Izrael napao sela na jugu Libanona

Egipat otvorio granicu za 20 kamiona humanitarne pomoći

U izraelskim napadima ubijeno najmanje 3785 ljudi

Na Zapadnoj obali traju žestoke borbe

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Rusi: SAD-ov veto na UN-ovu rezoluciju imat će 'strašne posljedice'

23.10 - Rusija je u četvrtak ocijenila da će odluka Sjedinjenih Država da stavi veto na UN-ovu rezoluciju u kojoj se poziva na "humanitarni prekid" vatre između Hamasa i Izraela imati "strašne posljedice" što se tiče gubitka ljudskih života.

"U prilikama sukoba koji se širi i prijeti da će prijeći granice Bliskog istoka te poprimiti vjersku dimenziju, posljedice takve odluke su strašne", reklo je rusko ministarstvo vanjskih poslova u priopćenju.

Izrazivši "razočaranje" zbog toga što rezolucija koja je mogla pridonijeti "zaustavljanju eskalacije napetosti i smanjiti nasilje nad civilima", nije prihvaćena, Moskva je ocijenila da američki veto "jasno pokazuje prave težnje Washingtona prema (bliskoistočnoj) regiji".

"Svaki dan odgode znači ne samo brzi porast broja mrtvih i ranjenih, nego i nastavak patnje civila koji su postali zatočenici enklave (Gaze) pod blokadom", dodala je ruska diplomacija.

Potonja je optužila Washington da se "od početka protivio bilo kakvoj humanitarnoj inicijativi" i još jednom ocijenila da je sukob Izraela i Hamasa posljedica "neuspjeha američke politike" u regiji, što je "prouzročilo sadašnju katastrofalnu eskalaciju".

"Pravo na samoobranu ne znači imati dozvolu za masovnu i neselektivnu represiju", istaknulo je rusko ministarstvo, neizravno kritizirajući Izrael.

Od 15 zemalja članica UN-ova Vijeća sigurnosti, 12 je u srijedu glasalo za tu rezoluciju koju je predložio Brazil, dvije su bile suzdržane, ali je SAD, jedan od pet stalnih članova, bio protiv, što je bilo dovoljno da se spriječi njezino prihvaćanje.

Linda Thomas-Greenfield, veleposlanica SAD-a pri UN-u, rekla je da je Washington "razočaran jer se u rezoluciji nigdje ne spominje izraelsko pravo na samoobranu".

Amerikanci srušili tri projektile i nekoliko dronova u Crvenom moru

22.32 - Američki ratni brod srušio je tri projektila i nekoliko dronova u sjevernom dijelu Crvenog mora, rekao je u četvrtak Pentagon, dodajući da su oni možda bili upućeni prema metama u Izraelu.

"Ne možemo sa sigurnošću reći šta je bila meta tih projektila i dronova, ali su lansirani iz Jemena prema sjeveru duž Crvenog mora, moguće prema metama u Izraelu", rekao je glasnogovornik Pentagona novinarima.

Dva su neimenovana američka dužnosnika ranije rekla da je ratni brod američke mornarice USS Carney koji je plovio u blizini Jemena presreo u tom području više projektila.

Do incidenta je došlo uslijed velike zabrinutosti zbog potencijalnog ulaska Irana i militantnih grupa s kojima je povezan - kao što su Huti u Jemenu - u eskalaciju sukoba na Bliskom istoku, a nakon početka rata između palestinske militantne grupe Hamas i Izraela.

Sjedinjene Države poslale su značajne pomorske snage na Bliski istok prošli tjedan, uključivo dva nosača zrakoplova, njegove brodove za potporu i oko 2000 marinaca.

SAD također ima niz baza na Bliskom istoku s trupama, borbenim zrakoplovima i ratnim brodovima.

Hamas ima dovoljan broj taoca za pregovore o oslobađanju Palestinaca

20.44 - Bivši šef Hamasa Khaled Meshaal kazao je da skupina drži nekoliko izraelskih vojnika kao taoce, a taj broj dovoljan je za pregovore o oslobađanju Palestinaca u Izraelu. Hamasovi taoci, kazao je Meshaal ranije, visoki su časnici iz Odjela za Gazu izraelskih obrambenih snaga.

