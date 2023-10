I dalje je napeto na Bliskom istoku. U subotu je došlo do masovnog napada na Izrael iz palestinskog Pojasa Gaze, a izveo ga je islamistički pokret Hamas. To je bio najveći napad na Izrael u posljednjih nekoliko godina, a obje strane potvrdile su kako su spremne za rat. Broj žrtava svakodnevno raste. Sve novosti o ratu u Izraelu možete pratiti uživo na portalu Net.hr.

Izraelska vojska: 'Stotine Hamasovih militanata odvedene u zarobljeništvo'

Njemačka, Francuska, SAD, Britanija i Italija solidirale s Izraelom

Broj žrtava rata u Izraelu svakodnevno raste

Crnogorskim zrakoplovom iz Izraela evakuirana 101 osoba

Izraelska vojska potvrdila: 'Ubijen je visoki dužnosnik Alim Abdalah'

Izraelci vratili stotine vojnika iz inozemstva da bi se borili u ratu

Izrael: 'Ponovno kontroliramo granicu prema Gazi'

Hamenei: 'Teheran nije bio umiješan u napad skupine Hamas'

U izraelskoj osvetničkoj akciji ubijeno 770 Palestinaca

U Izraelu će biti formirana 'vlada jedinstva' s opozicijom

TIJEK DOGAĐAJA:

Pripadnici Hamasa joj ubili baku pa snimku postavili na Facebook

13.42 - Mor Bayder na Facebooku je saznala da su joj baku ubili teroristi Hamasa. Nakon što su joj oduzeli život, jedan terorist uzeo je njezin mobitel, sve snimio i postavio na njezin Facebook profil.

"Moja baka, moj cijeli svijet, svjetlo mog života. Stub u životu moje obitelji. Moja baka, stanovnica Kibuca Nir Oza, ubijena je jučer u brutalnom ubojstvu terorista u svom domu.Terorist joj je ušao u kuću, ubio ju, uzeo joj mobitel, snimio horor i objavio na njezinom Facebook zidu. Tako smo saznali", napisala je Mor u objavi na Facebooku.

"Jutros nisam dobila poruku - Draga moja učiteljice jesi li ustala? kao svakog jutra kad si se javljala ni minutu nakon sedam", napisala je Mor. "Tko sam ja bez tebe? Nisam spremna govoriti o tebi u prošlosti, to je noćna mora mog života. Volim te i ti to znaš. Moja baka, moj cvijet, svjetlo mog života, moj cijeli svijet", završila je Mor.

U Izraelu će biti formirana 'vlada jedinstva' s opozicijom

13.24 - Danas bi u Izraelu trebala biti formirana "stranka jedinstva" sastavljena od vladinih i oporbenih ličnosti kao odgovor na sukobe Hamasa. Predloženo proširenje vlade odobrila je koalicija premijera Benjamina Netanyahua, stoji u priopćenju stranke Likud koju on vodi.

Članovi oporbe pozvali su na izvanrednu vladu, zajedno s nekim članovima Netanyahuova kabineta - uključujući ministra financija Bezalela Smotricha. Ovaj potez je zapravo pokušaj da se dobije podrška iz cijelog Izraela bez obzira na političko opredjeljenje.

Hamas neće pregovarati o taocima dok se borbe ne završe

13.21 - Hamas nije otvoren za razmjenu zarobljenika jer se aktivna borba nastavlja, izvjestio je NBC News. Ismail Haniyeh, jedan od čelnika organizacije, dao je danas izjavu.

Mediji su ranije izvještavali da je Katar posredovao u potencijalnoj razmjeni izraelskih talaca u zamjenu za zatvorene Palestince. Haniyeh je rekao da su "sve strane" obaviještene o odluci grupe pa dodao da će "kolonijalna okupacija platiti cijenu za razaranje u Gazi".

U izraelskoj osvetničkoj akciji ubijeno 770 Palestinaca

12.11 - Najmanje 770 Palestinaca ubijeno je u izraelskoj osvetničkoj akciji od oružanog upada militantne skupine Hamas u subotu, potvrdilo je ministarstvo zdravstva zemlje, a još 4000 je ranjeno.

