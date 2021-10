"Ako netko naručuje čuvanje toga, onda netko to čuva. Bavila sam se poticanjem poduzetništva, zaštitom okoliša, razvojem startup scene, a ne upravljanjem imovinom grada", obrazlagala je Mirka Jozić, bivša dugogodišnja pročelnica za gospodarstvo u Gradskoj upravi pod vodstvom Milana Bandića, pred kamerom RTL-a, zašto je tvrtka Bilić-Erić Security, tvrtka u kojoj je suvlasnik i njezin suprug, Matija Jozić, čuvala po cijele dane prazne gradske stanove i tako ubirala milijune iz gradskog budžeta.

Nakon što je gradonačelnik Tomislav Tomašević objavio na press konferenciji da su otkriveni čudni modeli čuvanja koji su dobrano praznili gradsku blagajnu, a onda se otkrilo da se i USKOK bavi time, iz tvrtke Bilić-Erić su se oglasili priopćenjem, ali pred kamere je stala i Mirka Jozić. Ako se nju pita, nikada nije bilo nikakvog sukoba interesa, jer je ona u trenutku kada je preuzela dužnost pročelnice, prije osam godina, potpisala izjavu o sukobu interesa i nikada osobno nije potpisivala ugovore s tvrtkom svog supruga. Ona je također ustvrdila da je to sve skupa "izmišljena afera", zato da bi Tomašević "prikrio fijasko koji je doživio s C.I.O.S-om."

I iz tvrtke Bilić-Erić, a i Mirka Jozić, koja voli naglasiti da nema ništa s tvrtkom, tvrdili su isto, da je tvrtka samo ispunjavala zadatke koje im se zadalo iz Grada, iz Gradskog ureda za imovinu, da je tadašnji pročelnik, Zlatko Makar (inače HDZ-ov kadar u Bandićevu gnijezdu) valjda sam od sebe zaključio da treba bdijeti nad praznim stanovima 24 sata.

No, pustimo institucijama da rasvijetle nijanse. Valjda će bivši pročelnik Makar znati objasniti je li sam od sebe htio da se čuvaju prazni stanovi ili mu je netko to naložio, a istinu s hodnika gradske uprave i kružoka u kojima je Mirka Jozić u pravilu sjedila tik do Milana Bandića teško da će više itko ikada rekonstruirati.

Kako joj je to što radi Bilić-Erić ostalo - nevidljivo?

Ako se nju pita, ona smatra da je potpisani papir o sukobu interesa krunski dokaz, da možda nije niti znala koliko tvrtka u kojoj je njezin suprug suvlasnik zapravo radi s Gradom, što sve i kako čuva. To je bio neki paralelni svemir koji je njoj valjda bio posve nevidljiv.

Net.hr je prvi put pisao o tome da tvrtka kojoj je suvlasnik suprug pročelnice radi s Gradom još u srpnju 2019. godine kada su zaštitari tvrtke Bilić-Erić bili angažirani na preseljenju stanovnika koji su živjeli u neljudskim uvjetima u Plinarskom naselju u zgradi u Novom Petruševcu. Pred zgradama u Novom Petruševcu su izbili i neredi, objekt su osiguravali i zaštitari, a pred okupljene nezadovoljnike nije stigao gradonačelnik Bandić osobno, nego Mirka Jozić, kao njegova "desna ruka". Iako danas kaže da se bavila poticanjem poduzetništva i startupima, stala je tada pred prosvjednike kao lavica i branila zahvat preseljenja i tvrdila da je "sve zakonito", mada tadašnji problem nije imao nikakve veze s njezinim resorom.

Bila je tu kao izaslanica gradonačelnika, a čuvali su je, doslovno, na račun grada, zaštitari tvrtke u kojoj je suvlasnik njezin suprug. Otkrili smo tada da su zaštitari Bilić-Erić Securityja i cijelu tu zgradu u Petruševcu čuvali mjesecima. Net.hr je, dakako, problematizirao tu situaciju, razotkrio da tvrtka ima sklopljene milijunske poslove s gradom, ali, dakako, nikome ništa. Bilo je to vrijeme kada je Milan Bandić bio bitan kotačić za opstanak vladajuće koalicije, nedodirljiv i moćan, a Mirka Jozić jedna od njegovih ključnih operativki.

