Iran upozorio Izrael na eskalaciju ako nastavi napadati Palestinu

Očekuje se otvaranje graničnog prijelaza iz Egipta prema Gazi

Prosvjeduje se diljem svijeta; više od 100 ljudi uhićeno u Njemačkoj

Biden: 'Ponovna okupacija Gaze bila bi velika pogreška'

Kopnena ofenziva bila je planirana za ovaj vikend, no odgođena je

Ubijeno više od 2700 Palestinaca

UN: 'Potreban hitan prekid vatre kako bi pomoć stigla unesrećenima'

Izraelska vojska opet pozvala civile da izbjegnu na jug

Hamasovci drže najmanje 199 taoca

TIJEK DOGAĐAJA:

Hamas kaže da se 'ne boji' izraelske kopnene ofenzive

22.30 - Hamas je u ponedjeljak poručio da se "ne boji" kopnene ofenzive Izraela koji je nagomilao vojsku duž Pojasa Gaze, palestinskog teritorija u kojemu je na vlasti islamistički pokret koji Izrael želi uništiti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne bojimo se prijetnje okupacije (Izraela) i kopnene ofenzive na naš narod, spremni smo na to", rekao je glasnogovornik Hamasova vojnog krila, Abou Obeida, na audio snimci.

Hamas i Izrael su u ratu pošto su komandosi palestinske skupine 7. listopada upali na izraelski teritorij i izveli krvav napad. Otada je u Izraelu ubijeno više od 1.400 ljudi, pokazuju zadnji podatci izraelskih čelnika koji su u ponedjeljak ujutro ocijenili da Hamas još drži 199 talaca.

Daniel Hagari, izraelski vojni glasnogovornik, rekao je da su "napori u vezi s taocima nacionalni prioritet" i obitelji nemaju nikakvih informacija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Abou Obeida je u ponedjeljak rekao da je u Gazi "od 200 do 250" talaca, dodajući da ih je dvjesto u rukama brigada Al-Kasama, Hamasova vojnog krila, a druge "frakcije pokreta otpora" drže ostale. "Pustit ćemo otete strance kad se steknu uvjeti", dodao je kratko. Opetovao je da su 22 taoca ubijena u izraelskim zračnim udarima na Pojas Gaze.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Više od 2750 ljudi poginulo je u izraelskim protunapadima na Pojas Gaze, uski teritorij pod opsadom Izraela, izvijestile su mjesne vlasti.

Hamas objavio snimku: 'Izvucite me odavde. Molim vas'

22.00 - Prema pisanjima izraelskih medija, Hamas je objavio prvu videosnimku na kojoj se vidi jedan od izraelskih taoca koje drže u Gazi, prenosi Sky News.

Na snimci 21-godišnjak prima liječničku pomoć za ozlijeđenu ruku - a kasnije se izravno obraća kameri te apelira: "Samo tražim da me što prije izvučete odavde. Molim vas."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Izrael naoružava civile

21.23 - Izraelska policija je u ponedjeljak priopćila da počinje naoružavati civile kako bi se brže reagiralo u slučaju napada ili krizne situacije u gradovima diljem zemlje, desetog dana rata Izraela i palestinskog Hamasa. Načelnik policije Kobi Shabtai i ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben Gvir "odlučili su pojačati krizne interventne timove u nadležnosti policije u svim gradovima", navodi se u zajedničkom priopćenju. U "347 novih timova" bit će "13.200 civila dragovoljaca koji će služiti u policiji i dobit će pušku i zaštitnu opremu", rekao je isti izvor. Naselja na izraelskoj granici već godinama imaju takve timove u kojima su vojni veterani koji dobivaju oružje i obuku i u slučaju napada i krizne situacije djeluju u koordinaciji s vojskom i s policijom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U danima nakon napada policija je kupila više od 6.000 pušaka za 566 nova civilna interventna tima koja je uspostavila, ističe se u priopćenju, a takve su snage najpotrebnije "pograničnim, velikim i mješovitim (arapsko-židovskim) gradovima". Uz te nove timove, Ben Gvirov ured radi na tome da se ublaže kriteriji za dobivanje dozvole za nošenje oružja kako bi svi koji su prošli temeljnu vojnu obuku, a žive i rade u zoni sukoba, mogli nositi oružje. Na sjednici parlamenta u nedjelju navečer na kojoj su odobrene ove nove smjernice, rečeno je da je od 7. listopada oko 41.000 Izraelaca zatražila dozvolu za nošenje oružja, a inače je svake godine oko 38.000 zahtjeva.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kolumbija: Šef diplomacije pozvao izraelskog veleposlanika da napusti zemlju

21.01 - Kolumbijski ministar vanjskih poslova Alvaro Leyva pozvao je u ponedjeljak izraelskog veleposlanika u toj zemlji da se "ispriča i ode", nakon reakcija izraelske diplomacije na komentare predsjednika Gustava Petra o sukobu Izraela i Hamasa. Leyva je na X-u (bivšem Twitteru) izjavu veleposlanika Galija Dagana o ljevičarskom predsjedniku Gustavu Petru koji je nakon Hamasovih napada na Izrael 7. listopada objavio brojne poruke, usporedivši protunapad Izraela na Gazu s nacističkim progonom Židova, nazvao "nerazumnim prostaštvom". Objave na X-u potaknule su oštru prepirku s izraelskim veleposlanikom. Ova reakcija se događa dan pošto je Izrael, velik dobavljač oružja za kolumbijsku vojsku, objavio da "prekida izvoz" u tu južnoameričku zemlju nakon Petrovih izjava koje su ocijenjene "neprijateljskim i antisemitskim". Nakon objave izraelskog ministra obrane Yoava Gallanta o "potpunoj opsadi" Gaze i izjave u kojoj je Palestince nazvao "životinjama", Petro je napisao: "Tako su i nacisti govorili o Židovima. Demokratski narodi ne mogu dopustiti da se nacizam vrati u međunarodnu politiku."

