s Palestinom desetljećima, prenosi Sky News.

Dopisnik za Sky News Alistair Bunkall, koji izvještava iz Jeruzalema, objašnjava: "Rusija i Izrael imaju strateški blizak odnos. No, jedan od razloga zašto se Izrael drži podalje od rata u Ukrajini je to što Izrael ima interes u bombardiranju iranskih ciljeva u Siriji, a Rusija kontrolira taj zračni prostor."

No, unatoč Putinovim komentarima, dopisnik tvrdi da "nema naznaka prekida vatre u nadolazećem vremenu" i da je ideja o ruskom predsjedniku kao posredniku "nezamisliva u ovoj fazi".

"Izraelci nisu raspoloženi za posredovanje", dodaje. On sugerira da bi SAD ili Egipćani mogli pomoći u pregovorima ili rutama za bijeg za civile.

Iranski predsjednik razgovarao sa saudijskim prijestolonasljednikom

8.46 - Iranski predsjednik Ebrahim Raisi razgovarao je telefonom sa saudijskim prijestolonasljednikom Mohammedom bin Salmanom, izvijestili su u srijedu iranski državni mediji, što je prvi put da su dvojica čelnika imala osobni kontakt otkako je početkom ove godine počelo zbližavanje zemalja. Dvojica čelnika razgovarali su o situaciji na Bliskom istoku, izvijestila je državna novinska agencija IRNA. Prema Iranu, u razgovorima je naglašeno "jedinstvo islamskog svijeta". Izrael je bio zatečen velikim napadom militanata Hamasa iz Pojasa Gaze u subotu i uzvratio je opsežnim bombardiranjem teritorija. Više od 1000 ljudi umrlo je na obje strane.

Iranski čelnici hvalili su napade Hamasa na Izrael, ali su zanijekali izravnu umiješanost. Saudijska Arabija se smatra važnim zaštitnikom Palestinaca. Rijad je u subotu pozvao na trenutni prekid eskalacije, dok je za napade okrivio izraelsko "lišavanje palestinskog naroda njihovih legitimnih prava". Iran i Saudijska Arabija dugo su ljuti regionalni suparnici, ali u ožujku su dvije regionalne sile objavile sporazum o obnovi diplomatskih odnosa u sklopu približavanja uz posredovanje Kine. Rijad je prekinuo diplomatske kontakte 2016. nakon što su prosvjednici napali saudijsko veleposlanstvo u Teheranu. Sunitsko kraljevstvo i većinski šijitski Iran također su bili na suprotnim stranama u vojnim sukobima u regiji.

Izrael se priprema za sljedeće faze rata

7.56 - Glasnogovornik IDF-a trenutno daje brifing novinarima s najnovijim vijestima s izraelske strane. Izrael se trenutno "priprema za sljedeće faze rata", rekao je međunarodni glasnogovornik IDF-a potpukovnik Richard Hecht, prenosi Sky News. Još nije donesena odluka o kopnenom napadu, kaže on, unatoč nagađanjima. Ali Izrael je i dalje u "punoj pripravnosti" i njegovi su obavještajni podaci usmjereni na identificiranje militanata Hamasa koji su počinili napade. Kaže da će Izrael "doći do svakog od ovih ljudi", uključujući muškarce koji su sjedili na kamionetu iznad tijela mlade Njemice. "Doći ćemo do njih i oni će platiti svojim životima", kaže on. IDF je također "usredotočen na uklanjanje cjelokupnog višeg vodstva". U međuvremenu, Hecht kaže da Hamas još uvijek pokušava ući u Izrael preko mora. Izrael nastavlja osiguravati granicu i pokriva je tenkovima, kaže. "Svatko tko se približi ogradi bit će upucan - bilo tko", kaže. "Nitko ne ulazi, nitko ne izlazi."

