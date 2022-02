Nema nikakve sumnje da je Ivan Sanader, mladi vatrogasac iz DVD Kaštel Gomilica, već nekoliko godina uspješan i priznat u svojoj struci. Nalazimo da je 2015. godine na tradicionalnom godišnjem izboru najboljih vatrogasaca povodom Dana grada u Kaštelima on bio jedan od laureata, a kasnije ga nalazimo da je prisustvovao različitim skupovima i svečanostima kao tajnik DVD-a Kaštel Gomilica.

No, novost je da je od siječnja ove godine zaposlen u Vatrogasnoj zajednici Splitsko-dalmatinske županije, udruzi koja je osnovana 2009. godine u vrijeme kada je župan bio njegova otac Ante Sanader, a i dan-danas udrugu vodi kao predsjednik – Ante Sanader. Drugim riječima, otac Ante zaposlio je svog sina, možda mu je doslovno i potpisao ugovor o zapošljavanju kao odgovorna osoba. Istodobno, Ante Sanader je saborski zastupnik HDZ-a, potpredsjednik Sabora i politički tajnik HDZ-a.

Skok u broju zaposlenih

Vatrogasna zajednica Splitsko-dalmatinske županije je mala udruga koja sudeći po opisu posla iz zadnjeg revizijskog izvještaja za 2020. koji potpisuje Ante Sanader, brine o edukaciji vatrogasaca u brojnim dobrovoljnim vatrogasnim društvima u županiji i koordinira različite aktivnosti između Županije i drugih vatrogasnih zajednica i društava, „organizira seminare i savjetovanja za tajnike“, educira „vatrogasnu mladež“, „provodi preventivne aktivnosti u zaštiti od požara“, organizira vatrogasna i sportska natjecanja, itd., a na kraju 2020. godine ima je samo jednu zaposlenu osobu. U novu 2022. godinu ulazi s više zaposlenih, a jedan od njih je upravo i sin predsjednika udruge, Ante Sanadera.

Iz revizijskog izvješća za 2020. godinu vrlo precizno upoznajemo i strukturu financiranja male udruge: prihod po posebnim propisima iz državnog proračuna u 2020. godini iznosio je 7.143.903 kuna, prihod po posebnim propisima iz proračuna Splitsko-dalmatinske županije iznosi 3.3.40.000 kuna, a prihodi od članskih doprinosa su iznosili 382.836 kuna. Drugim riječima, radi se o udruzi koja „živi“ prije svega od novca iz državne i županijske blagajne, te je tako i sin visokorangiranog dužnosnika, ujedno i predsjednika udruge – zaposlen, odnosno „prikopčan“ na sredstva iz državne blagajne.

Vatrogastvo i nepotizam

Ante Sanader, visokorangirani dužnosnik i istaknuti član HDZ-a, također je dugi niz godina vezan uz vatrogastvo. Još kao mladić uključio se u dobrovoljne vatrogasne postrojbe, a danas je uz sve svoje političke dužnosti ujedno i predsjednik Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara i predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice. Poznato je, također, da se i proteklih godina osobno uključivao u zbrinjavanje velikih požarišta, ili je komentirao je li sve napravljeno kako treba. 2017. godine, u vrijeme velikog požara u Dalmaciji kada je predsjednica Kolinda Grabar Kitarović smatrala da je vojska trebala biti ranije pozvana na požarišta - obrazlagao je pred medijima zašto bi to bilo pogrešno, da vojska naprosto nije opremljena za taj posao.

No, neovisno o tom evidentnom angažmanu i stručnosti oko vatrogasne problematike, je li primjereno da je zaposlio vlastitog sina u udruzi koja u kompliciranoj strukturi hrvatske vatrogasne mreže očigledno prima značajna sredstva iz državne blagajne?

Nije li to primjer očiglednog nepotizma?

Pitali smo, ali odgovora nema...

Pitali smo Vatrogasnu zajednicu Splitsko-dalmatinske županije je li za zapošljavanje Ivana Sanadera s 1. siječnja 2022. bio raspisan natječaj, odnosno, kakva je bila procedura za njegovo zapošljavanje, no do zaključenja teksta nismo primili odgovor. Također smo ih pitali je njegov ugovor potpisao njegov otac, osnivač udruge i ovlaštena osoba do dan danas, bivši župan a sada potpredsjednik Sabora, Ante Sanader, no, nije nam odgovoreno. Pitali smo i Antu Sanadera kako je došlo do zapošljavanja njegova sina, odnosno, kako komentira cijeli kontroverzni zahvat, je li se pitao o sukobu interesa i svim mogućim drugim reperkusijama čina – no nismo dobili odgovor.

Ante Sanader je i na prošlim parlamentarnim izborima u svojim intervjuima naglašavao da će se, ako bude izabran u Sabor, i dalje zalagati za unapređenje vatrogastva.

„Vatrogastvo mi je i dalje u prvom planu. Nakon novog Zakona i osnivanja 'malog ministarstva' Ureda za vatrogastvo, zalagat ću se za daljnje unaprjeđenje sustava i opremanje vatrogasnih postrojbi, kao i za prava iz radnog odnosa za sve hrvatske vatrogasce, profesionalne i dragovoljne.“, izjavio je između ostalog u intervjuu za Dalmatinski portal u srpnju 2020. godine.

Po svemu sudeći, u svoja zalaganja za „prava vatrogasaca“, Sanader je upleo i zbrinjavanje vlastitog sina.

Sanader kao Plenkovićev obrambeni igrač

Ante Sanader kao politički tajnik HDZ-a redovno u javnim nastupima brani poteze Vlade i premijera Andreja Plenkovića, naglašava njegovu europsku orijentaciju, ističe zasluge u suzbijanju pandemije koronavirusa i tvrdi da obnova nakon potresa ima sasvim prihvatljivu dinamiku, a u posljednje vrijeme je posebno angažiran kao obrana u duelima između Plenkovića i Milanovića.

Ante Sanader je, primjerice, poziv predsjednika Zorana Milanovića, da se rasvijetli slučaj prebivališta i najma stana Frke Petešića, nazvao nezapamćenim pritiskom na institucije, a da bi oslikao Milanovićev politički profil podsjetio je na njegove kontroverze, nerazjašnjen boravak u klubu kod Dragana Kovačevića, ali i stambeni kredit s povlaštenom kamatom. Političar koji se zalaže za visoke moralne standarde u politici morao bi nam onda i pojasniti model po kojem je u udruzi koja živi od državnog novca zaposlio vlastitog sina.