Blinken i Netanyahu u bunkeru

20.03 - Američki državni tajnik Antony Blinken i izraelski premijer Benjamin Netanyahu morali su se skloniti u bunker kada su zračne sirene prekinule njihov sastanak u Tel Avivu. Glasnogovornik State Departmenta potvrdio je da je hitna mjera trajala pet minuta - nakon čega su mogli nastaviti razgovore. Novinar Washington Posta koji je čekao ispred zgrade objavio je snimku na društvenim mrežama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

EU uspostavlja humanitarni zračni most za civile u Gazi

19.48 - Europska unija pokreće humanitarni zračni most za pomoć Palestincima u Gazi i prva dva zrakoplova poletjet će ovoga tjedna prema Egiptu, objavila je u ponedjeljak Europska komisija. Tijekom operacije predviđeno je nekoliko letova u Egipat, odakle će humanitarne organizacije dostavljati potrebnu pomoć stanovništvu u pojasu Gaze, lijekove, higijenske potrepštine, opremu za skloništa. Predsjednica Komisije Ursula von der Leyen ovoga je vikenda najavila da će EU utrostručiti humanitarnu pomoć na više od 75 milijuna eura za potporu civilima u Gazi.

Humanitarna pomoć EU-a isporučuje se isključivo preko registriranih humanitarnih organizacija, agencija UN-a te međunarodnih organizacija poput Crvenog križa i Crvnog polumjeseca. U Pojasu Gaze živi dva milijuna Palestinaca ili gotovo 6000 stanovnika po četvornom kilometru, što ga čini jednim od najgušće naseljenih područja na svijetu. Izrael već godinama drži enklavu u blokadi i jedini izlaz koji nije pod izraelskom kontrolom je granični prelaz Rafah s Egiptom. U Gazi je na vlasti islamistička skupina Hamas koja je 7. listopada izvela dosad najveći napad na Izrael. Izraelska vojska je najavila kopnenu invaziju i pozvala civile na sjeveru pojasa Gaze da se evakuiraju na jug.

Prijeti katastrofa u Gazi

18.34 - "Vode, struje i goriva ima za još 24 sata" u Gazi i ako pomoć ne dođe liječnici će moći samo "izdati potvrde o smrti", rekao je u ponedjeljak za AFP Ahmed al-Mandhari, regionalni čelnik Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Humanitarna pomoć, a tako i ona koju je poslao WHO, blokirana je na egipatskom Sinaju na granici s Gazom, zbog izostanka dogovora Izraela i Egipta. Pojas Gaze pod stalnim je izraelskim bombardiranjima nakon Hamasovih stravičnih napada na Izrael 7. listopada. UN je Pojas Gaze, palestinsku enklavu, proglasio prostorom "neprikladnim za život" još 2020. zbog izraelske blokade koja traje više od 15 godina. Danas je pod "potpunom opsadom" po naredbi Izraela, kao odgovor na Hamasov napad 7. listopada na izraelskom tlu u kojemu je poginulo više od 1.400 ljudi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Desetog dana neprekidnog izraelskog bombardiranja, Gazu i njezinih 2,4 milijuna stanovnika, od kojih su polovina djeca, očekuje "prava katastrofa", upozorava Ahmed al-Mandhari, direktor WHO-a za istočni Mediteran, sa sjedištem u Kairu. S oko 2.750 mrtvih i gotovo 10.000 ranjenih u Gazi, kako navode mjesne vlasti, svi su zatrpani poslom, rekao je. "WHO je prijavio da je pogođeno 111 medicinskih infrastruktura, 12 članova medicinskog osoblja je ubijeno, pogođeno je 60 vozila hitne pomoći", kaže, što se "kosi s međunarodnim pravom i s načelima humanosti". "U 22 bolnice na sjeveru Pojasa Gaze ima više od 2.000 pacijenata, neki su na respiratoru, neki trebaju redovitu dijalizu, djeca, novorođenčad, žene", dodaje, dok Izraelci i dalje pozivaju stanovnike da napuste sjever Gaze i krenu na jug. "Medicinske zalihe su pri kraju, tako da osoblje već sad može pripremati potvrde o smrti", upozorio je Mandhari. "Liječnici sada moraju dati prioritet pacijentima koji stižu. Nemaju izbora, previše je ljudi, neki su prepušteni polaganom umiranju", rekao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Oko milijun ljudi pobjeglo je iz sjevernoga u južni dio Pojasa Gaze uoči očekivane izraelske kopnene invazije, rekao je UN-ov koordinator hitne pomoći Martin Griffiths, što je znatno više od brojke koju je ranije u ponedjeljak objavila izraelska vojska. "Moja glavna briga sada (...) je dopremanje pomoći u Gazu", rekao je Griffiths i naglasio da je najvažnije pomoći ljudima u pokretu, kao i onima koji su već u južnoj Gazi, "zato što oni neće izaći iz Gaze". Griffiths planira otići u Kairo u utorak i pregovarati s visokim egipatskim dužnosnicima o otvaranju južne granice s Gazom za dostavu pomoći. "Nadam se dobrim vijestima jutros o upućivanju pomoći preko Rafaha", jedinog graničnog prijelaza koji povezuje Egipat i Gazu.

U Jeruzalemu se oglasile sirene upozorenja na raketni napad

Sirene koje upozoravaju na raketni napad oglasile su se u ponedjeljak poslijepodne u Jeruzalemu, desetog dana rata između Izraela i palestinskog Hamasa, javljaju novinari AFP-a s mjesta događaja. Zimsko zasjedanje izraelskog parlamenta, koji se nalazi u Jeruzalemu je prekinuto, a zastupnici su se smjestili u sklonište, pokazuju fotografije koje je objavila izraelska televizija. Izraelska vojska je izvijestila da su se sirene oglasile i u Tel Avivu, kao i u još nekoliko gradova u središnjem Izraelu, no nisu objavljene pojedinosti.

Rat između Izraela i Hamasa počeo je 7. listopada nakon krvavog napada palestinskih ekstremista na izraelski teritorij s područja Pojasa Gaze koji je pod njihovom kontrolom. Isti su dan Izraelci uzvratili napadima na Gazu. Više od 1400 ljudi, većinom civila, među kojima su djeca, žene i starci, ubijeno je u Izraelu u Hamasovu napadu, a 199 ih je zarobio palestinski pokret, tvrde izraelski dužnosnici. U osvetničkim napadima Izraela na Pojas Gaze poginulo je oko 2750 ljudi, i ondje većinom civili - djeca, žene i starci, objavile su lokalne vlasti.

