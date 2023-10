Napadnute američke vojne baze u Iraku

Jordanski ministar: Bojim se da najgore tek dolazi

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Izraelci: Traju pripreme za novu fazu rata

22.18 - Izraelska vojska priprema se za novi korak - iduću fazu u ratu s Hamasom, kazao je glasnogovornik general brigadir Daniel Hagari. Taj će se rat, dodao je, "nastaviti još mnogo tjedana", a slijede i "teška vremena". Osim toga, Hagari je progovorio i o povratku talaca koje je Hamas uzeo u Gazu 7. listopada. IDF, kazao je, "iscrpljuje sve mogućnosti" da bi osigurao njihov siguran povratak. "IDF će nastaviti činiti sve što može kako bi vratila one koji su nestali", naglasio je. Ipak, upozorio je Hagari, Hamas "još uvijek drži" žene i djecu u Pojasu Gaze.

Hamas oslobodio dvije zarobljenice

20.18 - Iz Hamasa su kazali da su oslobodili dvije zarobljenice iz, naveli su, "humanitarnih razloga".

"To je naš odgovor na katarske posredničke napore, ali i da se dokaže američkom narodu te svijetu kako su tvrdnje Joea Bidena i njegove fašističke administracije lažne i neutemeljene", naglasio je glasnogovornik oružanog krila Hamasa, Abu Ubaida.

Radi se o majci i kćeri, državljankama SAD-a, a i Izrael je potvrdio njihovo oslobađanje. Iz Crvenog križa kazali su kako su dvije žene zbrinute kod njih.

Izraelske snage 'izdale nalog za evakuaciju u bolnicu u Gazi'

20.14 - Palestinska humanitarna organizacija kazala je da su je izraelske snage upozorile da "odmah" evakuiraju bolnicu u Gazi. Palestinski Crveni polumjesec danas je tvrdio da mu je rečeno da napusti bolnicu Al Quds, u kojoj trenutno ima više od 400 pacijenata i 12.000 raseljenih stanovnika Gaze. Glasnogovornik je rekao: "Pozivamo svijet da poduzme trenutnu i hitnu akciju kako bi spriječio novi masakr poput onoga koji se dogodio u baptističkoj bolnici Al-Ahli."

Većina Izraelaca vjeruje da je Netanyahu krivac za Hamasove napade

20.10 - Čak 80 posto Izraelaca vjeruje da premijer Benjamin Netanyahu mora preuzeti odgovornost za sigurnosne propuste koji su razotkriveni Hamasovim napadom na Izarel 7. listopada, pokazalo je ispitivanje javnog mnijenja za list Ma'ariv, čiji su rezultati objavljeni u petak.

Načelnik glavnog stožera izraelske vojske, ravnatelj vojnoobavještajne službe i ravnatelj obavještajne službe Shin Beta priznali su da njihove službe nisu uspjele spriječiti napad u kojem je poginulo gotovo 1400 Izraelaca, što je najsmrtonosniji dan u 75 godina izraelske povijesti.

Netanyahuov koalicijski partner, ministar financija Bezalel Smotrich, rekao je također da vladini i sigurnosni čelnici nisu uspjeli zaštititi zemlju, ali Netanyahu još nije otvoreno preuzeo odgovornost. Netanyahu je ovaj tjedan rekao da u vezi napada 7. listopada postoji puno pitanja i da će "sve detaljno istražiti". Čak i većina birača njegove vladajuće stranke Likud, njih 69 posto, smatra da bi on trebao preuzeti odgovornost.

Isto tako, 48 posto ispitanika reklo je da bi bivši ministar obrane Benny Gantz, vođa oporbene centrističke stranke koji se prošli tjedan pridružio vladi nacionalnog jedinstva, bio bolji premijer, u odnosu prema samo 28 posto ispitanika koji to vjeruje za Netanyahua.

