Stanje na Bliskom istoku iz dana u dan sve je napetije, a svijet strahuje da bi se sukob Izraelaca i Palestinaca mogao proširiti. Netrpeljivost koja među ovim narodima traje dugi niz godina eskalirala je nakon što je 7. listopada Hamas napao Izrael te pokrenuo novo ratno žarište na karti svijeta.

O situaciji na Bliskom istoku razgovarali smo s poznatim hrvatskim stručnjakom za sigurnost Pavlom Kalinićem. Iako je Kalinić javnosti najpoznatiji kao dugogodišnji pročelnik ureda za upravljanje hitnim situacijama Grada Zagreba, on je zapravo vrsni poznavatelj prilika na Bliskom istoku te autor nekoliko knjiga o ovoj temi.

Netanyahu štiti svoju poziciju?

Pavle Kalinić kaže da se situacija na Bliskom istoku počela komplicirati prije 75 godina kada je osnovana država Izrael, a nije osnovana država Palestina, a dodatna spirala nasilja krenula je u onom trenutku kad je Hamas napao područje uz Pojas Gaze.

"Priča da obavještajne službe Izraela nisu znale, to su priče za lakovjerne. Izraelske službe su to znale, one su to dostavile onome kome su trebale dostaviti, a tu prvenstveno mislim na premijera. Međutim, on je procijenio da je možda trenutak da se napokon obračuna s Hamasom, da zaštiti svoju poziciju i da na taj način uđe u povijest“, kaže nam Kalinić.

Napominje da su u Izraelu dugo trajale demonstracije te se Izrael podijelio na dva dijela zbog poteza njihovog premijera Benjamina Netanyahu.

"Nastojeći zaštiti sebe, premijer Netanyahu koji je inače najdugovječniji premijer, krenuo je u ustavne promjene kojima je htio postići da Kneset bude nadređen Vrhovnom sudu, odnosno da Kneset gdje Netanyahu ima većinu može poništiti odluke Vrhovnog suda, koji ga je vrlo lako mogao ili će ga vrlo lako osuditi zbog raznoraznih afera u koje je bio uključen“, pojašnjava.

"Ovo je bila idealna prilika da se Izrael ujedini, da prestanu podjele, jer kada imate vanjskog neprijatelja, onda unutarnje podjele nestaju“, dodaje Kalinić.

Bilo je dosta dezinformacija što je točno ili što nije napravio Hamas, a pravu sliku tek ćemo vidjeti u budućnosti. Kada imate rat, svaka strana ima svoju priču, kaže.

"Međutim, ovaj odgovor koji je uslijedio u Gazi…gledajte, protiv nas je bila dignuta optužnica zbog prekomjernog granatiranja Knina. Kada vidite na što liči Gaza, onda izgleda da je u Oluji padala kiša i da su to bila jedino oštećenja od kiše kada idete usporediti s ovim što se događa u Gazi“, pojašnjava Kalinić.

SAD tražio da se povuče ručna

Već nekoliko dana priča se i o kopnenoj ofenzivi. Izrael je, podsjetimo, upozoravao stanovnike Gaze da se evakuiraju na jug, ne otkrivajući pritom što točno smjeraju. No, pretpostavlja se da su planirali kopnenu ofenzivu.

Pavle Kalinić kaže da u kopnenu ofenzivu nisu krenuli prvenstveno zato što su Sjedinjene Američke Države rekle da povuku "ručnu", jer SAD žele spriječiti širenje sukoba.

A širenje sukoba vrlo vjerojatno znači i uključivanje Hezbollaha u cijelu priču, dobro opremljene i utrenirane skupine koja operira u južnom Libanonu, a koja po procjenama CIA-e ima preko 150.000 raketa, dok po procjenama izraelskih obavještajaca ima minimum 80.000 raketa koje mogu zasuti bilo koji dio Izraela.

"Izrael je mala površina, kao pola Hrvatske, malo manje. Kao da imate istočnu i zapadnu Slavoniju i to je ta površina. Ovo što se događa oko Gaze, ta situacija je kao da na Braču imate 2,3-2,5 milijuna stanovnika i cijelo vrijeme ih blokirate, ne mogu ni do čega doći, ne mogu imati normalan život“, pojašnjava ovaj stručnjak za sigurnost, ističući da je tragedija tih ljudi u Gazi to što su većina njih koji žive tamo prognani iz svojih područja koja danas pripadaju Izraelu.

Možda i najveći problem u cijeloj priči je mržnja i netrpeljivost koja vlada između dva naroda, a koju su dodatno, kako kaže Kalinić, produbili mediji.

Da bi dočarao kakvo raspoloženje tamo vlada, naveo je dva primjera gdje su ljudi u toj zemlji proglašeni nepoželjnim osobama. "Moj profesor se zvao Ilan Pappé, Židov, on je bio profesor na University ofHaifa. Haifa je bio jedini grad gdje Arapi i Židovi žive u istim zgradama, istom haustoru, najbolji mogući primjer zajedničkog suživota. On je napisao knjigu "Etničko čišćenje Palestine“, meni je predavao na Galilee College. Nakon što je napisao tu knjigu, postao je persona non grata u Izraelu. Prvo je otišao za Australiju, a sada živi u Engleskoj. Ista priča pogodila je i profesora Primorca, sina Rudolfa Primorca, inače jednog od najuspješnijih partizanskih generala u 2.svjetskom ratu. Nakon rata, on je oženio beogradsku Židovku. Igor je svojevremeno odselio u Izrael i bio profesor na Hebrew University. I on je također zbog neslaganja s generalnom politikom Izraela u odnosu ne samo na Palestince nego i neke druge detalje, postao persona non grata i završio u Australiji“, priča nam Kalinić.