Netanyahu: 'Vratit ćemo našu braću i sestre'

17.15 - Nakon prekida zbog raketiranja, izraelski premijer govorio je na otvaranju zimske sjednice parlamenta. Tijekom svog obraćanja, Benjamin Netanyahu je rekao da se zemlja "priprema za nastavak rata" na sjeveru i jugu. Borbe duž izraelske granice s Libanonom intenzivirale su se u nedjelju, a militanti Hezbolaha ispalili su rakete i protutenkovske projektile, a Izrael je odgovorio zračnim napadima i granatiranjem. "Država Izrael, naravno, cijeni potporu predsjednika Bidena i američkog naroda", rekao je Netanyahu referirajući se na američku pomoć. "Spremamo se za nastavak rata na jugu, a spremni smo i za rat na sjeveru", kazao je te se dotaknuo 99 izraelskih talaca koje je Hamas odveo u Gazu i rekao da je zemlja "posvećena svim njihovim obiteljima". "Nemilosrdni smo u ovim naporima da vratimo našu braću i sestre, muškarce i žene, djecu i bebe, sve one koji su bili oteti", zaključio je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prekinuta sjednica parlamenta zbog raketiranja Jeruzalema i Tel Aviva

17.00 - Hamas je ispalio niz projektila prema Jeruzalemu i Tel Avivu. Hamasova elitna brigada Al Qassam je izjavila da je napad bio odgovor na izraelsko "gađanje civila".

Dopisnik Sky-a za Bliski istok Alistair Bunkall podijelio je video presretanja raketa iznad glavnog grada. Raketne sirene su se oglasile u Knessetu - izraelskom parlamentu - i sjednica je morala biti prekinuta dva puta.

Bolnice čekaju pomoć, prijeti i izbijanje bolesti

16.00 - Na egipatske granici nalaze se stotine tona goriva, vode i druge pomoći, zaglavljene dok se ne postigne dogovor o otvaranju graničnog prijelaza Rafah. Naime, očekuje se da će bolnice ostati bez goriva u roku od 24 sata, ali i stotine tisuća Palestinaca koji piju manje od jedne litre vode dnevno, priopćio je UN, a prenosi Sky News.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Medicinske ustanove - koje Svjetska zdravstvena organizacija već smatra "prepunima" - upozoravaju da su na rubu kolapsa.

"Zabrinuti smo zbog izbijanja bolesti zbog masovnog raseljavanja i loše vode i sanitarnih uvjeta", objavila je Svjetska zdravstvena organizacija.

“Voda je potrebna kako bi se osigurali sanitarni uvjeti na bolničkim odjelima, u operacijskim salama i hitnoj službi. To je ključno za prevenciju bolničkih infekcija i za prevenciju izbijanja bolesti u bolnicama, " poručili su.

Prema UN-u milijun ljudi izbjeglo na jug Gaze, a prema Izraelu 600.000

15.20 - Oko milijun ljudi pobjeglo je iz sjevernoga u južni dio Pojasa Gaze uoči očekivane izraelske kopnene invazije, rekao je UN-ov koordinator hitne pomoći Martin Griffiths, što je znatno više od brojke koju je ranije u ponedjeljak objavila izraelska vojska.

Brojka koju je iznio UN razilazi se s tvrdnjama izraelske vojske da je više od 600.000 stanovnika sjevernog dijela Pojasa Gaze otišlo je u njegov južni dio. Izraelska vojska pozvala je palestinsko stanovništvo da krene na jug Gaze uoči kopnene ofenzive.

"Moja glavna briga sada (...) je dopremanje pomoći u Gazu", rekao je Griffiths u ponedjeljak.

Najvažnije je pomoći ljudima u pokretu, kao i onima koji su već u južnoj Gazi, "zato što oni neće izaći iz Gaze", dodao je.

Griffiths planira otići u Kairo u utorak i pregovarati s visokim egipatskim dužnosnicima o otvaranju južne granice s Gazom za dostavu pomoći.

Dodao je da je UN pregovara s Izraelom o pristupu pomoći, a njegova glavna poruka je "hitnost" s obzirom na sve lošiju situaciju u Pojasu Gaze.

"Nadam se dobrim vijestima jutros o upućivanju pomoći preko Rafaha", jedinog graničnog prijelaza koji povezuje Egipat i Gazu.

"Razgovaramo s Izraelcima, Egipćanima i drugima, golem doprinos" dao je američki državni tajnik Antony Blinken "razgovorima koje je vodio u regiji", rekao je, kako prenosi agencija AFP.

"Proživljavamo najgore trenutke. Ponajprije želim upozoriti na neprihvatljiv i protuzakonit čin uzimanja talaca u Izraelu, među kojima su mnogi, za ime Božje djeca, žene, stari i bolesni, i usto ih držati skrivene u Gazi", rekao je i zatražio njihovo trenutačno oslobađanje.

"Drugo, odgovor na taj gnusni čin mora poštivati humanitarne zakone rata. Ne možete tražiti od ljudi da se skriju u zaklon, a da im u tome ne pomognete, da im ne pomognete da odu kamo oni žele gdje žele biti na sigurnom i uz humanitarnu pomoć koja im je potrebna da sigurno prijeđu taj put", naglasio je Griffiths.

Hamas će osloboditi 200 talaca ako Izrael prekine s napadima na Gazu?

14.45 - Kako prenosi Sky News, Hamas bi mogao biti spreman osloboditi gotovo 200 talaca ako Izrael prekine sa zračnim napadima na Gazu, priopćilo je iransko ministarstvo vanjskih poslova. No, militantna skupina još uvijek tu informaciju nije službeno potvrdila. Dužnosnici Hamasa "izjavili su da su spremni poduzeti potrebne mjere za oslobađanje građana i civila koje drže, no takvo što je nemoguće pod svakodnevnim bombardiranjem Gaze", kazao je glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Nasser Kanaani. Militanti Hamasa spremni su razmijeniti 199 zarobljenika koje drže za tisuće Palestinaca koji se nalaze u izraelskim zatvorima.

Vladimir Putin i Bashar al-Assad pozvali na prestanak granatiranja Gaze

14.08 - Predsjednik Vladimir Putin i sirijski predsjednik Bashar al-Assad razgovarali telefonom o ratu Izraela i Hamasa, javlja ruska državna novinska agencija Tass svom Telegram kanalu.