Ispitivanje je pokazalo i da 65 posto Izraelaca podržava očekivanu izraelsku kopnenu invaziju Gaze. Ispitivanje je provedeno 18. i 19. listopada na 510 ispitanika s marginom pogreške od 4,3 posto, navodi Ma'ariv.

U Gazi poginulo više od 4000 ljudi

16.33 - Palestinsko ministarstvo zdravstva izvijestilo je da je broj mrtvih u Gazi od 7. listopada dosegao 4137, a više od 13.000 ljudi je ranjeno.

Izraelci: Ne želimo više biti odgovorni za Gazu

16.26 - Jedan od izraelskih ciljeva vojne kampanje u Pojasu Gaze je okončanje izraelske odgovornosti nad palestinskom obalnom enklavom, rekao je u petak ministar obrane Yoav Gallant. Izrael je uveo strogu blokadu enklave otkako su Hamasovi islamisti preuzeli kontrolu nad teritorijem 2007., namećući sveobuhvatna ograničenja izvoza i uvoza i strogo ograničavajući tko može ući ili izaći.

Gaza nema pristup vanjskom svijetu osim preko Izraela, koji kontrolira 90 posto kopnene i morske granice, i Egipta, koji ima usku kopnenu granicu na jugu. Egipat je podržao blokadu, gledajući na Hamas kao na prijetnju svojoj stabilnosti.

Izraelski ministar obrane, izvještavajući parlamentarni Odbor za vanjske poslove i obranu, rekao je da će kampanja u Gazi, koja je pokrenuta nakon smrtonosnog napada Hamasa na izraelske gradove 7. listopada, imati tri faze. Prva faza je trenutna vojna operacija namijenjena uništenju Hamasove infrastrukture, rekao je Gallant, dodajući da bi međufaza uključivala "operacije nižeg intenziteta" koja bi eliminirala "džepove otpora".

"Treća faza tražit će uklanjanje izraelske odgovornosti za život u Pojasu Gaze i uspostavu nove sigurnosne realnosti za građane Izraela", rekao je, po priopćenju iz njegova ureda.

Izrael je tradicionalno opskrbljivao Gazu za većinu njezinih energetskih potreba, ali je nakon 7. listopada uveo potpunu blokadu. Ranije je nastojao nadzirati uvoz u Gazu kako bi spriječio da vojni materijali dođu do Hamasa.

Izrael smatra da je većina taoca koje je oteo Hamas živa

16.22 - Izraelska vojska ocijenila je u petak da je većina talaca koje je oteo Hamas u napadu na Izrael 7. listopada živa.

"Od gotovo 200 talaca koji se sada nalaze u Pojasu Gaze, više od 20 ih je maloljetno, između 10 i 20 ih ima više od 60 godina i većina je talaca živa", rekao je glasnogovornik izraelske vojske, po priopćenju. Uz to, 100 do 200 Izraelaca još se smatra nestalima od napada, u odnosu prema 3000 prvog dana rata.

Hamasovi militanti ubili su od 7. listopada više od 1400 ljudi na izraelskom teritoriju, većinom civila. U izraelskoj protuofenzivi ubijeno je oko 1500 Hamasovih boraca. Ministarstvo zdravstva u Gazi objavilo je u petak da je najmanje 4137 Palestinaca ubijeno u izraelskim bombardiranjima od početka rata u Gazi.

Francuski premijer Emmanuel Macron u petak je video konferencijom razgovarao s obiteljima francuskih talaca. Obećao im je da će Pariz učiniti sve "kako bi se vratili živi i zdravi u Francusku".

Analiza: Američko obaranje projektila je 'značajno'

15.18 - Obaranje triju projektila koji su potencijalno išli prema Izraelu od strane SAD-a je "značajno" jer je ta zemlja "izravno branila izraelski zračni prostor", rekao je za Sky News obrambeni i sigurnosni analitičar Michael Clarke. Clarke je rekao da "svi pretpostavljaju" da su Huti snage u Jemenu izvele napad. "Ne znamo jesu li ih Iranci uputili da to učine ili je to malo slobodnog poduzetništva s njihove strane", rekao je. “Ali bilo je prilično značajno. U njihovu obaranju Sjedinje Države su bile vrlo dobre, ali evo SAD sada izravno brane izraelski zračni prostor i ta činjenica neće biti izgubljena na arapskoj ulici u regiji." Clarke je dalje rekao da Katar i Saudijska Arabija imaju veliku ulogu u "prigušivanju" obaranja projektila od strane SAD-a.