Osim toga, najmanje još 18 ljudi je ubijeno, a više od 100 ozlijeđeno na Zapadnoj obali od početka napada.

Uznemirujuće snimke: Pogledajte kako je sudionik festivala bježao od terorista

12.00 - Izraelske sigurnosne službe pronašle su snimke iz automobila koje pokazuju što se dogodilo na festivalu, u pustinji kraj granice s Gazom, tijekom napada pripadnika Hamasa. Jedna od tih snimki prikazuje i pokušaj bijega jednog od sudionika festivala - prvo ga je dočekao jedan militant od kojega je uspio pobjeći i izbjeći metke. No, dočekali su ga novi teroristi i tada mu više nije bilo spasa.

Izraelci nastavljaju zračne napade na Gazu

11.50 - Izraelske zračne snage priopćile su da nastavljaju svoje zračne napade na Gazu kako bi uništile prisutnost Hamasa u Pojasu.

"Zračne snage trenutno pokreću opsežan napad na terorističke ciljeve organizacije Hamas u Pojasu Gaze", stoji u priopćenju. Iako građani prosvjeduju, vojni dužnosnici ne pokazuju znakove da će dopustiti da se napadi prekinu.

Zračne snage kazale su da su jutros već pogodile "vojni kompleks i skladište oružja u zapadnoj Jabaliji koju je iskoristila teroristička organizacija Hamas za usmjeravanje terorizma protiv države Izrael", kazali su.

Hamas je oteo i 85-godišnju baku: 'Četvorica ju odvoze. Slama nam se srce'

11.40 - Adva Adar otkrila je kako nije mogla stupiti u kontakt sa svojom 85-godišnjom bakom koja je živjela u kibucu blizu granice s Gazom, piše BBC. Potražila je videozapise Hamasa pa na jednom od njih zapazila kako četvorica naoružanih muškaraca njezinu baku odvode u Gazu.

"Slama nam se srce, boli nas svaki dio tijela. Jako smo zabrinuti za nju. Moja baka je bolesna i uzima lijekove svaki dan. Ne znamo koliko dugo može preživjeti bez njih. Samo se molimo da nam se vrati", kazala je Adva.

Hamenei: 'Teheran nije bio umiješan u napad skupine Hamas'

11.35 - Najviši iranski čelnik ajatolah Ali Hamenei rekao je u utorak da Teheran nije bio umiješan u napad skupine Hamas na Izrael tijekom vikenda, ali je pozdravio ono što je nazvao "nepopravljivim" vojnim i obavještajnim porazom Izraela.

U svom prvom televizijskom govoru nakon napada, Hamenei je rekao: "Ljubimo ruke onima koji su planirali napad na cionistički režim". "Ovaj razorni udarac uništio je neke kritične strukture (u Izraelu) koje se neće lako popraviti... Postupci samog cionističkog režima krivi su za ovu katastrofu", rekao je Hamenei.

Iran već dugo podržava skupinu Hamas, koja kontrolira Pojas Gaze i odbacuje pravo Izraela na postojanje. Izrael je ranije u utorak priopćio da je ponovno uspostavio kontrolu nad granicom Gaze i da postavlja mine na mjesto gdje su militanti srušili barijeru tijekom krvavog napada tijekom vikenda, nakon još jedne noći nemilosrdnih izraelskih zračnih napada na enklavu.

Sjedinjene Države priopćile su u ponedjeljak da je Iran suučesnik u Hamasovom napadu na Izrael, iako su rekle da nemaju obavještajne podatke ili dokaze koji bi upućivali na izravno sudjelovanje Teherana.

Ispovijest 10-godišnje Darie koja je vidjela kako joj militanti ubijaju tatu: 'Sve se dogodilo ispred mojih očiju'

11.25 - "Mama, kada će doći po nas? Ne mogu više ovako", kazala je 10-godišnja Daria majci koju je nazvala mobitelom nakon što je vidjela kako pripadnici Hamasa ubijaju njezinog oca i njegovu partnericu. "Znam, ali moraš biti strpljiva. Znaš to?", odgovorila joj je majka Reut Karp koja je svoju kćer pokušala smiriti dok se ona krila od militanata sa svojim bratom Laviejem, prenijela je televizijska postaja, a video se pojavio i na X-u.