"Asad i Putin su se u telefonskom razgovoru založili za hitnu isporuku pomoći u Gazu, javlja ured sirijskog čelnika. Assad i Putin također su pozvali na prestanak granatiranja Gaze i prisilnog raseljavanja njezinih stanovnika", piše na Telegramu.

Otac je izgubio kćer u napadima u Gazi: 'Obećao sam bratu da ću joj pripremiti proslavu za prvi rođendan'

13.55 - Na društvenim mrežama pojavio se još jedan, od mnogih, potresnih snimaka iz Gaze. Otac je izgubio kćer koja je poginula u napadima, a na videozapisu se vidi kako ga muškarci iznose dok on viče i plače.

"Obećao sam bratu da ću joj pripremiti proslavu za prvi rođendan. Trebali smo proslaviti njezin rođendan u ožujku. Na dan kada se moja kćer rodila... Uzeli su mi ju. Uzeli su mi moju kćer...", pričao je muškarac u kameru.

Upozoravamo, snimka bi mogla biti uznemirujuća.

Čak 16 hrvatskih državljana zatražilo izlazak: Radi se o dvije veće obitelji s četvero malodobne djece

13.09 - Pojas Gaze već deveti dan je pod napadom izraelskih snaga, a kako doznaje RTL Danas tamo živi i 48 Palestinaca koji imaju hrvatsko državljanstvo. Za sada nije poznato jesu li oni svi u Gazi, no njih 16 javilo se diplomatskim predstavništvima i zatražilo izlazak. Radi se o dvije veće obitelji s četvero malodobne djece, no još uvijek se ne zna jesu li uspjeli doći do graničnog prijelaza s Egiptom gdje već nekoliko dana stižu strani državljani i Palestinci s dvojnim državljanstvima. Stižu i civili, a Egipat ih ne želi primiti jer se pregovara samo o eventualnom prijelazu stranaca. S druge strane granice, gomilaju se i kamioni s hranom, vodom, lijekovima pa čak i ljesovima za poginule Palestince koji dolaze iz više zemalja te Svjetske zdravstvene organizacije. Izraelci još uvijek ne daju zeleno svjetlo jer sumnjaju da bi se moglo prokrijumčariti i oružje za Hamas.

Glasnogovornik izraelske vojske: 'Hamas koristi svoje stanovništvo kao štitove, a civili ginu'

12.12 - Izrael je obavijestio obitelji gotovo 200 talaca da su njihovi najbliži odvedeni u Pojas Gaze, priopćila je vojska u ponedjeljak, ažurirajući prethodne procjene broja ljudi koji se drže u palestinskom obalnom pojasu.

Glasnogovornik izraelske vojske Daniel Hagari rekao je u ponedjeljak da je usprkos tolikom broju talaca u Gazi vojska uspjela izvršiti napade koji nisu "doveli naše ljude u opasnost". Hamas tvrdi da su neki taoci ubijeni u zračnim napadima što se nije moglo neovisno potvrditi. Hagari je rekao: "Naši ciljevi napada temelje se na inteligenciji."

Dodao je da mete uključuju vojnu infrastrukturu Hamasa i visoke članove militantne palestinske organizacije.

Hagari je također rekao da Hamas sprječava ljude da se presele na jug pojasa Gaze na sigurno, prema uputama Izraela. "Nažalost, Hamas koristi svoje stanovništvo kao štitove, a civili ginu", rekao je Hagari.

Stotine tisuća stanovnika Gaze već su pobjegle u južni dio obalnog pojasa, dodao je.

Javlja se sve više osoba koje imaju hrvatsko državljanstvo da žele otići iz Izraela

11.47 - Hrvatska veleposlanica u Izraelu Vesela Mrđen Korać kazala je za HRT da se sve više osoba koje imaju hrvatsko državljanstvo javlja veleposlanstvu i želi otići iz Izraela.

"Javlja nam se okvirno od 5 do 10 Hrvata svaki dan i njima za naredni dan pokušavamo naći odgovarajući let ili sukladno njihovim željama. Hrvata na sjeveru ima, i sada vidimo da je sve veći broj zahtjeva zapravo sa sjevera jer pretpostavljam da su se oni nadali kako će ovaj sukob ostati u razmjerima kao što su bili prethodni", kazala je hrvatska veleposlanica.

Hrvata ima i na prostoru Gaze, no za njih je nadležno veleposlanstvo u Kairu.

"Sada imamo dodatnu koordinaciju Tel Aviv, Kairo i Zagreb. Njih dostavljamo i izraelskoj i egipatskoj strani. Tako smo sada za prvi izlazak iz Gaze dostavili 8 imena Palestinaca s hrvatskim državljanstvom", otkrila je Vesela Mrđen Korać.

Blinken opet stigao u Izrael

11.44 - Američki državni tajnik Antony Blinken opet je stigao u Izrael. Na turneji je, obilazi zemlje s ciljem sprječavanja da se rat u Izraelu proširi na regiju.

Činilo se da su ti posjeti postigli određeni uspjeh, s dogovorom koji je postignut u Kairu za koji se očekuje da će stranim državljanima omogućiti izlazak iz Gaze preko prijelaza Rafah u zamjenu za dopuštanje humanitarne pomoći.

SAD je naglasio svoju punu potporu Izraelu od Hamasovih napada, ali je posljednjih dana pozvao svoje čelnike da pokažu suzdržanost dok se pripremaju za kopnenu ofenzivu.

Izrael optužio Iran: 'Hezbolah je izveo niz napada uz iransku potporu'

11.38 - Izraelska vojska optužila je Iran da je povezan s napada na granici s Libanonom iza kojih stoje Hezbolah. Glavni vojni glasnogovornik kontraadmiral Daniel Hagari kazao je da je Izrael spreman voditi rat na dva ili više frontova.

"Hezbolah je izveo niz napada kako bi odvratio pažnju od naših ratnih napora na jugu Gaze, prema iranskim uputama i uz iransku potporu", rekao je Hagari.

Scholz u utorak putuje u Izrael

10.52 - Njemački kancelar Olaf Scholz otputovat će u utorak u Izrael, izvijestila je televizija ntv pozivajući se na vladine izvore. Glasnogovornik vlade nije želio komentirati najavu puta.

Njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock boravila je prošli tjedan u Izraelu, gdje je izrazila čvrstu potporu Berlina zemlji da se obrani od napada palestinske islamističke skupine Hamas 7. listopada, u kojem su stotine Izraelaca ubijene ili uzete za taoce. Baerbock je potom otputovala u Egipat, dok zapadne zemlje užurbano nastoje eskalaciju sukoba u regiji.

Izrael je odgovorio na napad Hamasa zračnim napadima u kojima su ubijene tisuće stanovnika Gaze i pozvao je na masovnu evakuaciju sjevernog dijela Gaze prije planirane kopnene ofenzive.

Hamasovci drže najmanje 199 taoca

10.44 - Izraelska vojska javila je da Hamas drži najmanje 199 taoca u Gazi.

Palestinci tragaju za ljudima ispod ruševina

10.03 - Nakon izraelskog napada u Khan Younisu brojni Palestinci okupili su se kako bi potražili stradale i nestale ljude ispod ruševina.

Izraelska vojska opet pozvala civile da izbjegnu na jug

09.55 - Izraelska vojska objavila je da i u ponedjeljak zaustavlja bombardiranje koridora za evakuaciju na nekoliko sati te je pozvala palestinske civile da iskoriste taj vremenski prozor kako bi izbjegli sa sjevera Pojasa Gaze na jug. Izraelske snage "će se suzdržati od gađanja označenih područja od 8 ujutro do 12 sati", objavio je glasnogovornik vojske Avichay Adraee na platformi X.

"Radi vaše sigurnosti, iskoristite to kratko vrijeme za prelazak sa sjevera Gaze na jug", dodao je. U drugom priopćenju, vojska je rekla da je odredila dvije rute za evakuaciju.

Izrael je pozvao stanovnike sjeverne Gaze, oko 1,1 milijun ljudi od ukupne populacije od 2,4 milijuna, da pobjegnu na jug, zbog planirane operacija uništavanja islamističkog pokreta Hamas. Izraelska vojska objavila je kako je sa sjevera na jug Pojasa otišlo 600.000 ljudi, prenio je dpa.

U napadu komandosa Hamasa 7. listopada u Izraelu je ubijeno više od 1400 ljudi. Više od 2750 ljudi ubijeno je u Pojasu Gaze u izraelskim osvetničkim napadima, a ranjeno 9700, prema podacima lokalnih vlasti od ponedjeljka.

Izraelsko bombardiranje Pojasa Gaz nastavljeno je i u noći na ponedjeljak, kao i raketiranje Izraela iz Gaze. Napadi na Pojas Gaze nastavljeni su u posljednja 24 sata, priopćila je izraelska vojska rano u ponedjeljak ujutro.

Prema vijestima na web stranici Ynet, koja se poziva na Palestince, noćašnje je bilo najteže bombardiranje do sada. Snažno bombardiranje izazvalo je teška razaranja u uskom obalnom pojasu. U nedjelju izraelska vojska izvela je desetke napada na četvrti Tal al-Hawa i Sheikh Radwan, kao i zračne napade na zgrade u Khan Younesu, Rafahu i kampu Nuseirat, prema ministarstvu unutarnjih poslova Gaze.

Izraelska vojska priopćila je i da je u dosadašnjim napadima na Pojas Gaze ubijeno šest visokih dužnosnika Hamasa. Među ubijenima su kako pripadnici političkog tako i vojnog krila Hamasa, koji vlada Gazom, rekao je u ponedjeljak glasnogovornik Izraelskih obrambenih snaga (IDF).

U priopćenju su imenovana dva zapovjednika Hamasa za koje se kaže da su bili uključeni u masakr počinjen u južnom Izraelu 7. listopada. Osim toga, ubijen je zapovjednik odgovoran za sigurnost na jugu Pojasa Gaze, navodi se. Politički vođa Hamasa Ismail Haniyeh živi u Kataru.

Nakon opetovanih napada proiranske milicije Hezbolah iz južnog Libanona, Izrael je naredio u ponedjeljak evakuaciju naselja u pojasu od 2 kilometra uz granicu. Ured izraelskog ministra obrane Yoava Galanta priopćio je u ponedjeljak da je obuhvaćeno 28 naselja na izraelskoj sjevernoj granici.

Izraelska vojska već je u nedjelju 4 kilometra širok pojas u pograničnom području proglasila zabranjenom zonom.

UN: 'Potreban hitan prekid vatre kako bi pomoć stigla unesrećenima'

09.46 - Ravina Shamdasani iz UN-a kazala je da je potreban hitan prekid vatre kako bi humanitarna pomoć stigla u Gazu, javlja CNN.

"Stvarno su veliki pothvati kako bi se ovo osiguralo. Potrebno nam je osiguranje kako bi pomoć stigla unesrećenima. Bolnice se ne mogu evakuirati, doktori ostaju uz pacijente koji su ugroženi, situacija je teška", kazala je Shamdasani.

UNRWA: 'Ovo je totalna sramota'

09.42 - UN-ova agencija za palestinske izbjeglice (UNRWA) objavila je na društvenim mrežama kako je najmanje 400.000 ljudi raseljeno u Gazi.

"Starijim ljudima, djeci, trudnicama, osobama s invaliditetom oduzima se osnovno ljudsko dostojanstvo. Ovo je totalna sramota", piše u objavi na X-u.

Ubijeno 2750 Palestinaca

09.03 - Ministarstvo zdravstva Gaze javilo je da je do sada ubijeno 2750 Palestinaca, a još njih 9700 ranjeno je u izraelskim napadima.

'Oni su rekli da žele uništiti Hamas, ali njihov sadašnji put uništit će Gazu'

08.59 - Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres u nedjelju je rekao da je Bliski istok na "rubu ponora" te je pozvao islamistički Hamas da odmah oslobodi taoce i Izrael da omogući hitan humanitarni pristup Pojasu Gaze.

"Svaki od ova dva cilja vrijedi sam za sebe", rekao je Guterres u izjavi. "Oni ne bi trebali postati sredstvo za pregovaranje i moraju se ostvariti jer je to ispravno."

"Gaza ostaje bez vode, struje i drugih bitnih zaliha", rekao je čelnik UN-a.