Izraelci izvode veliki napad

7.16 - Izraelska vojska je rekla da danas izvodi "napad velikih razmjera" na ciljeve koji pripadaju Hamasu u Pojasu Gaze. Nisu dali više detalja o operaciji, prenosi Sky News. Izraelski zrakoplovi danima su bombardirali Pojas Gaze u znak osvete za smrtonosne napade koje je izvršila militantna skupina Hamas. Tijekom napada, borci Hamasa upali su u Izrael i divljali po gradovima i selima, ubivši 1200 ljudi. Mediji Hamasa su prije kratkog vremena objavili da je 15 Palestinaca ubijeno u noćnim udarima. Očevici su izvijestili da su izraelski zrakoplovi snažno bombardirali grad Gazu, dok su vlasti u Gazi također izvijestile o zračnom napadu na izbjeglički kamp Jabalia u sjevernom dijelu Gaze.

Biden upozorio Iran: 'Budite oprezni'

7.14 - Američki predsjednik Joe Biden upozorio je u srijedu Iran da "bude oprezan" i rekao izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu da Sjedinjene Države šalju vojnu pomoć za izraelsku borbu protiv Hamasa. Obraćajući se skupini čelnika židovske zajednice u SAD-u, Biden je prvi puta povezao slanje američke flote u istočni Mediteran blizu Izraela sa strahom da bi se Iran mogao pokušati umiješati. "Premjestili smo američku flotu nosača u istočni Mediteran i šaljemo još borbenih zrakoplova u to područje i jasno smo poručili Irancima: Budite oprezni", kazao je američki predsjednik.

Američki dužnosnici kažu da nisu uspjeli uspostaviti izravnu vezu između napada Hamasa na Izrael i iranske umiješanosti, ali je traže budući da Teheran podržava Hamas. Biden i njegov tim pokušavaju osloboditi moguće američke taoce koje drži Hamas. Među poginulima u napadu te islamističke organizacije na Izrael iz Pojasa Gaze su najmanje 22 državljana SAD-a, potvrdio je State Department, a najmanje 17 Amerikanaca je nestalo. Bijela kuća priopćila je da bi potvrđeni broj Amerikanaca koji su poginuli ili su uzeti za taoce mogao rasti.

Netanyahu: 'Svaki člana Hamasa je mrtav čovjek'

7.10 - Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je da je svaki član Hamasa "mrtav čovjek" nakon prvog sastanka vlade nacionalnog jedinstva oformljene u srijedu, prenosi BBC. Premijer Netanyahu pristao je formirati ratnu vladu s bivšim ministrom obrane i čelnikom centrističke oporbene stranke Bennyjem Gantzom. Oni su se dogovorili da ostave po strani nesuglasice i političko rivalstvo. Benny Ganz rekao je da je sada "vrijeme za rat" i poručio izraelskim građanima da je novoformirana vlada "ujedinjena" i spremna "izbrisati" Hamas s lica zemlje. Glavni oporbeni čelnik Yair Lapid još se nije priključio ratnoj vladi, ali Netanyahu i Gantz rekli su u zajedničkom priopćenju da je za njega rezervirano mjesto.

Američki predsjednik Joe Biden kazao je u srijedu da je razgovarao s Netanyahuom i da mu je jasno poručio da Izrael mora djelovati prema "ratnim pravilima". Broj mrtvih u napadima Hamasa na Izrael koji je počeo u subotu dosegao je 1200, a u najnovijem izvješću u noći na četvrtak ministarstvo zdravstva u Gazi govori o isto toliko mrtvih Palestinaca u izraelskom odgovoru. Biden je kazao da razumije bijes i frustraciju naroda u Izraelu, ali je zatražio od te zemlje da se pridržava Ženevskih konvencija. Upozorio je Iran - koji je pozdravio Hamasov napad - da "bude oprezan".

Američki državni tajnik Antony Blinken na putu je za Izrael i stići će tamo u četvrtak kako bi pokazao "čvrstu podršku" Izraelu. Jedna od tema na njegovom dnevnom redu bit će američki taoci: dužnosnici kažu da je njihov broj "vrlo malen" - i još nisu donijeli odluku kako ih pokušati vratiti. Hamas navodno drži za taoce do 150 ljudi, uključivo djecu i starce. U srijedu je izraelska vojska objavila da su tisuće vojnika spremne uz granicu s Gazom za slučaj da se pokrene kopnena invazija. Glasnogovornik izraelske vojske rekao je da se snage, među kojima i 300.000 rezervista, blizu granice spremaju za misiju, kako "na kraju ovog rata Hamas ne bi imao nikakve vojne sposobnosti".