"Barem imaš vode u skloništu. I Lavie je s tobom, nisi sama, zar ne?", upitala ju je majka. Daria i Lavie, naime, išli su provesti vikend kod tate, Reutovog bivšeg supruga Dvira Karpa i njegove partnerice Stav.

"Tata me je probudio kako bih se sakrila u sklonište, a ja sam ga pitala zašto. Donio je nož i sjekiru pa rekao - u slučaju da se nešto dogodi. Nakon toga sam zaspala, a kada sam se probudila vidjela sam ih kako uzimaju sjekiru i nož, otvaraju vrata i idu prema teroristima. Oni su upucali mog tatu, a njegovu curu više nisam vidjela. Sve se dogodilo ispred mojih očiju. Tata je pokušao ozlijediti teroriste, ali oni su svejedno ubili njega i njegovu curu", ispričala je 10-godišnjakinja.

Dvir i Stav poginuli su jer su branili svoju djecu. Daria i Lavie proživjeli su pakao dok su se skrivali u krevetu.

"Kada su otišli, poslala sam mami poruku", otkrila je malena Daria. "Napisala mi je: Mama, Daria je. Ubili su tatu i Stav. Upomoć", ispričala je Reut.

"To su trenutci koji se ne mogu opisati. Od tog trenutka bila sam s njom na liniji čak tri sata. Bio je to razgovor, kao iz... Ne znam, Holokausta", ispričala je Reut.

"Možeš li doći do vode?", upitala je Reut Dariu dok su pričale preko mobitela. "Mogu, ali vrata su otvorena. Ne mogu otići do tamo jer moram pogledati u tijela", odgovorila je djevojčica. "Nemoj gledati u tijela, nemoj...", kazala je Reut na to.

"U tom trenutku sam razmišljala da ništa nije gotovo jer drugi teroristi mogu doći, a Daria je i dalje čula glasove. Rekla mi je - mama netko je ovdje. Rekla sam joj da ništa ne priča. Tri sata smo samo duboko i tiho disale. Govorila sam joj - mama je ovdje", prepričala je Reut.

"Bojala sam se da nikada više neću vidjeti mamu, da nikada više neću vidjeti nikoga", priznala je Daria. "Rekla mi je na telefon - Bojim se da ću umrijeti mama, bojim se...", prisjetila se Reut.

Šef UN-a: 'Svi napadi koji ugrožavaju živote civila zabranjeni su međunarodnim pravom'

10.44 - Izraelski zračni napadi pogodili su škole i velike stambene solitere u gradu Gazi, što je rezultiralo civilnim žrtvama, rekao je šef UN-a za ljudska prava Volker Turk.

"Međunarodno humanitarno pravo je jasno: obveza stalnog vođenja brige o poštedi civilnog stanovništva i civilnih objekata ostaje primjenjiva tijekom napada", naglasio je Turk, a dodao je da su "opsade" koje ugrožavaju živote civila zabranjene međunarodnim pravom, prenosi Sky News-

Izrael: 'Ponovno kontroliramo granicu prema Gazi'

09.40 - Izrael je u utorak priopćio da je ponovno uspostavio kontrolu nad granicom prema Pojasu Gaze, te da postavlja mine na mjestima gdje su Hamasovi militanti srušili graničnu barijeru za vrijeme krvavog napada tijekom vikenda, nakon još jedne noći nemilosrdnih izraelskih zračnih napada na enklavu.

Posljednji krug izraelskih zračnih napada uslijedio je nakon što je Hamas zaprijetio da će pogubiti jednog izraelskog zarobljenika svaki put kad Izrael bombardira palestinski civilni cilj bez upozorenja.

Izraelska vojska također je pozvala 300.000 rezervista i uvela blokadu Pojasa Gaze, izazivajući strahove da planira kopneni napad kao odgovor na najodvažniji i najsmrtonosniji napad Hamasa posljednjih desetljeća.