Izraelska veleposlanica u Ankari napustila Tursku

20.42 - Izraelska veleposlanica u Ankari, Irit Lillian, napustila je Tursku zajedno s drugim izraelskim diplomatima, objavili su u četvrtak turska televizija NTV i drugi mediji. Izraelsko veleposlanstvo odbilo je komentirati to izvješće.

Ranije ovog tjedna, izraelsko Vijeće za nacionalnu sigurnost izdalo je upozorenje protiv putovanja u Tursku, navodeći strah da će Izraelci biti meta onih koji su bijesni zbog izraelskog odgovora na napad Hamasa iz Gaze. Također je pozvalo izraelske građane u Turskoj da što prije odu.

Nakon upozorenja, izraelski zračni prijevoznici organizirali su letove iz Istanbula kasno u srijedu za Izraelce koji žele napustiti Tursku. Turski prosvjednici organizirali su mnoge protuizraelske demonstracije, a Turska je proglasila trodnevnu žalost nakon eksplozije u bolnici u Gazi koja je ubila veliki broj Palestinaca.

Izraelska vojska (IDF) u srijedu je objavila snimku za koju tvrdi da dokazuje kako je za eksploziju u bolnici u Pojasu Gaze, u kojoj je ubijeno nekoliko stotina ljudi, nije kriv Izrael. IDF za katastrofu optužuje palestinsku militantnu organizaciju Islamski džihad. Ona to odbacuje.

Broj žrtava sve je veći, iskazuje se u tisućama

20.40 - U sukobima na izraelsko-libanonskoj granici od 7. listopada poginulo je dvadesetak ljudi na libanonskoj strani, pokazuju AFP-ovi podatci, među kojima 13 Hezbolahovih boraca, ali i Reutersov novinar te dvoje civila. Na izraelskoj strani su smrtno stradale najmanje tri osobe.

Hamasovi borci su od 7. listopada ubili više od 1400 ljudi na izraelskom teritoriju, uglavnom civila koji su pokošeni metcima, živi spaljeni ili su umrli nakon mučenja prvog dana napada palestinskog islamističkog pokreta iz Gaze, objavile su izraelske vlasti.

Izraelska vojska je objavila da je oko 1500 Hamasovih boraca ubijeno u protuofenzivi u kojoj je Izrael uspostavio kontrolu nad napadnutim područjem.

U Pojasu Gaze je više od 3700 Palestinaca, većinom civila, ubijeno u neprestanom bombardiranju izraelske vojske koje je bilo odgovor na Hamasov napad, pokazuje najnovije izvješće mjesnih vlasti.

Saudijska Arabija, Francuska, Velika Britanija, Njemačka pozvale svoje državljane da napuste Libanon

20.38 - Sjedinjene Države, Velika Britanija i Njemačka pozvale su u četvrtak svoje državljane da napuste Libanon zbog napetosti s Izraelom na jugu zemlje.

Od početka rata Izraela i Hamasa koji je izbio nakon neviđenog napada palestinskog islamističkog pokreta na izraelskom tlu, na granici dviju zemalja gotovo se svakodnevno događaju okršaji moćnog libanonskog pokreta Hezbolaha, Hamasova saveznika, i Izraela.

U priopćenju izdanom u četvrtak, američko veleposlanstvo u Bejrutu "pozvalo je američke građane u Libanonu da čim prije planiraju odlazak", dok su komercijalni letovi raspoloživi. "Preporučujemo američkim građanima koji odluče ostati, da pripreme plan za kriznu situaciju", reklo je ne navodeći druge pojedinosti.

"Ako ste trenutno u Libanonu, pozivamo vas da odmah odete, dok su komercijalni letovi raspoloživi", priopćilo je britansko veleposlanstvo.