Izrael sravnio sa zemljom četvrt u Gazi, prijeti kopnenom invazijom

13.27 - Izrael je u petak sravnio sa zemljom četvrt u sjevernom dijelu Gaze nakon što je obiteljima koje su još bile tamo dao polusatno upozorenje da pobjegnu, dok se očekuje skora izraelska kopnena invazija na Pojas Gaze. U Washingtonu, američki predsjednik Joe Biden, koji se vratio s puta u Izrael kako bi pokazao potporu, zatražio je od Amerikanaca u televizijskom govoru da potroše više milijardi dolara kako bi pomogli Izraelu u borbi protiv Hamasa, za koji je rekao da nastoji "uništiti" izraelsku demokraciju. Izrael je obećao da će zbrisati islamističku skupinu Hamas koja vlada Gazom, nakon što su njeni naoružani napadači probili ogradu koja okružuje enklavu 7. listopada i divljali po izraelskim gradovima i kibucima, ubivši 1400 ljudi, uglavnom civila. "Sada vidite Gazu iz daljine, uskoro ćete je vidjeti iznutra. Zapovijed će doći", rekao je ministar obrane Yoav Gallant vojnicima okupljenim na granici Gaze u četvrtak.

Izrael je napao Gazu zračnim udarima i stavio 2,3 milijuna ljudi u enklavi pod potpunu opsadu, zabranjujući čak i isporuke hrane, goriva i medicinskih potrepština. Od 7. listopada ubijeno je 3.785 Palestinaca, uključujući više od 1.500 djece, kažu palestinski dužnosnici. UN kaže da je više od milijun njih ostalo bez krova nad glavom. Izrael je već rekao svim civilima da evakuiraju sjevernu polovicu Pojasa Gaze, koja uključuje grad Gazu, ali mnogi su ljudi ostali kod kuće, rekavši da se boje da će izgubiti sve ako odu ili da će biti metom izraelskih zračnih napada južnije. U Zahri, gradu na sjeveru, stanovnici su rekli da je cijela četvrt od oko 25 višekatnica sravnjena sa zemljom. Primili su izraelske poruke upozorenja na svoje mobilne telefone u vrijeme doručka, nakon čega je deset minuta kasnije uslijedio mali udar bespilotne letjelice, a pola sata nakon početnog upozorenja, borbeni zrakoplovi F-16 srušili su zgrade u ogromnim eksplozijama i oblacima prašine. "Sve o čemu sam ikada sanjao i mislio da sam postigao je nestalo. U tom stanu bio je moj san, moje uspomene s mojom djecom i suprugom, bio je miris sigurnosti i ljubavi", rekao je Ali, stanovnik okruga za Reuters telefonom, odbijajući dati svoje puno ime iz straha od odmazde.

Jeruzalemska pravoslavna patrijaršija, glavna palestinska kršćanska denominacija, priopćila je da su izraelske snage napale crkvu Svetog Porfirija u gradu Gazi, gdje su kršćani i muslimani protjerani iz svojih domova tražili utočište. Video s mjesta događaja u crkvenom kompleksu prikazuje ranjenog dječaka kako ga noću iznose iz ruševina. Radnik civilne zaštite rekao je da su dvije osobe na gornjim katovima preživjele; oni na nižim katovima bili su ubijeni i još uvijek su bili u ruševinama. Nije bilo trenutačnih komentara iz Izraela, koji kaže da čini sve što može kako bi zaštitio civile, ali mora uništiti Hamas nakon njegovog ubilačkog napada na Izrael. Dužnosnici su rekli kako vjeruju da se militanti skrivaju unutar i ispod civilnih zgrada. Ured Ujedinjenih naroda za humanitarna pitanja priopćio je da je više od 140.000 domova - gotovo trećina svih domova u Gazi - oštećeno, a gotovo 13.000 potpuno uništeno.

