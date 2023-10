Američki predsjednik Joe Biden u petak bi američkom Kongresu trebao uputiti hitan zahtjev za financiranje pomoći Ukrajini i Izraelu. Biden smatra da je takva pomoć "pametna investicija koja će generacijama plaćati dividende za američku sigurnost".

"Američko vodstvo je ono što drži svijet na okupu", kazao je Biden. "Hamas i ruski predsjednik Vladimir Putin "predstavljaju različite prijetnje, ali im je zajedničko: obojica žele potpuno uništiti susjednu demokraciju. Ne možemo i nećemo dopustiti da teroristi poput Hamasa i tirani poput Putina pobijede. Odbijam dopustiti da se to dogodi", poručio je.

Biden je i dan ranije izjavio da je pobjeda nad Hamasom i Rusijom vitalni američki interes. No, je li jedno od tog dvoje prioritet?

Prenamjena topničkih granata

Američki birači umorni su od rata, a tvrdokorni republikanci dobro znaju da je 2024. izborna godina i da se Biden ubrzano priprema za kandidaturu. Njegov pokušaj uvjeravanja Kongresa da je "Amerika svjetionik svijetu" trebao bi otključati dodatnih 100 milijardi dolara pomoći, od čega 60 milijardi za Ukrajinu i 14 milijardi za Izrael međutim, cijela stvar je na čekanju jer Kongres prolazi kroz vlastite trzavice.

Naime, kako navodi NPR, američki Kongres već je više od dva tjedna paraliziran jer se podijeljeni republikanci, koji imaju većinu u Zastupničkom domu, nikako ne uspijevaju dogovoriti oko izbora predsjednika Zastupničkog doma. Zbog toga je na čekanju i podrška Ukrajini u privremenom proračunskom dogovoru, koji istječe sljedeći mjesec.

Biden je prije svog obraćanja razgovarao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, a Kijevu je pristigla i friška američka pomoć u obliku raketa dugog dometa ATACMS.

Međutim, iako samodostatna, izraelska vojska dobila je desetke tisuća američkih topničkih granata od 155 mm koje su prvotno bile namijenjene Ukrajini. Topničke granate SAD je Ukrajini počeo slati početkom godine, međutim, prema sporazumu, Izrael može koristiti to streljivo - koje se čuva na njegovom teritoriju - u slučaju rata, uz odobrenje SAD-a. Budući da Izrael priprema kopnenu invaziju na Gazu, ta je pomoć itekako dobrodošla, baš kao i dva američka nosača zrakoplova usidrena u istočnom Mediteranu kao upozorenje Iranu i libanonskom Hezbollahu.

Poruka Rusima: Taktika kupovanja vremena neće uspjeti

Iako američki dužnosnici tvrde da prenamjena granata neće imati neposredan utjecaj na ukrajinske sposobnosti na bojnom polju, eskalacija sukoba Izrael - Hamas ipak bi mogla predstavljati ozbiljnu prijetnju opskrbi Ukrajine oružjem u dugoročnom budućem razdoblju.

Na pitanje, može li SAD stajati i uz Izrael i uz Ukrajinu, američka veleposlanica pri NATO-u, Julianne Smith, tvrdi da SAD ima kapacitet učiniti oboje.

"Predsjednik Biden je vrlo jasan po tom pitanju. Prije svega, rekao je da Sjedinjene Države dosta imaju kapacitet pomoći Ukrajini u obrani od ruske agresije i pomoći našim prijateljima u Izraelu. I ne samo da Sjedinjene Države imaju kapacitet to učiniti, nego Sjedinjenje Države imaju obvezu to učiniti, a to neće ići nauštrb vlastite nacionalne obrane", kaže Smith. "Imali smo 16 sastanaka UDCG-a (Ukrajinska obrambena kontaktna skupina) i svaki put Ukrajina ode s dodatnim oblicima pomoći. To ne znači da je uvijek lako", dodaje.

Smith nije zabrinuta zbog aktualnih zbivanja u američkom Kongresu. Smatra da Ukrajina uživa veliku dvostranačku potporu i da se to neće promijeniti.