Nasilje, koje je odnijelo više od 1500 života, potaknulo je međunarodne izjave podrške Izraelu, ulične prosvjede podrške Palestincima i apele za prekid borbi i zaštitu civila.

U Izraelu se ponovno oglasile sirene

09.35 - Izraelske obrambene snage javile su na društvenim mrežama da se u državi ponovno čuju sirene koje upozoravaju na mogući raketni napad.

Iranci na ulicama: Prosvjeduju u znak solidarnosti s Izraelom

09.34 - Na društvenim mrežama pojavile se snimka građana Irana. Izašli su na ulice i prosvjeduju u znak solidarnosti s Izraelom, držeći njihove zastave.

Izraelske zračne snage objavile snimku napada unutar Pojasa Gaze

09.23 - Kako su kazali iz Izraelskog ratnog zrakoplovstva, sinoć su izveli udare na više od 200 ciljeva unutar Pojasa Gaze. "U posljednjih nekoliko sati borbeni zrakoplovi zračnih snaga napali su mnoge mete terorističkih organizacija diljem Pojasa Gaze", stoji u priopćenju

Izrael se sprema za veliku kopnenu operaciju u Gazi

09.18 - Glasnogovornik IDF-a Richard Hecht kazao je da je na granici s Gazom raspoređeno 35 bataljuna, a svaki od njih ima oko 1000 vojnika. Izrael bi uskoro mogao započeti veliku kopnenu operaciju u Gazi.

Izraelci vratili stotine vojnika iz inozemstva da bi se borili u ratu

09.15 - Izraelske zračne snage objavile su na X-u da su vratile stotine vojnika IDF-a koji su bili u inozemstvu kako bi sudjelovali u borbama s Hamasom. Time, napisali su, doprinose mobilizaciji dodatne snage za nastavak borbe.

Izraelska vojska potvrdila: 'Ubijen je visoki dužnosnik Alim Abdalah'

09.10 - Izraelska vojska izjavila je jutros da je njezin visoki dužnosnik ubijen u sukobima na sjevernoj granici Izraela s Libanonom. Radi se o pukovniku Alimu Abdalahu.

Palestinski ekstremisti, naime, ušli su u Izrael iz Libanona i upravo zbog toga Izraelci su granatirali juga te države. Hezbollah je priopćio da je tada ubijeno pet njihovih članova zbog čega su se osvetili ispaljivanjem raketa i minobacačkih projektila na dvije izraelske vojne baze preko granice.

Izraelka Lee: 'Čudo je da sam se izvukla živa'

09.00 - Mlada Izraelka Lee Sasi našla se na subotnjem festivalu u Izraelu koji su bombardirali pripadnici Hamasa, no preživjela je, piše New York Post. Kada su počeli pucati, pobjegli su u bunker, a od njih 35 - tek njih 10 izašlo je živo, otkrila je Lee. Svojim prijateljima slala je poruke iz bunkera i opisivala situaciju. Neki joj nisu vjerovali zbog čega im je ona slala fotografije uz koje je pisala da se skrivala ispod leševa čak sedam sati. Hamasovci su pucali i po skloništima tako da nigdje nisu mogli pobjeći. Lee je kontaktirala rođake, a oni su poslali bivše vojnike po njih. "Čudo je da sam se izvukla živa", kazala je. Podsjetimo, na tom festivalu život je izgubilo 260 mladih.

Crnogorskim zrakoplovom evakuirana 101 osoba: Među njima su državljani iz Crne Gore, Hrvatske i još sedam država

08.45 - Stotinu i jedna osoba doputovala je u utorak ujutro zrakoplovom crnogorske nacionalne aviokompanije “To Montenegro” iz Tel Aviva u Podgoricu. Zrakoplov je uputila crnogorska vlada kako bi evakuirala svoje i državljane drugih zemalja iz Izraela, među kojima i državljane Hrvatske.

“Iz Izraela je u Podgoricu doputovao 101 putnik, iz Crne Gore i još osam zemalja, Albanije, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Kosova, Sjedinjenih Država, Slovenije, Srbije i Švedske”, priopćeno je iz crnogorske vlade.