Osamnaest ubijenih Palestinaca u napadu na crkvu

11.55 - Vlasti predvođene Hamasom rekle su da je 18 Palestinaca ubijeno u izraelskom zračnom napadu na Crkvu Svetog Porfirija u Gazi. Grčka pravoslavna crkva u Pojasu Gaze pružala je utočište stotinama raseljenih Palestinaca kada je tijekom noći pogođena. Izraelska vojska priopćila je da je dio crkve oštećen u udaru na zapovjedni centar militanata i analizira incident.

Sky News je uspio locirati crkvu Svetog Porfirija i otkrio je da se nalazi manje od kilometar i pol južno od bolnice Al Ahli koju je u utorak pogodila eksplozija. U današnjem priopćenju Jeruzalemska pravoslavna patrijaršija izrazila je "najoštriju osudu izraelskog zračnog napada". Palestinske vlasti su za eksploziju okrivile izraelski zračni napad.

Je li kopnena operacija blizu?

10.22 - Izraelski dužnosnici nisu dali nikakav raspored kada bi mogla započeti kopnena operacija u Gazi. No, jučer je izraelski ministar obrane, Yoav Gallant, naredio kopnenim trupama da se pripreme na to da će "uskoro" vidjeti Gazu "iznutra". Stoga se postavlja pitanje koliko je blizu kopnena operacija. Dopisnik Sky Newsa a za Bliski istok Alistair Bunkalls kaže da su "sve indikacije jučer pokazivale da je blizu". Rekao je da su tijekom posjeta izraelskog ministra obrane i premijera granici poslane poruke vojnicima "kako bi ih pokušali inspirirati prije ove bitke koju očekujemo". Bunkall kaže da bi Izraelci nastavili kampanju bombardiranja kada bi osjećali da to mogu, ali "doći će trenutak kada će htjeti krenuti na više rukovodstvo. Onda je kopnena invazija vjerojatno jedini način za to", dodaje.

Uhićen glasnogovornik Hamasa

10.14 - Glasnogovornik Hamasa Hassan Yousef uhićen je u četvrtak tijekom racija koje je Izrael proveo na Zapadnoj obali, objavile su izraelske vlasti. Yousef je uhićen pod sumnjom da je djelovao u ime Hamasa, rekla je izraelska sigurnosna agencija Šin Bet u petak za CNN. Yousef je vodeća palestinska politička figura, službeni je glasnogovornik Hamasa na Zapadnoj obali i ima mjesto u Palestinskom zakonodavnom vijeću. CNN je ranije izvijestio da se vjeruje da je Yousef među više od 60 članova Hamasa koje je Izrael zatočio u racijama na Zapadnoj obali, palestinskom teritoriju pod izraelskom okupacijom koji sve više osjeća utjecaj borbi u Gazi.

Izraelci bombardiraju cijelu Gazu

9.43 - Ključni koridor pomoći između Egipta i južne Gaze - na graničnom prijelazu Rafah - mogao bi se otvoriti već danas kako bi se u Gazu dopremile prijeko potrebne zalihe, piše BBC. Ali Mohsen Sarhan, izvršni direktor Egipatske banke hrane, rekao je za BBC da bi isporuka pomoći mogla biti ometena ako se nastavi intenzivno bombardiranje na prijelazu Rafah. “Ono što nas sprječava da uđemo je tepih-bombardiranje cijelog dijela Gaze od strane izraelske vojske. Stacionirani smo na granici već osam dana i bombe padaju svake minute,” rekao je za BBC-jev Newsday program. “Čak su bombardirali pustoš u kojoj nema ni životinja, ni ljudi. Spremni smo ući, ali egipatske nas vlasti neće pustiti unutra, osim ako ne mogu jamčiti da nećemo odmah biti ubijeni."