Uz borbu protiv Hamasa, Izrael je razmijenio vatru i s Hezbolahom u Libanonu. Ranije ovaj tjedan Izrael je najavio potpunu blokadu Gaze, uključivo vodu, struju i hranu. UN-ova agencija za palestinske izbjeglice (UNRWA) zatražila je u srijedu 104 milijuna američkih dolara hitne pomoći Gazi, BBC piše da je humanitarno stanje u Pojasu Gaze očajno.

Arapska liga traži od Izraela da hitno zaustavi napade na Gazu

7.08 - Države članice Arapske lige pozvale su u srijedu na hitno zaustavljanje izraelskih napada na Pojas Gaze. Na izvanrednom sastanku u Kairu u srijedu, ministri vanjskih poslova 22 zemlje također su upozorili na "katastrofalne" humanitarne i sigurnosne posljedice intenziviranja sukoba. Izrael je pokrenuo odmazdu protiv Hamasa, koji mnoge zemlje smatraju terorističkom organizacijom, nakon što su militanti te organizacije napali zemlju u subotu, ubivši 1200 ljudi. Dosad je ubijen i sličan broj Palestinaca. U završnoj izjavi sastanka Arapske lige kaže se da je potrebno oživjeti mirovni proces i "početi ozbiljne pregovore između Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO), kao jedinog legitimnog predstavnika Palestinaca, i Izraela, kako bi se postigao pošten i sveobuhvatan mir". Države članice također su osudile ubijanje i napade na civile na obje strane, prema zamjeniku šefa Arapske lige Hosamu Zakiju. Humanitarna pomoć, hrana i gorivo moraju hitno biti pušteni u Gazu, rekao je.

Arapski svijet podijeljen je oko sukoba između islamističkog Hamasa i Izraela. Dok su Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrain normalizirali odnose s Izraelom, zaljevske zemlje Katar, Kuvajt i Oman krive Izrael za eskalaciju. Irak je također naglasio potporu palestinskom narodu. Saudijska Arabija zatražila je hitan prekid nasilja, a istodobno upozorila protiv "lišavanja palestinskog naroda njegovih legitimnih prava". Ta zemlja vodi trostrane pregovore s Izraelom i Sjedinjenim Državama o normalizaciji odnosa između Rijada i Tel Aviva. Analitičari smatraju da je ovaj eskalirajući sukob zadao težak udarac tim razgovorima o normalizaciji.

Scholz traži potporu građana za Židove

7.07 - Njemački kancelar Olaf Scholz pozvao je u srijedu navečer svoje sunarodnjake na solidarnost sa židovskim stanovništvom Njemačke i da se zajamči njihova sigurnost, osuđujući ekscese tijekom propalestinskih skupova. "Tražim potporu svih građana kako bismo zajedno mogli zajamčiti sigurnost našim sugrađanima Židovima, a za to moramo s njima pokazati solidarnost", izjavio je njemački čelnik na televizijskom kanalu ARD.

Slavlje pripadnika arapske zajednice u njemačkim gradovima nakon pokolja Hamasa u Izraelu izazvalo je zgražanje u njemačkom društvu i pozive na zabranu organizacija kojima se pripisuje bliskost terorističkoj organizaciji Hamas. Propalestinska organizacija Samidoun u subotu je u berlinskoj četvrti Neukoelln organizirala slavlje nakon upada terorista Hamasa na područje Izraela. U toj četvrti živi velik broj pripadnika arapske zajednice.

Policija je u ponedjeljak zabranila za srijedu najavljeni prosvjed s 250 sudionika, uz obrazloženje kako postoji opasnost remećenja javnog reda i mira. Unatoč tome, stotinjak osoba okupilo se u srijedu navečer u četvrti Neukoelln u znak potpore Palestincima. "Ne možemo to prihvatiti", istaknuo je Scholz, vezano uz poruke antisemitskog karaktera koje su se čule na propalestinskim demonstracijama. List Bild javio je u srijedu navečer i o incidentima na proizraelskim demonstracijama u Chemnitzu na istoku Njemačke koje su izazvali propalestinski demonstranti. Njemačka je od vikenda ojačala zaštitu židovskih institucija u zemlji.