"Uvjereni smo da ćemo u budućnosti moći dobiti dodatne oblike pomoći za naše prijatelje u Ukrajini. Trenutačno imamo i dodatne resurse koji osiguravaju da pomoć nastavlja teći. I to je važna poruka Ukrajincima, ali i Rusima, da taktika kupovanja vremena neće uspjeti."

Podrška Izraelu za obračun 'na proporcionalan način'

Da Zapad ne smije zaboraviti na Ukrajinu unatoč krizi na Bliskom istoku, smatra i britanski ministar obrane Grant Shapps koji je za Politico izjavio da bi bila katastrofa ako bi "brza" kriza na Bliskom istoku dopustila Zapadu da izgubi fokus na potrebu za podrškom Kijevu.

“Mi to možemo. Možemo se usredotočiti i na Europu i na Bliski istok u isto vrijeme", kazao je. "Mislim da svi razumiju da ne dopuštate tiraninu poput Putina da se izvuče s invazijom na njihovog demokratskog susjeda jer će drugi širom svijeta drugdje doći do istih zaključaka da oni mogu učiniti isto. Mislim da zapravo, na kraju, kada dođe do pritiska, bilo da ste demokrat ili republikanac, konzervativac ili neki laburist, prepoznajte da je to istina", dodao je.

Ujedinjeno Kraljevstvo već je pružilo Izraelu podršku na niz različitih lokacija na Bliskom istoku. Kako Shapps navodi, glavni razlog je odvraćanje. Britanci podupiru pravo Izraela da se obračuna s Hamsom "na proporcionalan način".

"Ujedinjeno Kraljevstvo vjeruje da Izrael apsolutno ima pravo krenuti na Hamas, terorističku organizaciju koja je upravo upala i ubila vjerojatno 1500 ljudi, osakatila i ranila mnogo više”, rekao je. “Procjene o tome kako se to radi, sve dok je to unutar međunarodnog humanitarnog prava, su za Izrael. Neću ulaziti u naše privatne razgovore s njima, ali mogu vam reći da privatno govorim isto što i javno, a to je, prema međunarodnom humanitarnom pravu, osigurajte da je proporcionalno, ali postoji posao koji treba obaviti."

Globalni jug: Sukob Izrael-Hamas razotkrio licemjerje Zapada

I dok je zapadna podrška Izraelu, baš kao i Ukrajini, čini se, neupitna, ona na globalnom istoku na nešto je klimavijim nogama. Dapače, u tim krugovima već se s negodovanjem ukazuje na licemjerje Zapada koji odobrava kršenje međunarodnog prava u Pojasu Gaze, dok istovremeno proziva Putina za isto u Ukrajini.

Pokušaj da se izgradi konsenzus s lierima globalnog juga - Indijom, Brazilom i Južnom Afrikom - po pitanju ruske agresije i potrebe održavanja globalnog poretka temeljenog na pravilima, pao je u vodu u naletu hitnih diplomatskih posjeta u kojima zapadni političari nisu uspjeli obraniti interese 2,3 milijuna Palestinaca, već su u prvim danima više bili zabrinuti oko toga da Izraelu daju "zeleno svjetlo" da napadne Gazu punom snagom.

"Definitivno smo izgubili bitku na globalnom jugu", rekao je jedan visoki diplomat G7 za Financial Times. "Sav posao koji smo obavili s Globalnim jugom [po pitanju Ukrajine] je izgubljen… Zaboravite na pravila, zaboravite na svjetski poredak. Nikada nas više neće slušati."

Mnoge zemlje u razvoju tradicionalno podržavaju rješavanje palestinskog pitanja, gledajući ga kroz prizmu prava na samoodređenje i protiv globalne dominacije SAD-a, najvažnijeg saveznika Izraela. Na Bliskom istoku, mnogi Arapi smatraju da SAD i druge zapadne sile nikada nisu pozivale Izrael na odgovornost za njegovo postupanje prema Palestincima, niti su obraćale dovoljno pozornosti na brutalne sukobe u Siriji, Jemenu i Libiji.

Rusija i njezina saveznica Kina, s druge strane, njeguju dobre odnose s Palestincima.

"Ono što smo rekli o Ukrajini mora se primijeniti na Gazu. U protivnom gubimo sav svoj kredibilitet", dodao je visoki diplomat G7. "Brazilci, Južnoafrikanci, Indonežani: zašto bi ikada vjerovali onome što govorimo o ljudskim pravima?"