Guterres je rekao da UN ima zalihe hrane, vode, neprehrambenih artikala, medicinskih potrepština i goriva u Egiptu, Jordanu, Izraelu i Zapadnoj obali koje bi mogle biti poslane u Gazu "u roku od nekoliko sati" ako ih se može dostaviti sigurno i bez zapreka.

Nakon Hamasovog velikog napada, Izrael je pružanje osnovnih usluga civilnom stanovništvu u Pojasu Gaze vezao uz oslobađanje izraelskih talaca koje drži ta islamistička organizacija. Pozivi Izraela stanovnicima Gaze da napuste to područje široko su kritizirani, uključujući i UN koji je upozorio na opasnost od "humanitarne katastrofe".

U Gazi je u tijeku "humanitarna katastrofa bez presedana", rekla je UN-ova agencija za palestinske izbjeglice (UNRWA).

"Ni kapi vode, ni zrnu pšenice, ni litri goriva nije dopušteno da uđe u Gazu u posljednjih osam dana", rekao je Philippe Lazzarini, čelnik UNRWA.

Humanitarna koordinatorica UN-a za okupirano palestinsko područje Lynn Hastings izrazila je žaljenje što Izrael "povezuje humanitarnu pomoć Gazi s oslobađanjem talaca". “Oni su rekli da žele uništiti Hamas, ali njihov sadašnji put uništit će Gazu”, rekla je.

Jedini tračak nade je da se voda vratila u pojedine lokalitete na jugu palestinskog teritorija gdje su zbijeni deseci tisuća ljudi. Međutim, situacija je i dalje vrlo teška za tisuće izbjeglica. "Svaki dan razmišljamo o tome kako uštedjeti vodu. Ako se tuširamo, nećemo piti vodu", kaže Asem, stanovnik Kan Younesa, koji nije želio dati svoje prezime.

Na jugu Pojasa Gaze gdje pristižu deseci tisuća sa sjevera, bez ičega, izraelski udari se nastavljaju, prema stanovnicima.

"Pogledajte golemo razaranje. Tvrde da ovdje ima terorizma", kaže Alaa al-Hams, pokazujući na ruševine kuće koja je u nedjelju bombardirana. "Gdje je ljudskost o kojoj govore? Ovdje su sve civili, nisu vezani ni uz jednu jednu grupu, a svi su mrtvi."

Netanyahu: 'Trenutno nema primirja i humanitarne pomoći u Gazi u zamjenu za izvlačenje stranaca'

08.53 - Iz ureda izraelskog premijera Benjamina Netanyahua kazali su kako nema primirja u južnoj Gazi, objavio je Reuters. U njihovim ranijim izvješćima navodi se da bi dogovor postignut između Egipta, SAD-a i Izraela omogućio da se danas nakratko otvori prijelaz Rafah da bi humanitarna pomoć mogla stići u Gazu. Tako bi i neki Palestinci s dvojnim državljanstvom mogli izaći u Egipat.

"Trenutno nema primirja i humanitarne pomoći u Gazi u zamjenu za izvlačenje stranaca", priopćio je ured izraelskog premijera.

IDF spasio majku i sina koji su se skrivali tijekom napada: 'Sigurni ste'

08.45 - Izraelske obrambene snage na X-u su objavile videosnimku kako majci i sinu donose vijesti da su sigurni nakon sati provedenih u skloništu tijekom napada Hamasovaca.

Na snimci se vidi kako pripadnici specijalne jedinice "Oketz" kucaju u skloništu gdje se skrivaju žena i njezin sin pa i uvjeravaju da su izraelska vojska i da im može otvoriti vrata: "Mi smo IDF, mi smo IDF. Sve je u redu. Kako ste?".

Vrata im je otvorila žena koja se držala za glavu, a otkrila je da se s njom nalazi i sin.

"Treba li ovdje biti još nekoga ili ste samo vas dvoje tu?", upitali su iz IDF-a, a žena je potvrdila da su ona i sin tamo sami.

Bolnice u Egiptu će primiti pacijente iz Gaze

08.41 - U egipatskim bolnicama pripremaju se za pacijente iz Gaze.

Biden: 'Ponovna okupacija Gaze bila bi velika pogreška'

08.33 - Svaki potez Izraela da ponovno okupira Pojas Gaze bio bi "velika pogreška", rekao je američki predsjednik Joe Biden u intervjuu objavljenom u nedjelju, dok se izraelske snage pripremaju za kopnenu invaziju.

Izrael, tražeći osvetu za napad Hamasa 7. listopada, objavio je rat toj militantnoj skupini, pokrenuo je nemilosrdno bombardiranje i upozorio više od milijun ljudi u sjevernom pojasu Gaze da krenu prema jugu prije operacije.

Na pitanje novinara informativnog programa CBS-a 60 Minutes bi li podržao bilo kakvu okupaciju Gaze koju bi proveo američki saveznik Izrael, Biden je odgovorio: "Mislim da bi to bila velika pogreška". Hamas "ne predstavlja sav palestinski narod", nastavio je. Ali invazija i "uklanjanje ekstremista" je "nužan uvjet", dodao je.

Pripadnici Hamasa u napadu su pucali, izboli i spalili više od 1400 ljudi, većinom civila. Izraelski napadi odmazde u danima nakon toga sravnili su sa zemljom četvrti i ubili najmanje 2670 ljudi u Gazi, većinom običnih Palestinaca.

Izrael se suočio s ozbiljnim upozorenjima o implikacijama kopnene invazije u Gazi, s humanitarnim skupinama koje upozoravaju na humanitarnu katastrofu, strahom od eskalacije sukoba i teškoćama odvajanja militanata od civila na siromašnom, gusto naseljenom prostoru.

Izrael je Gazu prvi put okupirao tijekom Šestodnevnog rata 1967., a u potpunosti je vratio Palestincima tek 2005. Godinu dana kasnije Izrael je uveo zračnu, kopnenu i pomorsku blokadu kopnenog pojasa od 362 četvorna kilometra, koji graniči s Egiptom i Sredozemnim morem. Godine 2007. Izrael je pooštrio blokadu nakon što je Hamas preuzeo kontrolu nad Gazom od sekularnog pokreta Fatah palestinskog predsjednika Mahmuda Abasa.

Na pitanje mora li se Hamas - kojeg je Biden opisao kao "hrpu kukavica" - potpuno eliminirati, odgovorio je: "Da, mora". "Ali mora postojati palestinska vlast. Mora postojati put prema palestinskoj državi", nastavio je, ponavljajući dugogodišnji poziv SAD-a za rješenjem s dvije države.