Bila je uključena u sve velike projekte, a posebno je u posljednje dvije godine Bandićeva mandata bila iznimno isturena i u javnim nastupima, a smatralo se i interno, u gradskim službama i u Holdingu - da je značajno rasla njezina moć. Mirka Jozić je, primjerice, bila na čelu povjerenstva koje je trebalo odlučivati tko će graditi čuveni projekt Grad u gradu, znan kao Bandićev Manhattan, putovala je zajedno s Bandićem u Dubai, u posjet gradonačelniku i vlasniku tvrtke Eagle Hills koju je njezino povjerenstvno izabralo za izgradnju projekta. No, projekt je, srećom, zapeo zbog promjene GUP-a i odlučnog protivljenja struke i gradske oporbe.

Obrambeni štit za Bandića

Jozić je često bila u grupi Bandićevih suradnika koji su činili svojevrsni štit kada bi on obilazio grad u zadnjih godinu dana, kada je sve više bio izložen zvižducima, pa i napadima. Ona bi, zajedno s Anom Stojić Deban, predsjednicom uprave Holdinga, bila tu da uskoči ako bi trebalo ipak reći neki podatak, jer Bandić više nije uspijevao normalno komunicirati s medijima, ali bi bila i spremna kao podrška, da se grleno smije kada bi Bandić vrijeđao novinare ili izgovorio nešto što su još samo rijetki smatrali njegovim "šaljivim provalama".

Jozić je strastveno branila projekt žičare kada su to već izbjegavali i mnogi bandićevci, a na kritiku da se grad guši u smeću poručila je da je to "Sizifov posao" i da su jedino rješenje - rigorozne kazne na račun građana. Preuzela je na sebe i neugodan posao objave poskupljenja usluge odvoza smeća. Glavninu komunikacije Grada nakon potresa obavila je ona osobno. Obrazlagala je modele zbrinjavanja stradalnika, spretno iznosila podatke, te je tako počela ostavljati dojam da većinu poslovnih operacija grada nosi upravo ona, a da je Bandić sve manje u to uključen.

Smatralo se da Mirka Jozić ima svoju mrežu ljudi u svim segmentima gradskih službi, i u gradskim tvrtkama. Konkretno, u Zagrebačkom holdingu, članica Uprave zadužena za financije, Marica Dusper, bila je njezina prijateljica i kuma. Dragana Perića, voditelja podružnice Zagrebačke ceste, inače HDZ-ovca iz Velike Gorice, smatra se također čovjekom Mirke Jozić. Navodno potječe iz istog kraja kao i njezin suprug, Matija Jozić, pa se pretpostavlja da je to bila moguća linija zbližavanja.

Poznato je da je bila bliska i sa Zdravkom Ramljak, dugogodišnjom šeficom podružnice Upravljanje nekretninama u Holdingu, koja je smijenjena onih dana kada su Holding napustili i Nikola Vuković i Ante Samodol. Njezina kći, Petra Diel Zadro, dobila je posao u Centru za gospodarenje otpadom u siječnju 2021. godine, a centar, koji je u vlasništvu Grada, formacijski potpada u resor koji je vodila Mirka Jozić. Zanimljivo je da je Petra Diel Zadro problematiku zbrinjavanja otpada usavršavala i kao zaposlenica tvrtke CIOS u vlasništvu Petra Pripuza, gdje je radila, doduše kratko vrijeme, na početku svoje karijere (potkraj 2015. i početkom 2016. godine.)

Sestra direktorica u ZET-u

U ožujku 2019. godine u ZET-u je zaposlena sestra Mirke Jozić, što je također prvi otkrio Net.hr. Gospođa Dragica Lupić se javila na natječaj za radno mjesto "viši projektant 2", zaposlena je na posao "višeg projektanta 3", a u nepunih godinu dana napredovala je do pozicije direktorice sektora. Prije zapošljavanja u ZET-u, tvrtki za javni gradski prijevoz, nije se bavila problematikom gradskog prijevoza, po struci je inženjerka elektrotehnike, a prije zapošljavanja u ZET-u radila je u REGEA-i, Regionalnoj energetskoj agenciji koju su osnovale tri županije (Zagrebačka, Karlovačka, Krapinsko-zagorska) i Grad Zagreb, te je već i tu imala prilike raditi za Grad. Za sve zaposlenike ZET-a od trenutka zapošljavanja ona je bila prije svega "sestra Mirke Jozić", osoba koja simbolizira poveznicu ZET-a, gradske tvrtke koja je u to vrijeme preuzela golemi kredit za žičaru na Sljemenu i cijelo vrijeme grca u gubicima, i Bandićeve gradske uprave.