Tijekom večeri i njemačko ministarstvo vanjskih poslova je pozvalo svoje državljane da "napuste Libanon" postojećim komercijalnim letovima. "Opetovani vojni okršaji dogodili su se u pograničnoj zoni", dodao je Berlin u priopćenju, ocijenivši da se "mogu zaoštriti u bilo kojem trenutku".

U četvrtak su Hezbolah i palestinske frakcije bazirane u Libanonu ponovno razmjenjivale vatru s izraelskom vojskom, a Hamasovo vojno krilo je izvijestilo da je s juga zemlje ispalilo salvu "30 raketa" na sjever Izraela.

Hezbollah je rekao da je gađao više izraelskih položaja, pa i "navođenim raketama". Izraelska vojska je rekla da je uzvratila na napade. U srijedu je Saudijska Arabija pozvala svoje državljane da "odmah" napuste Libanon, a prije toga je isto učinio Kuvajt. I Francuska i Australija te druge zapadne zemlje upozorile su svoje državljane da ne putuju u Libanon.

SAD izdao upozorenje svojim građanima

18.56 - Američki State Department izdao je upozorenje sigurnosnog opreza za sve svoje građane u inozemstvu zbog mogućnosti napada. "Zbog povećanih napetosti na različitim lokacijama diljem svijeta, potencijala za terorističke napade, demonstracije ili nasilne radnje protiv američkih građana i interesa, State Department savjetuje građanima SAD-a u inozemstvu da budu oprezniji", piše u priopćenju.

Ubijene i dvije visokopozicionirane osobe Hamasa

18.54 - Šef sigurnosnih snaga Hamasa Jehad Mheisen ubijen je u Gazi, izvijestili su mediji povezani s Hamasom. Osim njega, mrtvi su i njegovi članovi obitelji. Udovica suosnivača Hamasa, Abdela Aziza al-Rantisija, isto je navodno ubijena tijekom noći. Oni su posljednje visoke osobe Hamasa koje su ubijene u izraelskim napadima. Novinska agencija AFP jučer je javila da je i Jamila Al-Shantee, prva žena izabrana u političko vodstvo Hamasa, ubijena, a ranije ovog tjedna, IDF je objavio na X-u da je Ayman Nofal, opisan kao "visoki dužnosnik Hamasa", također ubijen.

Njemački ministar obrane: 'Njemačka je uz Izrael, uz narod Izraela'

18.09 - Njemački ministar obrane je u četvrtak obećao nepokolebljivu potporu Izraelu u borbi protiv Hamasa.

"Nema sumnje, dragi Yoav, što god možemo učiniti za vas, materijalna podrška, mi ćemo učiniti", rekao je Boris Pistorius tijekom posjeta Tel Avivu, stojeći uz izraelskog kolegu Yoava Gallanta. "Njemačka je uz Izrael, uz narod Izraela", izjavio je Pistorius.

Pozvao je Hamas da oslobodi taoce i istovremeno izrazio zabrinutost zbog moguće eskalacije sukoba. Pistorius je u Tel Aviv stigao nakon što je posjetio njemačke vojnike u mirovnoj misiji UN-a u Libanonu. On je ranije u četvrtak upozorio da se UN-ovi mirovnjaci ne bi trebali povući, jer bi to u ovome trenutku bio loš znak.

WHO: 'Naši kamioni natovareni su i spremni za polazak'

18.07 - Pet kamiona s medicinskim potrepštinama spremno je i čeka na granici između Gaze i Egipta, objavila je u četvrtak Svjetska zdravstvena organizacija, pozdravivši najavu Izraela da neće blokirati ulazak konvoja pomoći na palestinski teritorij.

"Naši kamioni natovareni su i spremni za polazak", rekao je glavni direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus na konferenciji za novinare.

Kazao je i kako se nada da će zalihe biti dostavljene čim se otvori prijelaz Rafah, izrazivši nadu da će to biti sutra.

Isporuka s pomoći trebala bi biti prva nakon što je Izrael zaprijetio uvođenjem "potpune blokade" uskoga Pojasa Gaze u kojemu živi 2,3 milijuna ljudi, najavio prekid opskrbe električnom energijom i zaprijetio obustavom dotoka hrane i goriva, kao odgovor na razorni Hamasov napad na izraelski teritorij 7. listopada.