Biden razmišlja o putovanju u Izrael sljedećih dana, izvijestili su američki mediji u nedjelju navečer.

SAD i Izrael razgovaraju o Bidenovu posjetu sljedeći tjedan, izvijestili su mediji uključujući Axios i televizijsku kuću CNN pozivajući se na dužnosnike obiju zemalja.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu pozvao je Bidena u Izrael u telefonskom razgovoru u subotu, citirao je Axios izraelske dužnosnike. Konačna odluka još nije donesena. "Nemamo najava za nova putovanja", rekla je glasnogovornica Vijeća za nacionalnu sigurnost Adrienne Watson, prenosi CNN.

Izraelci najavili provedbu plana evakuacije

08.28 - Ministarstvo obrane i Izraelska vojska najavili su provedbu plana evakuacije stanovnika sjevernog Izraela koji žive u području do 2 kilometra od libanonske granice u pansione koje financira država. U plan je uključeno 28 zajednica.

Kopnena ofenziva bila je planirana za ovaj vikend, no odgođena je?

08.13 - Više od 600.000 stanovnika sjevernog dijela Pojasa Gaze otišlo je u njegov južni dio, nakon što ih je izraelska vojska pozvala da to učine uoči kopnene ofenzive, rekao je jedan glasnogovornik izraelske vojske, a drugi glasnogovornik je pozvao na pritisak na Egipat da otvori granice za izbjeglice.

Daniel Hagari je ponovio da izraelske snage u osvetničkom bombardiranju Gaze, u kojemu je poginulo namanje 2600 ljudi, ciljaju Hamas i da nastoje izbjeći ozljeđivanje civila. Izraelska vojska potvrdila je otmicu 155 izraelskih talaca.

Njihovi najbliži su obaviješteni, rekao je Hagari, obećavajući da će vojska "učiniti sve" da ih vrati kući.

Glasnogovornik izraelske vojske Arye Sharuz Shalicar rekao je da loši vremenski uvjeti nisu razlog za odgodu kopnene ofenzive protiv islamističke organizacije Hamas u Pojasu Gaze.

"Ne, apsolutno ne", rekao je Shalicar njemačkom javnom servisu ARD u nedjelju navečer.

Sugerirao je da je jedan od glavnih razloga za odgodu da se dopusti većem broju palestinskih civila da dođu do južnog dijela pojasa Gaze kako ne bi bili u opasnosti tijekom kopnene ofenzive na sjeveru obalnog pojasa.

Na sjevernom dijelu Pojasa Gaze živi oko 1,1 milijun stanovnika. Prema nepotvrđenim medijskim izvješćima kopnena ofenziva bila je planirana za ovaj vikend, a New York Times je u subotu prenio da je odgođena zbog oblačnog neba i loše vidljivosti za pilote i dronove. Shalicar je pozvao na veći pritisak na Egipat da prihvati izbjeglice na granici s Gazom.

"Ne želimo da stradaju nevini ljudi - posebno ne žene, djeca ili starci. Stalo nam je da uništimo Hamas, da ih kaznimo za čin prošle subote."

Eliminacija terorističke skupine Hamas odgovorne za subotnje napade je "veliki cilj, težak cilj", naglasio je Shalicar.

Hamasovac snimio svoju smrt u napadu na južni Izrael

08.11 - Na društvenim mrežama pojavila se snimka gdje pripadnik Hamasa prošle subote u napadu na južni Izrael snima vlastitu smrt.

Upozoravamo, snimka bi mogla biti uznemirujuća.

SAD, Izrael i Egipat pristali su na prekid vatre u južnoj Gazi?

08.07 - SAD, Izrael i Egipat pristali su na prekid vatre u južnoj Gazi koji bi trebao započeti u 8 sati po hrvatskom vremenu (9 ujutro po lokalnom vremenu) da bi se poklopio s ponovnim otvaranjem graničnog prijelaza Rafah, javlja Reuters pozivajući se na dva egipatska sigurnosna izvora. Ured za medije Hamasa kaže da nema informacija o dogovorenom humanitarnom primirju, prenosi Reuters.

Prosvjeduje se diljem svijeta; više od 100 ljudi uhićeno u Njemačkoj

08.05 - Prosvjedi diljem svijeta se nastavljaju. Na društvenim mrežama pojavile su se snimke iz Brazila gdje tamošnji građani šalju potporu Izraelu.

Prosvjedovalo se i u Nizozemskoj, ali i u Njemačkoj gdje je došlo do masovnih uhićenja. Naime, njemačka policija uhitila je više od 100 posvjednika koji su pružali podršku Palestini.

Izraelci: 'Nemamo interesa okupirati Gazu niti ostati u Gazi, cilj nam je uništiti Hamas'

07.59 - Veleposlanik u UN-u Gilad Erdan kazao je da "Izraelu nije u interesu okupirati Gazu, ali će učiniti sve što je potrebno da eliminira Hamas". To je rekao nakon što je američki predsjednik rekao da bi okupacija Gaze bila "velika pogreška" za Izrael.

"Nemamo interesa okupirati Gazu niti ostati u Gazi, ali budući da se borimo za svoj opstanak, kako je sam predsjednik Biden definirao, naš cilj jest da uništimo Hamas, tako da ćemo morati učiniti sve što je potrebno da ostvarimo taj cilj", rekao je Erdan.

"Nemamo želju okupirati ili ponovno okupirati Gazu. Nemamo želju vladati nad životima više od 2 milijuna Palestinaca", potvrdio je i Michael Herzog, izraelski veleposlanik u SAD-u.

Kritika Hamasa uklonjena iz Abbasovih komentara o izraelskom napadu

07.53 - Službena novinska agencija Palestinske uprave WAFA objavila je u nedjelju izjave predsjednika Mahmouda Abbasa u kojima je kritizirao Hamas zbog njegovih postupaka, no kasnije je bez objašnjenja uklonila spominjanje te militantne skupine.

Izjave, koje je WAFA objavila na svojoj web stranici, dane su tijekom telefonskog razgovora između Abbasa i predsjednika Venezuele Nicolasa Madura. Njih su dvojica razgovarali o izraelskom bombardiranju Gaze nakon Hamasovog ubilačkog divljanja po izraelskim gradovima.