'Dar s neba za Rusiju'

Samo četiri tjedna prije napada Hamasa na Izrael, čelnici SAD-a, EU-a i zapadnih saveznika prisustvovali su summitu G20 u New Delhiju i zatražili od zemalja u razvoju da osude ruske napade na ukrajinske civile kako bi podržali poštovanje UN-ove povelje i međunarodnog prava. Od prošle nedjelje, mnogi od tih dužnosnika izjavili su za Financial Times da su dobili isti argument u zahtjevima za osudu izraelskog osvetničkog napada na Gazu i njegove odluke da tamo ograniči opskrbu vodom, strujom i plinom.

Posljednjih dana Rusija je nastojala donijeti rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a kojom se osuđuje nasilje nad civilima u sukobu, bez posebnog spominjanja Hamasa. Vijeće je u ponedjeljak odbacilo tu rezoluciju, a Rusija je dobila potporu samo četiri zemlje - Kine, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Mozambika i Gabona. Mnogi zapadni diplomati brinu se da bi izmijenjena ruska rezolucija mogla dobiti devet glasova potrebnih za usvajanje. SAD, Ujedinjeno Kraljevstvo ili Francuska tada bi mogle staviti veto, čime bi Moskva dobila propagandnu pobjedu.

"Mislim, budimo iskreni. Ovo je dar s neba za Rusiju", kazao je visoki dužnosnik EU. "Mislim da je štetno ono što se događa… jer Rusija iskorištava krizu i govori: ‘Gledajte, globalni poredak koji je izgrađen nakon drugog svjetskog rata ne funkcionira', a obraća se milijardi stanovnika na Bliskom istoku ili u arapskom svijetu."

"Postoji rizik da ćemo na sljedećem glasovanju u Općoj skupštini [UN] o potpori Ukrajini vidjeti veliku eksploziju broja suzdržanih."

"Ako opisujete isključivanje vode, hrane i struje u Ukrajini kao ratni zločin, onda biste trebali reći istu stvar za Gazu", poručio je jedan arapski dužnosnik.

Ishitreno putovanje Ursule von der Leyen

Bijela kuća je rekla da će "ponoviti da se Hamas ne zalaže za pravo palestinskog naroda na dostojanstvo i samoodređenje i raspravljati o humanitarnim potrebama civila u Gazi".

U znak zajedničkih napora da se održi kontakt sa zemljama u razvoju, James Cleverly, britanski ministar vanjskih poslova, rekao je u utorak da je razgovarao s ministrima vanjskih poslova Brazila, Indonezije, Filipina, Maroka i Saudijske Arabije posljednjih dana. Na hitnom video samitu čelnika EU-a u utorak, nekoliko je čelnika upozorilo da nepoštivanje prava Palestinaca u Gazi riskira izlaganje zapadnih država optužbama za licemjerje. Raspravu je potaknula odluka predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen da prošloga tjedna otputuje u Izrael bez mandata 27 država članica Unije ili dogovorenog zajedničkog stava.

Irska, Španjolska i Luksemburg bili su uzrujani njezinim nedostatkom pozivanja na međunarodno humanitarno pravo kada je govorila u Tel Avivu.

“Ono što New Delhi, Jakarta i Brasília žele vidjeti je zajednički stav o ovim pitanjima i dosljednost. A ako to ne vide . . . tada po pitanju velikih globalnih pitanja postoji određena opasnost da EU, G7, NATO neće biti shvaćeni ozbiljno,” rekao je Jaap de Hoop Scheffer, bivši glavni tajnik NATO-a.

Diplomati EU-a i SAD-a također će iskoristiti samit u petak u Bijeloj kući između Bidena, von der Leyen i predsjednika Vijeća EU-a Charlesa Michela, koji predstavlja 27 nacionalnih čelnika EU-a, kako bi oblikovali zajednički stav. “Europa ovdje mora držati liniju”, rekao je jedan zapadni ministar. "U početku smo bili u malom neredu, ali mislim da smo sada bolje koordinirani u smislu obrane temeljnih prava i osiguravanja da vidimo obje strane."