U međuvremenu su se dogodili i teški izraelski zračni napadi na Pojas Gaze, a UN je upozorio na "humanitarnu katastrofu".

65-godišnja Rachel postala heroina Izraela: 'Jedan od terorista mi je rekao: ‘Podsjećaš me na moju majku''

17.30 - Hamasovi militanti upali su u dom 65-godišnje Rachel Edri, a on ih je poslužila čajem i marokanskim kolačićima sve dok policija nije stigla i ubila ih. Kako piše, Associated Press ova priča pretvorila je Rachel u heroinu Izraela i postala simbol domišljatosti Izraelaca prepuštenih samima sebi. Rano ujutro oglasile su se sirene za zračnu uzbunu, a nakon toga 65-godišnjakinja se vratila iz skloništa u svom rodnom gradu Ofakimu i zatekla Hamasovce u svojoj dnevnoj sobi.

"Jedan od terorista mi je rekao: ‘Podsjećaš me na moju majku.’ Rekla sam mu: ‘Ja sam stvarno poput tvoje majke. Ja ću ti pomoći, ja ću se brinuti za tebe. Što ti treba?’" ispričala je Rachel nakon čega ju je jedan militant udario po licu, no ona ga je uspjela smiriti.

Poslužila im je konzervirani ananas, čaj i svoje prepoznatljive marokanske kekse. Pjevala im je arapske pjesme, dok su oni odgovarali hebrejskim. Muškarcima je tako ponudila Coca-Colu zero, no oni su rekli da ipak više vole Coca-Colu, a ona im je i tu želju ispunila.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

"Nakon što su popili i pojeli, postali su puno mirniji. Počeli smo razgovarati, a u jednom trenutku sam čak na trenutak zaboravila da su oni teroristi", kazala je, a 17 sati kasnije spasilački tim je stigao. Uspio je spasiti Rachel i njezinog supruga uz pomoć njihovog sina Eviatara. On radi kao policajac, a timu je dao nacrt kuže kako bi im bilo lakše iznenaditi militante.

Kuća je oštećena, a Rachel se nalazi u hotelu. Sastala se i s predsjednikom Joe Bidenom, zagrlila ga, a on joj je zahvalio što je branila zemlju.

U tamošnjim medijima, ova 65-godišnjakinja prikazana je kao savršena židovska majka, to jest, kao stereotip žene koja previše hrani goste. Neki su je usporedili s biblijskim likom Yael, koja zlom generalu nudi hranu prije nego što ga ubije u snu.

Na Zapadnoj obali traju žestoke borbe

17.16 - Na Zapadnoj obali traju žestoke borbe, a palestinsko ministarstvo zdravstva objavilo je da tamo ubijeno najmanje šest ljudi. Izraelske snage ušle su ranije u izbjeglički kamp Nur Shams u gradu Tulkarmu gdje traju borbe između njih i palestinskih napadača, javio je Reuters. Izraelska vojska izvijestila je ranije da je uhitila više od 80 osumnjičenika, uključujući "63 teroristička operativca Hamasa", u noćnim napadima na Zapadnoj obali. Uhićeno je i pet osumnjičenih u Nur Shamsu i dodano da sigurnosne snage "nastavljaju djelovati u kampu kako bi osujetile terorističke aktivnosti".

Palestinci ljuti na arapske države: 'Ne tražimo ništa drugo nego da zaustave bombardiranje naših domova'

17.12 - Dvadeset kamiona natovarenih humanitarnom pomoći koji bi iz Egipta trebali ući u Pojas Gaze teško da će ohrabriti palestinsko stanovništvo koje nastoji izvući živu glavu pod izraelskim zračnim udarima i preživjeti uslijed kronične nestašice hrane i lijekova.

Nakon intenzivnih diplomatskih napora Egipat je pristao otvoriti svoj jedini granični prijelaz prema Gazi, rekao je Washington, pa bi prvi kamioni pomoći trebali stići do Gaze, skučenog područja s čak 2,3 milijuna stanovnika blokiranog u enklavi.