Izvorno izvješće WAFA-e o Abbasovom pozivu uključivalo je rečenicu: "Predsjednik je također naglasio da politike i akcije Hamasa ne predstavljaju palestinski narod, a politike, programi i odluke (Oslobodilačke organizacije Palestine-PLO) predstavljaju palestinski narod kao njihov jedini legitimni predstavnik."

Nekoliko sati kasnije, izjava je ispravljena tako da glasi: "Predsjednik je također naglasio da politike, programi i odluke PLO-a predstavljaju palestinski narod kao njihov jedini legitimni predstavnik, a ne politike bilo koje druge organizacije."

Zasad nije jasno zašto je referenca o Hamasu uklonjena. Abbasov ured ili WAFA nisu odmah komentirali, kao ni Hamas.

Abbasova Palestinska uprava ima ograničenu samoupravu na Zapadnoj obali koju je okupirao Izrael. Abas se dugo protivio Hamasu, koji je preuzeo kontrolu nad Gazom 2007. godine i svrgnuo stranačke snage Fataha, lojalne Abbasu. Višegodišnji pregovori o pomirenju između suparnika nisu uspjeli.

Abbas je također na čelu PLO-a, krovne skupine koja je predstavljala Palestince u prošlim mirovnim pregovorima s Izraelom pod pokroviteljstvom SAD-a.

Tijekom razgovora s Madurom, Abbas je "potvrdio svoje odbacivanje ubijanja civila s obje strane i pozvao na oslobađanje civila, zatvorenika i pritvorenika", stoji i dalje u izvješću WAFA-e.

Očekuje se otvaranje graničnog prijelaza iz Egipta prema Gazi

07.49 - Očekuje se da će granični prijelaz prema Gazi pod kontrolom Egipta ponovno biti otvoren usred diplomatskih napora da se dopremi pomoć u taj pojas pod kontrolom Hamasa koji je pod intenzivnim izraelskim bombardiranjem nakon divljačkog napada Hamasovih pripadnika 7. listopada.

Šokiran napadom na svoje gradove i sela, Izrael provodi najžešće bombardiranje koje je Gaza ikada vidjela, uveo je strogu blokadu i priprema kopnenu invaziju. U međuvremenu, na stotine tona pomoći iz nekoliko zemalja danima stoji na egipatskom Sinajskom poluotoku, čekajući dogovor o sigurnoj isporuci u Gazu i evakuaciju nekih nositelja stranih putovnica preko prijelaza Rafah.

"Rafah će biti ponovno otvoren. Uspostavljamo s Ujedinjenim narodima, s Egiptom, s Izraelom, s drugima, mehanizam kojim ćemo dobiti pomoć i dostaviti je ljudima kojima je potrebna", rekao je američki državni tajnik Antony Blinken nakon sastanka s egipatskim predsjednikom Abdelom Fattahom al-Sisijem u nedjelju.

Blinken nije precizirao vrijeme ponovnog otvaranja prijelaza. Američki diplomatski veteran David Satterfield, imenovan u nedjelju za posebnog izaslanika za humanitarna pitanja Bliskog istoka, doputovat će u Egipat u ponedjeljak kako bi razradio detalje, najavio je Blinken.

TV postaja NBC News, pozivajući se na palestinskog dužnosnika, izvijestila je da će granični prijelaz Rafah biti otvoren u ponedjeljak u 9 sati, dok je ABC News izvijestio da će taj prijelaz biti otvoren na nekoliko sati u ponedjeljak, bez navođenja detalja. Reuters nije mogao odmah potvrditi oba izvješća.

Izrael je pozvao iscrpljene stanovnike Gaze da se evakuiraju na jug, što su stotine tisuća već učinile u opkoljenoj enklavi u kojoj živi više od 2 milijuna ljudi. Hamas, koji upravlja Gazom, poručio je ljudima da ignoriraju poruku Izraela.

Rezerve goriva još samo za 24 sata, tisuće pacijenata je u opasnosti

07.48 - Procjenjuje se da će rezerve goriva u svim bolnicama diljem Pojasa Gaze potrajati još oko 24 sata, dovodeći u opasnost tisuće pacijenata, priopćio je u ponedjeljak Humanitarni ured Ujedinjenih naroda (OCHA). Vlasti u Gazi priopćile su da je dosad najmanje 2670 ljudi ubijeno u izraelskim osvetničkim udarima, od čega četvrtina djece, a gotovo 10.000 ranjeno. Još 1.000 ljudi je nestalo i vjeruje se da su ispod ruševina.

Dužnosnici američke vlade kažu da se mobiliziraju kako bi pomogli u ublažavanju humanitarne krize u Gazi, očekujući brutalnu kopnenu ofenzivu.

Iran upozorio Izrael na eskalaciju: 'Ruke svih strana u regiji su na okidaču'

07.47 - Predsjednik Joe Biden pozvao je Izrael da slijedi ratne zakone u svom odgovoru na napade Hamasa, a u nedjelju je u objavi na društvenim mrežama rekao da "ogromna većina Palestinaca nije imala ništa s užasnim napadima Hamasa i pati zbog njih."

Washington je također usredotočen na izbjegavanje prelijevanja sukoba, posebno sa sukobima s Libanonom koji eskaliraju na izraelskoj granici.

Blinken je rekao da su čelnici arapskih država koje je posjetio diljem regije posljednjih dana odlučni zaustaviti širenje rata. "Oni koriste vlastiti utjecaj, svoje odnose, kako bi bili sigurni da se to ne dogodi", rekao je Blinken, koji se trebao vratiti u Izrael u ponedjeljak i također nastoji osigurati oslobađanje 155 talaca, uključujući Amerikance.

Iran, koji podržava i Hamas i Hezbolah, upozorio je Izrael na eskalaciju ako nastavi napadati Palestince.

"Ako se cionistička agresija ne zaustavi, ruke svih strana u regiji su na okidaču", rekao je ministar vanjskih poslova Hossein Amirabdollahian, dodajući da Teheran ne može samo ostati promatrač.

POGLEDAJTE VIDEO: Izraelska kopnena invazija na pojas Gaze mogla bi krenuti svakoga trena: Strahuje se i od širenja sukoba