Rakete koje su 'potencijalno bile usmjerene prema Izraelu' lansirale su snage u Jemenu

8.22 - Sinoć se pojavila vijest da je američki ratni brod oborio tri projektila i nekoliko bespilotnih letjelica potencijalno usmjerenih prema ciljevima u Izraelu. Pentagon je priopćio da je USS Carney, mornarički razarač u sjevernom Crvenom moru, presreo tri kopnene krstareće rakete i nekoliko bespilotnih letjelica koje su lansirale Houthi snage u Jemenu. Projektili su "potencijalno" bili usmjereni prema Izraelu, ali SAD nije dovršio procjenu onoga što su ciljali, rekao je brigadni general Pat Ryder, tajnik za tisak Pentagona. Niz drugih napada bespilotnim letjelicama tijekom posljednja tri dana ciljao je američke baze, uključujući jučer u južnoj Siriji koji je prouzročio manje štete. Akcija Carneyja potencijalno predstavlja prve slučajeve američke vojske u obrani Izraela u ovom sukobu.

Izrael evakuira grad u blizini Libanona

7.47 - Izrael je objavio plan evakuacije za Kiryat Shmona, grad u sjevernom okrugu Izraela koji graniči s Libanonom. Stanovnici grada u blizini granice, preko kojeg su izraelske trupe i militanti u Libanonu razmjenjivali vatru, bit će premješteni u pansione koje subvencionira država, priopćilo je ministarstvo. Kiryat Shmona ima više od 20.000 stanovnika i udaljen je oko 1.6 kilometara od granične ograde. Libanon je mjesto gdje se nalazi Hezbollah, piše Sky News.

Biden predlaže 70 milijardi dolara pomoći za Ukrajinu i Izrael

7.18 - Američki predsjednik Joe Biden u svom je govoru u četvrtak u Bijeloj kući zatražio podršku Amerikanaca milijarde dolara vrijednom novom paketu pomoći za Izrael i Ukrajinu, dodavši da je podrška SAD-a ključna za dvije ratom zahvaćene saveznice. Biden je u istoj rečenici povezao pripadnike Hamasa koji su početkom mjeseca ubili 1400 osoba u napadu u južnom Izraelu te ruskog predsjednika Vladimira Putina, čiji su vojnici u veljači prošle godine pokrenuli agresiju na Ukrajinu. "Hamas i Putin predstavljaju različite opasnosti, ali imaju nešto zajedničko, a to je da oboje žele uništiti susjednu demokraciju", izjavio je. Predsjednik SAD-a smatra da Izrael nije odgovoran za eksploziju u bolnici u Gazi prije tri dana, kao što su to tvrdili dužnosnici Hamasa. "No, ne možemo ignorirati ljudsku stranu nevinih Palestinaca koji samo žele živjeti u miru", rekao je.

Biden napominje da protivnici SAD-a prate razvoj oba ratna sukoba te bi, ovisno o njihovom ishodu, mogli izazvati nevolje i u drugim svjetskim područjima. Osim toga, američki se predsjednik osvrnuo i na politički kaos u Washingtonu, točnije u Zastupničkom domu Kongresa gdje većinu drži Republikanska stranka, no njezini se zastupnici ne mogu dogovoriti tko će biti novi predsjednik doma nakon što je s te pozicije smijenjen Kevin McCarthy. Biden traži slanje pomoći po hitnoj proceduri. Američki dužnosnici procjenjuju da će ona iznositi oko 100 milijardi dolara tijekom sljedeće godine, a bit će raspodijeljena na Izrael, Ukrajinu, Tajvan i sigurnost na propusnoj američko-meksičkoj granici. Od spomenutih 100 milijardi, Ukrajina bi mogla dobiti 60, a Izrael 10 milijardi dolara.