"Ta pomoć je grebanje po površini, od arapskih i stranih zemalja ne tražimo ništa drugo nego da zaustave bombardiranje naših domova", kaže El-Awad El-Dali (65), stojeći kraj porušenih kuća. Kao i mnogi Palestinci i on misli da arapske zemlje nisu učinile dovoljno da podrže palestinsku stvar, a posebno ne one države koje su sklopile ugovore o normalizaciji odnosa s Izraelom. "Želimo da zaustave bombardiranja ljudi koji pogibaju u vlastitim domovima", rekao je.

Sjedinjene Države i Egipat dogovorili su s Izraelom dostavu pomoći u Gazu, a Bijela kuća je objavila da je dogovoren prolaz za 20 kamiona putem graničnog prijelaza Rafah idućih dana u nadi da će poslije slijediti i drugi.

Izrael je ponavljao da neće dopustiti dopremu pomoći u Gazu sve dok Hamas ne oslobodi oko 200 talaca koje je oteo radikalni palestinski islamistički pokret Hamas koji nadzire Gazu. Hamas je u munjevitom napadu na Izrael ubio i 1400 ljudi.

Većina stanovnika Gaze ovisila je o humanitarnoj pomoći i prije trenutačnog sukoba i prema UN-u stotinjak kamiona na dan dovozilo je pomoć za enklavu koja godinama živi u blokadi.

Od Hamasova napada 7. listopada ubijeno je 3.748 Palestinaca, a 12.065 je ranjeno u zračnim udarima, govore podaci ministarstva zdravstva iz Gaze.

Ubijeno najmanje 3785 ljudi u izraelskim napadima

17.10 - Zdravstveni dužnosnici izvijestili su da je u izraelskim napadima ubijeno najamanje 3785 Palestinaca - od čega je 1524 djece, 1000 žena i 120 staraca. Ozlijeđeno je 12.493 ljudi.

Njemački kancelar kritizirao Putina: 'Čini me više nego bijesnim...'

17.08 - Njemački kancelar Olaf Scholz oštro je kritizirao ruskog predsjednika Vladimira Putina zbog njegovih izjava o sukobu Izraela i Hamasa kako žali civile dok njegova vojska ratuje u Ukrajini. Očekivana kopnena ofenziva, kazao je Putin, dovela bi do nepihvatljivih civilnih žrtava. "Čini me više nego bijesnim čuti ruskog predsjednika kako opetovano upozorava da bi moglo biti civilnih žrtava u oružanom sukobu. Njegove izjave ne mogu biti ciničnije", rekao je Scholz.

U izraelskim zračnim napadima ubijena jedina žena u Hamasovu politbirou

12.38 - Jedina članica politbiroa Hamasa, glavnog tijela skupine za donošenje odluka, ubijena je u izraelskim zračnim napadima u Pojasu Gaze, prema izvješćima palestinskih medija. Izraelska vojska rekla je u četvrtak da istražuje izvješća. Prema izvješćima, 68-godišnja Džamila al-Šanti ubijena je u zračnom napadu. Bila je udovica vođe i suosnivača Hamasa Abdela Aziza al-Rantisija, kojeg su izraelske snage ubile u travnju 2004.

Izrael je pokrenuo masovne zračne napade u Pojasu Gaze nakon masakra u izraelskim pograničnim gradovima i na glazbenom festivalu 7. listopada, što su ga su počinili pripadnici Hamasa, koji vlada Gazom. Izraelski cilj je eliminirati vojno i političko vodstvo Hamasa. Međutim, važan dio vodstva nalazi se u inozemstvu. Hamas je pobijedio na parlamentarnim izborima 2006. u Gazi protiv umjerenije stranke Fatah palestinskog predsjednika Mahmuda Abasa. Godinu dana kasnije Hamas je silom preuzeo isključivu kontrolu nad Pojasom Gaze.