Zrakoplov je za Tel Aviv poletio iz Podgorice u ponedjeljak oko ponoći, a vratio se u glavni grad Crne Gore u 5 i 40 ujutro. Odluku o evakuaciji svojih državljana donijela je vlada Crne Gore u ponedjeljak, a dan ranije najavio ju je premijer Dritan Abazović.

Iz crnogorskog ministarstva vanjskih poslova priopćeno je da u terorističkim napadima u Izraelu nema stradalih crnogorskih državljana. Crnogorski MVP ranije je oštro osudio “teroristički napad na Izrael, iza kojeg stoji Hamas”.

“Eskalacija nasilja protiv nedužnih civila mora prestati", istaknuto je iz crnogorskog MVP-a.

Stigle nove brojke žrtava

08.40 - Od početka rata između Izraela i Hamasa, život je izgubilo 900 Izraelaca, a još 1500 tijela militanata Hamasa pronađena su na izraelskom teritoriju, kazao je glasnogovornik Izraelskih obrambenih snaga, prenosi Sky News. IDF je objavio i imena 123 vojnika za koje kaže da su ubijeni od početka rata.

'Vidjela sam tenkove i čula mnogo bombi'

08.35 - Potresena Izraelka Avital Alajem ispričala je kako su pripadnici Hamasa upali u njezin stan pa zarobili nju i ubili njezinu prijateljicu. Za CNN je otkrila da je osam Hamasovih militanata bombardiralo vrata kuće i počelo pucati. Zajedno sa susjedom, kojega su kasnije ubili, sakrila se u ormar. Hamasovci su oteli i dvoje male djece, a jedno od njih staro je tek četiri mjeseca. Bili su prisiljeni hodati prema Gazi.

"Spalili su sve što su mogli, automobile, sve. Sve su polomili. Sve je uništeno", rekla je pa dodala: "Samo sam si ponavljala da će se možda neke žene tamo brinuti za nas, a možda će biti i malo humane prema nama". Ipak, nju i djecu militanti su pustili, a i dalje ne zna zbog čega.

"Ne znam zašto su spasili život djeci i meni. Samo su mi rekli da idem. A onda smo krenuli natrag", rekla je. "Vidjela sam tenkove i čula mnogo bombi. Vikali su, samo smo nastavili." Njezina prijateljica Negeva, čije je stopalo ozlijeđeno, morala je puzati na putu kući. Alajem je uspjela sigurno vratiti dvoje djece ocu, dok je njihova majka još uvijek među nestalima.

Njemačka, Francuska, SAD, Britanija i Italija solidirale s Izraelom

08.00 - Njemačka, SAD, Britanija, Francuska i Italija objavile su kasno navečer u ponedjeljak zajedničku izjavu u kojoj potvrđuju svoju solidarnost s Izraelom, nakon terorističkih napada islamističke palestinske organizacije Hamasa.

Zajedno su izrazili "stalnu i jedinstvenu potporu" Izraelu "i nedvosmislenu osudu Hamasa i njegovih užasnih terorističkih djela".

Njemački kancelar Olaf Scholz rekao je da će pet zemalja "osigurati da Izrael može obraniti sebe i svoje građane od gnusnih napada", napisao je na platformi X, ranije poznatoj kao Twitter.

Scholz i francuski predsjednik Emmanuel Macron razgovarali su telefonom s američkim predsjednikom Joeom Bidenom, britanskim premijerom Rishijem Sunakom i talijanskom premijerkom Giorgiom Meloni i ponovili svoju podršku Izraelu.

U ponedjeljak je u Hamburgu počela dvodnevna sjednica francusko-njemačke vlade sa Scholzom i Macronom.

U zajedničkoj izjavi pet zemalja kaže se: "Svi mi priznajemo legitimne težnje palestinskog naroda i podržavamo jednake mjere pravde i slobode za Izraelce i Palestince. Ali ne griješite: Hamas ne predstavlja te težnje, i on ne nudi ništa za palestinski narod osim više terora i krvoprolića."

