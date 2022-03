Predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Nataša Novaković, potvrdila je za Net.hr da će Povjerenstvo ispitati boravak ministra financija Zdravka Marića krajem lipnja 2019. godine u hotelu s pet zvjezdica (Bellevue) u sastavu hotelske kuće Jadranka na Malom Lošinju. Nakon što je Net.hr objavio tekst u kojem smo istraživali moguće poveznice s ruskim oligarsima koji su se našli na listi za sankcije EU nakon početka rata u Ukrajini, a koji su bili i vlasnički povezani s Jadrankom d.d., primili smo i informaciju da je u najluksuznijem hotelu u okviru Jadranke hoteli od 21. do 25. lipnja 2019. godine boravio i ministar Zdravko Marić.

Prema informacijama Net.hr-a apartman za ministra Marića nije rezervirao on osobno nego je upisana napomena da je rezervirano preko Krešimira Filipovića, predsjednika NO Jadranka d.d., a iz dokumentacije koju posjedujemo vidljivo je da je ministar Marić dobio uslugu VIP gosta najvišeg ranga, te nas je zanimala i dubina odnosa ministra Marića s Krešimirom Filipovićem, jednim od poduzetnika s moskovskom adresom, dopredsjednikom tvrtke Velesstroy iz Moskve, koji je spadao i spada u krug tzv. „ruske elite“ na Malom Lošinju.

Boravak u luskuznom apartmanu

Od 2014. godine vlasnik Jadranke d.d. je tvrtka Beta ulaganja, koja je prvo bila vlasnički vezana uz ruski fond UK Promsvyaz, a potom uz fond Alfa kapital, također iz Moskve, a u Registru stvarnih vlasnika do kolovoza 2020. bilo je upisano nekoliko oligarha koji su sada na popisu za EU sankcije (Mikhail Fridman, Petr Aven, Aleksej Kuzmičev i German Khan) a od kolovoza 2020. upisani su Krešimir Filipović i Predrag Perenčević, brat Mihajla Perenčevića, predsjednika moćne ruske građevinske tvrtke Velesstroy.

Činjenica da je ministar Marić boravio u luksuznom apartmanu i družio se s predstavnicima vlasnika bila nam je zanimljiva i zbog činjenice da Jadranka d.d. koristi brojne povoljne kredite HBOR-a, a ministar Marić je predsjednik NO te banke, no ministar Marić je u reagiranju nakon objave teksta odbacio bilo kakvu mogućnost utjecaja na kredite HBOR-a. Također je uzvratio da apartman u hotelu Bellevue nije bio posebno luksuzan, da je boravio u hotelu u posve privatnom aranžmanu – da rezervaciju za njega nije ugovorio g. Filipović – ali je potvrdio da ga je tom prilikom upoznao. Naglasio je da je i ranijih godina ljetovao u okviru ove hotelske kuće, hotelu Vespera, no valja naglasiti da se radi o hotelu niže kategorije od Bellevuea.

Ministar Marić je u svom reagiranju ustvrdio da je on sam platio sve troškove boravka u skupom hotelu, no nije objavio koliko je točno platio. Sada će to morati po svemu sudeći učiniti na zahtjev Povjerenstva. Biti će to prilika da se rasvijetli je li platio tržišnu cijenu, odnosno iznos koji bi platili obični građani, ili je dobio neki poseban popust ili privilegije koje bi se mogle tretirati kao dar. Naime, smještaj u najjednostavnijem apartmanu hotela Bellevue za četiri dana za četveročlanu obitelj stoji oko 35 tisuća kuna, a plaća ministra iznosi 20 tisuća.