Ubijen čelnik Hamasovih snaga u Gazi

12.16 - U izraelskom zračnom napadu ubijen je čelnik Hamasovih nacionalnih sigurnosnih snaga u Gazi, izvijestili su Hamasovi mediji. U napadu je ubijena i njegova obitelj, dodaje se, prenosi Sky News.

Kada kreće invazija na Gazu?

12.04 - Zanimljivo je da bi se večeras američki predsjednik Joe Biden trebao obratiti iz Ovalnog ureda. On će zahtjev za više novca za Izrael završiti zahtjevom za više novca za Ukrajinu, piše Jeremy Bowen za BBC. "I možete vidjeti način na koji se spajaju događaji i posjeti. Saveznici dolaze ovamo u Izrael – SAD, Njemačka i sada Britanija, također članica Vijeća sigurnosti UN-a. Vidjeli smo trupe i tenkove na granici ovdje gdje izvještavam - gomilanje je tamo. Pričuvnici su posljednjih dana dobili slobodne dane da bi promijenili čarape, vidjeli obitelji. Dakle, kada završe ovi posjeti, u kojima su Izraelci objašnjavali koji su njihovi planovi, u potpunosti očekujem da će Izrael krenuti s kopnenom invazijom na Gazu", piše Bowen, međunarodni urednik, na granici Izraela i Gaze.

Hezbollah poslao poruku 'zlonamjernim Europljanima'

9.44 - Dužnosnik Hezbollaha Hashem Safieddine, obraćajući se pristašama, rekao je da je Hezbollah “tisućama puta jači” nego prije te da SAD, Izrael i “zlonamjerni Europljani” trebaju biti oprezni, javlja Guardian.

Napadnute dvije američke baze u Siriji

9.38 - Napadnute su dvije američke vojne baze u Siriji, izvijestila je libanonska TV Al Mayadeen, koja je na strani Irana, prenosi Sky News. Nema službene potvrde o napadima. Al Mayadeen je izvijestio o raketnom napadu na bazu Conoco u ruralnom dijelu sjeverne regije Deir al-Zor. Došlo je i do napada dronom na bazu Al-Tanf blizu sirijskih granica s Irakom i Jordanom, navodi se.

Jordan tvrdi da nitko u regiji ne 'nasjeda na izraelsku priču' o eksploziji u bolnici

9.35 - Jordanski ministar vanjskih poslova rekao je da "nitko nije nasjeo" na izraelsku priču o eksploziji u bolnici u Gazi. Ayman Safadi rekao je Lesteru Holtu s NBC-a da ljudi "u ovom dijelu svijeta" neće povjerovati da su palestinski militanti slučajno bombardirali bolnicu al Ahli osim ako se ne provede neovisna istraga. Na pitanje vjeruje li Izraelu, Safadi je rekao: "Nitko ne vjeruje u tu priču u ovom dijelu svijeta. Jedini način na koji bi ljudi prihvatili drugačiji narativ je da postoji neovisna međunarodna istraga o tragediji s besprijekornim dokazima da to nije bio Izrael."

Šesto djece ostalo pod ruševinama u Gazi

9.22 - Od 3.478 ubijenih Palestinaca i 12.065 ozlijeđenih, 70 posto su djeca, žene i starci, priopćilo je ministarstvo zdravstva Gaze. Oko 600 djece od ukupno 1300 ljudi, ostalo je pod ruševinama nakon izraelskih zračnih napada, rekao je glasnogovornik Ashraf al Qudra. "Ministarstvo vjeruje da među ruševinama ima preživjelih, ali je proces dolaska do njih ozbiljno otežan zbog stalnih zračnih napada i slabog kapaciteta", rekao je, prenosi Sky News.

Tvrdi da je Izrael u utorak pogodio bolnicu Al Ahli, nazvavši to "najvećim jednodnevnim bilansom smrtnih slučajeva u modernoj povijesti Gaze". Izrael je rekao da je bolnicu bombardirala neispaljena raketa koju je iz Gaze lansirao Palestinski islamski džihad. Al Qudra je rekao: "Ministarstvo je zabrinuto zbog kontinuiranog gađanja zdravstvenih ustanova i poziva izraelske snage da odmah zaustave sve napade na medicinsku i humanitarnu infrastrukturu i osoblje."