Petorka bi "podržala Izrael u njegovim naporima da obrani sebe i svoj narod od takvih zločina. Nadalje naglašavamo da ovo nije trenutak da bilo koja strana neprijateljski nastrojena prema Izraelu iskoristi ove napade za traženje prednosti".

U nadolazećim danima djelovat će ujedinjeno i koordinirano kako bi osigurali da se Izrael može obraniti i na kraju stvoriti uvjete za mirnu i integriranu regiju Bliskog istoka, obećali su.

"Jasno dajemo do znanja da terorističke akcije Hamasa nemaju opravdanja, nemaju legitimiteta i moraju biti univerzalno osuđene", stoji u priopćenju.

Izraelska vojska: 'Stotine Hamasovih militanata odvedene u zarobljeništvo'

07.55 - Izraelska vojska priopćila je u ponedjeljak navečer da su stotine Hamasovih militanata odvedene u zarobljeništvo, a stotine ih je ubijeno u Pojasu Gaze i duž izraelske granične ograde, dok iz Hamasa prijete da izraelskim napadima na Pojas Gaze odgovoriti ubijanjem taoca. Militanti više ne ulaze u Izrael iz Gaze, rekao je glasnogovornik izraelske vojske.

Glasnogovornik Hamasa je u međuvremenu zaprijetio da će ta islamistička militantna skupina pogubit jednoga taoca za svaki napad koji izvede Izrael. Militanti Hamasa zarobili su najmanje 150 ljudi i vratili ih u Gazu, uključujući žene, djecu i starce. Osim Izraelaca, vjeruje se da su među zarobljenicima i državljani niza drugih zemalja.

Ranije je militantna skupina ponudila razmjenu za određeni broj otetih starijih Izraelki za oslobađanje 36 zatvorenih Palestinki koje su držane u Izraelu.

Najmanje 900 Izraelaca je ubijeno, a 2600 ranjeno u napadima Hamasa u subotu u najgorem civilnom krvoproliću u povijesti zemlje, prema najnovijem broju izraelskih vlasti. Od tada je prema službenim podacima ispaljeno više od 4500 raketa na Izrael.

U ponovljenim izraelskim napadima na gusto naseljenu Gazu u međuvremenu je poginulo najmanje 687 ljudi, a više od 3800 ih je ozlijeđeno, prema tamošnjem ministarstvu zdravstva.

Biden: 'U Izraelu je ubijeno najmanje 11 američkih državljana'

07.50 - Američki predsjednik Joe Biden rekao je u ponedjeljak da je u Izraelu, nakon napada islamističke skupine Hamas prošlog vikenda, ubijeno najmanje 11 američkih državljana.

Washington vjeruje da vjerojatno ima građana SAD-a i među taocima koje drži Hamas, dodao je u izjavi. Biden je rekao da SAD surađuje s izraelskim dužnosnicima kako bi dobili više informacija o tome gdje se nalaze američki državljani čija sudbina još nije poznata.

"Za američke državljane koji su trenutno u Izraelu, američko ministarstvo vanjskih poslova osigurava konzularnu pomoć kao i ažurirana sigurnosna upozorenja. Za one koji žele otići, komercijalni letovi i putovanje kopnom još su uvijek dostupni", rekao je, dodajući da bi trebali poduzeti mjere opreza i slijedite upute lokalnih vlasti.

Naoružani pripadnici Hamasa provalili su u subotu preko ograde iz Gaze, ubijajući izraelske vojnike i civile i uzimajući desetke talaca natrag u obalnu enklavu. Izrael je odgovorio najžešćim bombardiranjem Gaze i mogao bi razmišljati o kopnenom napadu na teritorij s kojeg se povukao prije gotovo dva desetljeća nakon 38 godina okupacije.

Biden je rekao da je uputio svoj tim da radi s izraelskim kolegama na svakom aspektu situacije s taocima, uključujući razmjenu obavještajnih podataka i raspoređivanje stručnjaka iz američke vlade.

Policijske uprave diljem SAD-a pojačale su sigurnosne mjere oko mjesta središta židovskog života, dodao je.