"Zašto to spominjem? Jer u Izraelu imate ljude koji objektivno razumiju, međutim moć medija je tolika, mediji su toliko produbili tu mržnju da postoje dvije zajednice koje se međusobno ne podnose“, kaže.

Unatoč godinama sukoba i netrpeljivosti, svojevremeno je postojala i namjera da se situacija stabilizira. "Kada je svojevremeno Ariel Sharon donio odluku da se povuku iz Gaze, on je imao plan, mislio je i na povlačenje iz dijela Zapadne obale na tragu plana UN-a da se palestinska država formira na onome što je ostalo po granicama do rata 1967. godine. Znači – Pojas Gaza, zapadna obala kako je zovu Palestinci ili Judeja i Samarija kako je zovu Židovi i istočni Jeruzalem kao glavni grad države Palestine“, kaže nam Kalinić.

"Kada se on povukao, onda su Arapi, odnosno Palestinci počeli razbijati sinagoge. Imao sam tada neke kontakte, rekao sam im da je to najveća glupost koju mogu napraviti. Sve sinagoge trebaju tamo ostati bez obzira ima li nekoga tko će ići u njih ili ne. Naravno da su oni to razbili, ali imali ste i s druge strane uništavanje džamija i tako dalje“, priča nam Pavle Kalinić.

Mržnja koja se razvija 75 godina

Ovdje je problem što postoji maksimalno nepovjerenje između dvije zajednice, ukorijenjena mržnja koja se razvija zadnjih 75 godina.

"Tu rješenja nema ni u kom smjeru, osim sjedanja za stol, pregovora i stvaranja, uz izraelsku državu, palestinske države, uz jamstva svih velikih sila uključujući Kinu, Indiju i SAD“, kaže, dodajući da jedino koga on ne bi zvao je Velika Britanija.

"Gdje god Britanci naprave mir, tamo imate 1000 godina rata. To se dogodilo i na Bliskom istoku, imate i BiH“, rezolutno nam kaže ovaj stručnjak. Ako ne dođe do dogovora, rat će se proširiti, mišljenja je Kalinić.

A da biste razumjeli tko će koga u toj situaciji podržati i tko bi se mogao uključiti u rat, treba znati kako su države međusobno povezane. "Imate Hezbollah, njih kontrolira Iran i on ih naoružava. To su šijiti. Imate s druge strane situaciju da oni zajedno s Katarom financiraju i Hamas, a to su suniti. U odnosu sunita i šijita, 90 posto su suniti, 10 posto su šijiti. Najveća šijitska zemlja su Iranci, ali oni nisu Arapi nego su Perzijanci“, pojašnjava Kalinić

"Da je situacija maksimalno ozbiljna, najbolji pokazatelj je to što su SAD poslale dva nosača aviona u taj dio svijeta. One na taj način pokušavaju poslati poruku Iranu da se ne miješa, jer Iran je najozbiljnija sila dolje - on je daleko ozbiljnija priča nego što je bio Irak“, kaže.

Iran ima 88 milijuna stanovnika, a imaju i značajan broj nacionalnih i vjerskih manjina. "Oni kontroliraju i južni Irak, imaju i tamo svoje milicije. Sadašnji Irak ima preko 50 posto stanovništva koji su šijiti. U Siriji, vladajuća klasa su alaviti, to je šizma od šijita i njih je 9 posto. Imate Hezbollah, to je južni Libanon koji je naoružan do zuba“, dodaje.

Kaže da je cijelo to područje premreženo betoniranim podzemnim tunelima, isto kao što ima i Gaza. "Samo su Hamas daleko lošije naoružani jer su u blokadi", ističe.

"Kada se spominje da se skrivaju unutar civilnih područja, tamo necivilna područja ne postoje iz jednostavnog razloga jer je tamo apsolutno sve naseljeno“, pojašnjava.

Prilika koja se ne propušta

Hezbollah navodno raspolaže s raketama koje mogu ugroziti sigurnost američkih nosača aviona, a ako dođe do toga, onda će se sukob širiti. "Ono što nije zanemarivo, imate Siriju koja je razbijena i devastirana sa takozvanim građanskim ratom koji traje preko 10 godina, imate tamo i Iransku revolucionarnu gardu koja je najelitnija iranska postrojba i koja se u svakom trenutku može uključiti u sukob, a imate i razne palestinske frakcije“, pojašnjava.

Kao dobar primjer koliko je situacija ozbiljna navodi zbivanja u Jordanu u utorak. "Jordan je najmirnija i najprijateljskija arapska zemlja s Izraelom pa imate situaciju da su pokušali napasti na izraelsku ambasadu. U Jordanu su preko 60 posto stanovništva Palestinci, s time da je i kraljica Palestinka“, dodaje.

Kalinić ističe i da se ne smije zanemariti ni povezanost Irana i Ruske federacije otkako je krenuo rat između Rusije i Ukrajine.

"Kada bi se željelo postići mir, onda bi Izrael trebao pustiti na slobodu Marwana Barghoutija, nekadašnjeg zamjenika Jasera Arafata koji jedini ima snage vratiti Al Fatah i PLO koji je nekada vodio Jaser Arafat. On jedini može biti protuteža Hamasu“, kaže.

"Al Fatah i PLO su sekularne organizacije i to je prilika koju Izrael i SAD ne bi smjele propustiti jer vrijeme Mahmouda Abbasa je prošlo, a ni Benjamin Netanyahu ne stoji puno bolje“, zaključio je Pavle Kalinić u razgovoru za Net.hr.