Izraelci ubili članove terorističkih organizacija

8.42 - Izraelske obrambene snage priopćile su da su ubile starije članove "terorističkih" organizacija u napadima na Rafah. To uključuje Rafata Harba Husseina Abu Hilala, čelnika vojnog ogranka Komiteta narodnog otpora, labave skupine naoružanih frakcija u Gazi. "Stotine" ciljeva Hamasa pogođeno je u posljednja 24 sata, uključujući lansirna mjesta za protutenkovske projektile, okna tunela, obavještajnu infrastrukturu i zapovjedni centar, rekao je IDF. "Tijekom borbi, brojni Hamasovi teroristički operativci koji pripadaju snagama 'Nukbha', koji su vodili barbarsku invaziju na zajednice koje okružuju Pojas Gaze, bili su meta", navodi se, prenosi Sky News.

Direktor američkog State Departmenta podnio ostavku zbog američkog pristupa

7.57 - Službenik američkog State Departmenta koji je radio u agenciji zaduženoj za transfer oružja američkim saveznicima podnio je ostavku. Josh Paul naveo je neslaganje s onim što je opisao kao odluke administracije da ubrza prijenos oružja Izraelu. Paul, koji je bio direktor Kongresa i javnih pitanja u Uredu za političko-vojna pitanja State Departmenta, rekao je na LinkedInu: "Ne mogu raditi na nizu velikih političkih odluka, uključujući žurno slanje više oružja jednoj strani sukoba, za koje vjerujem da su kratkovidni, destruktivni, nepravedni i kontradiktorni samim vrijednostima koje javno zastupamo." Paul je rekao da, iako je prepoznao "monstruoznost" Hamasovog napada na Izrael, također vjeruje da će odgovor Izraela "samo dovesti do veće i dublje patnje" za Izraelaca i Palestinaca.

Jesu li izraelske obavještajne službe znale za napad Hamasa?

7.52 - Pavle Kalinić rekao je u razgovoru za Net.hr da se situacija na Bliskom istoku počela komplicirati prije 75 godina kada je osnovana država Izrael, a nije osnovana država Palestina, a dodatna spirala nasilja krenula je u onom trenutku kad je Hamas napao područje uz Pojas Gaze.

"Priča da obavještajne službe Izraela nisu znale, to su priče za lakovjerne. Izraelske službe su to znale, one su to dostavile onome kome su trebale dostaviti, a tu prije svega mislim na premijera. Međutim, on je procijenio da je možda trenutak da se napokon obračuna s Hamasom, da zaštiti svoju poziciju i da na taj način uđe u povijest“, kaže nam Kalinić.

'Postoji ozbiljan rizik da sukob u Gazi postane regionalni'

7.49 - Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je da postoji ozbiljan rizik da sukob u Gazi postane regionalni, prenosi novinska agencija Interfax, javlja Sky News. Pokušaji da se Iran okrivi za krizu su provokacije, rekao je. Kremlj je prethodno naglasio jačinu svojih odnosa i s Palestincima i s Izraelom i rekao da traži ulogu u rješavanju sukoba i sprječavanju njegova prelijevanja u druge zemlje.

Izraelci ubili dvoje tinejdžera

7.28 - Troje Palestinaca, među kojima dvoje tinejdžera, ubile su izraelske snage u zasebnim događajima na okupiranoj Zapadnoj obali u četvrtak, izvijestila je palestinska službena novinska agencija WAFA. Izraelske snage napale su selo Budrus, zapadno od Ramallaha i te upucale i usmrtile mladića Gebriela Awada te ranile još jednu osobu, priopćila je WAFA. Osim toga, 14-godišnje dijete ubijeno je metkom u glavu u izbjegličkome kampu na jugu Betlehema, a 16-godišnje je podleglo ranama nakon što je ustrijeljeno u gradu Tulkarmu, dodaje WAFA. Izrael nije odmah dao komentar. Na desetine Palestinaca ubijeno je na Zapadnoj obali u posljednjem valu izraelsko-palestinskoga sukoba.