Predlažući jedinstveni paket za sve navedene zemlje, Biden pokušava uvjeriti republikanske zastupnike da ostave po strani ideološke razlike i podrže izdvajanje za Ukrajinu čijem se ratu s Rusijom ni nakon 20 mjeseci ne nazire kraj, a do sada je od SAD-a primila milijarde dolara vrijednu pomoć u oružju. Međutim, takve zahtjeve moraju odobriti oba doma američkog Kongresa. Dok u Senatu Demokratska stranka ima većinu, problem je u Zastupničkom domu koji je više od dva tjedna bez predsjednika.

Saveznik bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, konzervativac Jim Jordan obećao je da će nastaviti svoju utrku za čelno mjesto Zastupničkog doma, premda nije uspio dobiti potporu većine među republikancima. Republikanci u Zastupničkom domu posljednjih su tjedana gotovo blokirali vladu zbog proračunskog deficita i duga od 31,4 trilijuna dolara, prijeteći smanjenjem državne potrošnje u cijelosti. Prema istraživanju javnog mnijenja koje su prošlog tjedna proveli Reuters i Ipsos, oko 40 posto ispitanika smatra da SAD treba podržati poziciju Izraele u ratu s Hamasom. Oko 50 posto njih smatra da bi SAD trebale biti neutralne i ne uključivati se u njihov sukob. Kad je u pitanju Ukrajina, također oko 40 posto građana smatra da joj SAD trebaju pomoći u naoružanju.

Napadnute američke vojne baze u Iraku

7.17 - Bespilotnim letjelicama i raketama gađana je u četvrtak navečer zračna baza Ain al-Asad u zapadnom Iraku, gdje su smještene američke i druge međunarodne snage, dok se unutar baze čulo više eksplozija, navela su dva sigurnosna izvora. Iz iračke su vojske izvijestili da su zatvorili područje oko zračne baze, a u međuvremenu je počela istraga o ovom slučaju. Još nije poznao ima li žrtva ili materijalnih šteta. Osim spomenute baze na zapadu zemlje, projektili su pogodili i vojnu bazu američkih vojnika u blizini zračne luke u Bagdadu, priopćila je iračka policija, no bez dodatnih informacija. U posljednja 24 sata gađane su četiri vojne baze u Iraku, u kojima su smještene američke vojne snage, pri čemu je manji broj vojnika dobio lakše ozljede. Prošlog su tjedna naoružane skupine povezane s Iranom zaprijetile da će projektilima i bespilotnim letjelicama ciljati objekte povezane s SAD-om, ukoliko Washington intervenira na strani Izraela u ratu protiv Hamasa u Gazi. U Iraku se trenutno nalaze 2500 američkih vojnika te njih još 900 u susjednoj Siriji, u sklopu misije čiji je cilj pomoći lokalnim snagama u borbi protiv Islamske države, koja je 2014.godine zauzela dijelove teritorija obje zemlje.

Libanonska vojska: Ubijen novinar u pucnjavi na jugu zemlje

7.16 - Libanonska vojska priopćila je u petak da je jedan novinar ubijen u pucnjavi u blizini izraelske granice na jugu zemlje, a odgovornom za ubojstvo smatraju izraelskom vojskom. Izraelska vojska poručuje da su njezine snage ciljale na infrastrukturu Hezbollaha te su pogodile tri osobe koje su pokušale ispaliti protutenkovske rakete na Izrael. Što se tiče optužbe libanonske vojske o ubojstvu novinara, odgovaraju da istražuju slučaj. Hezbollah je potvrdio da je ispalio rakete na izraelske pozicije u selu Manara, na što su Izraelci odgovorili granatiranjem. Glasnogovornik UN-ovih mirovnih snaga u Libanonu (UNIFIL) Andrea Tenenti rekao je da je jedan civili ubijen u pucnjavi.

"Libanonska vojska zatražila je našu pomoć za sedam osoba koje su zaglavile u blizini granice tijekom žestoke razmjene vatre. Mi smo kontaktirali izraelsku vojsku ne bi li od nje zatražili prekid vatre i tako spasili spomenutu sedmoricu. Nažalost, jedna je osoba izgubila život tijekom incidenta, odnosno pucnjave koja se dogodila, dok su ostali spašeni", kazao je Tenenti.