Izrael priprema kopneni napad u Pojasu Gaze kao odgovor na smrtonosni napad u kojemu je palestinska militantna skupina Hamas ubila najmanje 1400 Izraelaca, ponajviše civila, 7. listopada. Izraelske snage na taj su događaj odgovorile bombardiranjem Gaze, najsnažnijim u povijesti države, kojim su ubile više od tri tisuće Palestinaca te u potpunosti opkolile zarobljenu enklavu kojom upravlja Hamas, čime su razbjesnile Palestince na Zapadnoj obali. Zapadna obala dom je Palestinske samouprave (PA) kojom vladaju Hamasovi suparnici Fatah te palestinski predsjednik, 87-godišnji Mahmoud Abbas. Graniči s Jeruzalemom u kojemu se nalaze sveta mjesta muslimana, kršćana i Židova te je mjesto čestih međusobnih sukoba. Hamas je objavio da je napad 7. listopada dio osvete zbog izraelskih napada na muslimanske vjernike u džamiji Al-Aqsa u Starome gradu Jeruzalemu.

Izrael napao sela na jugu Libanona

7.12 - Izrael je u zračnome napadu pogodio dva sela na jugu Libanona, objavili su libanonski mediji. Izrael je izveo zračni napad na dva sela na jugu Libanona rano u četvrtak, izvijestila je libanonska televizija Al Mayadeen. Izraelske rakete pogodile su Kafr Shubu te blizinu Odaisseha, dodaje se.

Egipat otvorio granicu za 20 kamiona humanitarne pomoći

7.10 - Egipatski predsjednik Abdel Fatah al-Sisi odobrio je otvaranje graničnoga prijelaza Rafah za 20 kamiona koji prevoze humanitarnu pomoć Gazi, potvrdio je u četvrtak američki predsjednik Joe Biden. Al-Sisi i Biden postigli su dogovor uslijed pogoršanja humanitarne krize u toj enklavi te brojnih anti-izraelskih prosvjeda diljem Bliskoga istoka. Biden nije precizirao kada će se granica otvoriti, ali je glasnogovornik američkog Vijeća za nacionalnu sigurnost John Kirby kazao da će se to ostvariti kad se popravi cesta uništena u izraelskim napadima. Egipat je rekao da prijelaz Rafah, vitalna arterija prije borbi, a sada važna ruta za očajnički potrebne zalihe, nije službeno zatvoren, ali je postao neoperativan zbog izraelskih zračnih napada na strani Gaze.

Tijekom Bidenovog posjeta Izraelu, ured izraelskoga premijera Benjamina Netanyahua poručio je da će Izrael dozvoliti uvoz hrane, vode i lijekova do juga Gaze putem Egipta, jedine države osim Izraela koja s njome dijeli granicu, dokle god one ne pripadnu Hamasu. "Izrael neće spriječiti humanitarnu pomoć iz Egipta sve dok se radi samo o hrani, vodi i lijekovima za civilno stanovništvo koje se nalazi u južnom pojasu Gaze ili (ono) koje se tamo evakuira, i sve dok te zalihe ne stignu do Hamasa", priopćio je ured Netanyahua.

Kamioni pomoći u utorak su se približili prijelazu Rafah između Egipta i Gaze iz egipatskog grada A-Arisha, no nisu mogli ući u Gazu jer nije postojao sporazum o isporuci pomoći. UN-ov koordinator hitne pomoći Martin Griffiths kazao je Vijeću sigurnosti u srijedu da UN traži da se pomoć Gazi vrati na prijašnjih 100 kamiona dnevno, koliko ih je pomoć prevozilo prije sukoba Izraela i Hamasa, jer smatra da 20 kamiona pomoći neće biti dovoljno za potrebe stanovništva toga područja. Nakon što je Hamas pokrenuo krvavi napad na izraelski teritorij 7. listopada, Izrael je rekao da nameće potpunu blokadu Pojasu Gaze u kojem živi do 2,3 milijuna ljudi, zbog čega oni ostaju bez struje, hrane i goriva.