Libanonska vojska tvrdi da je riječ o sedam medijskih djelatnika na koje su izraelski vojnici uperili mitraljeze te ubili jednu osobu, a drugu ranili. No, nisu otkrili njihov identitet. Tragedija se dogodila tjedan dana nakon što je, također u južnom Libanonu, ubijen jedan novinar Reutersa, a više njih je ranjeno. Prekogranične razmjene vatre postale su gotovo svakodnevne nakon 7.listopada kada je palestinska skupina Hamas izvršila napad u južnom Izraelu, nakon čega je izraelska vojska pokrenula protuofenzivu na Gazu.

Od navedenog je datuma na jugu Libanona ubijeno 13 boraca Hezbollaha, kazali su u toj organizaciji, inače saveznici Hamasa, koja je s Izraeleom ratovala 2006.godine. Prema navodima izraelske vojske, na njihovu su zemlju iz Libanona ispaljene dvije protuoklopne rakete koje su pogodile selo Manara, no nije bilo žrtava. Hezbollah poručuje da je spreman ući u sukob s Izraelom, dok je izraelski ministar obrane još prije pet dana izjavio da njegova zemlja nema namjeru voditi rat na sjevernom frontu niti pogoršati situaciju na granici s Libanonom, ukoliko bi se Hezbollah suzdržao od napada.

Jordanski ministar: Bojim se da najgore tek dolazi

7.14 - Jordanski ministar vanjskih poslova Ayman Safadi izjavio je u četvrtak da se njegova zemlja pribojava da ono najgore tek dolazi kada je riječ o ratu između Izraela i Hamasa, u kojemu još nema nagovještaja smirivanja tenzija. Nakon napada palestinske islamističke organizacije Hamas 7.listopada u kojem je ubijeno 1400 osoba, Izrael je odgovorio bombardiranjem Pojasa Gaze pri čemu su tisuće ljudi izgubili život, a milijuni njih ostali bez doma. Jordanski ministar upozorio je da bi rat između Izraela i Hamasa, kao i njegovo širenje, moglo imati katastrofalne posljedice. "Sve indicije govore da ono najgore tek dolazi. Ova katastrofa će imati bolne posljedice u narednim razdobljima", rekao je Safadi na konferenciji za medije s njemačkim kolegom.

Safadi dodaje da diplomatski napori nisu doprinijeli okončanju sukoba. "Odluka o završetku rata nije na nama nego na Izraelu, a mi moramo uložiti sve napore da ga okončamo", kazao je. U sjeni straha od širenja ratnog sukoba prošao je i sastanak između jordanskog kralja Abdullaha i egipatskog predsjednika Abdela Fattaha al-Sisija. U izjavi nakon sastanka, obojica su poručili da ne prihvaćaju prisilno raseljavanje Palestinaca niti kolektivno kažnjavanje koje Izrael vrši nad stanovnicima Gaze bombardiranjem civila nakon napada Hamasa. Safadi napominje da će se Jordan "svim svojim sredstvima" suprotstaviti masovnom raseljavanju Palestinaca koje bi rezultiralo velikim promjenama na Bliskom istoku. "Nećemo prihvatiti takvo rješenje. Ovo je crvena linija, a njezin prelazak značio bi objavu rata", rekao je.

Najnoviji sukob razbuktao je dugogodišnje strahove u Jordanu, gdje živi značajan broj palestinskih izbjeglica i njihovih potomaka, da će Izrael iskoristiti priliku za protjerivanje Palestinaca sa Zapadne obale. Jordan, koji dijeli granicu sa Zapadnom obalom, primio je većinu Palestinaca koji su pobjegli ili su protjerani iz svojih domova nakon stvaranja izraelske države. "Nećemo dozvoliti Izraelu da krizu koju je stvorio izvozi u Jordan", naglasio je ministar Safadi.