Mirka Jozić nakon Bandićeve smrti nije pokazala nikakav interes za političko aktiviranje, a prema nekim izvorima ona niti nije bila bliska s Jelenom Pavičić Vukičević koja se primila pokušaja spašavanja Bandićeve stranke, ali je javno nastupala bez dlake na jeziku i komentirala moguće kandidate. Pamti se, primjerice, njezina izjava da ne može zamisliti da se itko uopće kandidira za gradonačelnika nakon Bandićeve smrti. "Čudim se kako se netko uopće usuđuje kandidirati za gradonačelnika kada vidim koliko malo znanja ima o funkcioniranju gradske uprave, komunalnih društava. (..) Što bi rekao Ćiro Blažević, utvaram sebi da nešto znam o tome, dugo sam u tom sustavu", rekla je samouvjereno Mirka Jozić.

Ona se ubraja u rijetke visokorangirane bandićevce koji su javno objavili nakon pobjede Možemo da će podnijeti ostavke, odnosno, napustiti gradsku upravu. Govorila je da je Možemo "promašio 'ceo fudbal" kada je zatražio ostavke, ali ona je svejedno odlučila otići. Za razliku od mnogih (Ivica Lovrić, Milana Vuković Runjić itd.) koji i dalje tavore u gradskoj upravi i ubiru plaće, Mirka Jozić je doista napustila gradsku službu i sredinom srpnja osnovala privatnu tvrtku za poslovno savjetovanje, XP ured. Zanimljivo je da je i njezina prijateljica i kuma, šefica financija iz Zagrebačkog holdinga, Marica Dusper, također dala otkaz nakon dolaska nove vlasti, te je osnovala vlastiti obrt.

Žestoka kritičarka nove vlasti

No, Mirka Jozić, iako je započela novu poslovnu karijeru, nije zašutjela. Nastupala je u medijima i komentirala poteze nove gradske vlasti povodom "prvih sto dana". U emisiji Hrvatskog radija, U mreži prvog, u rujnu ove godine, naglasila je da nova vlast upiranjem prstom u postupke stare vlasti želi prikriti svoje slabosti. I ona se, poput Tomaševićeve opozicije, prije svega HDZ-a, zalaže za to da se kosturi ostave u ormaru. Da se nova vlast mora dokazati svojim djelima, a ne "čačkati" po djelima bivše vlasti u kojoj je ona bila vrlo značajan faktor.

Uvijek je voljela naglašavati da se u njezino vrijeme upravljalo racionalno i odgovorno, u interesu građana, ali u slučaju bizarnog čuvanja stanova tvrtke u suvlasništvu njezina supruga, na temelju čega su izvučeni enormni milijuni iz gradske blagajne, izbjegava odgovoriti je li to bilo racionalno. Zanimljivo je da visokorangirana dužnosnica gradske uprave koja je doslovno golim okom vidjela da stanove čuvaju zaštitari tvrtke u kojoj je njezin suprug suvlasnik, kao što je to bilo u slučaju Petruševca, nikada nije zaključila da bi trebalo malo provjeriti je li to doista u interesu Grada. "Ne pratim poslove svoga supruga", kaže danas Mirka Jozić. No, nije li kao pročelnica za gospodarstvo nazočila nekim kolegijima na kojima je možda pročelnik za gradsku imovinu prezentirao svoje vizije čuvanja gradske imovine? Nije li sve te odluke potpisivao gradonačelnik Bandić? Isti onaj koji je za Mirku Jozić bio - nezamjenjiv.

Konzultantica Jozić, koja je vrlo samouvjereno krenula graditi imidž komentatorice poteza nove vlasti i pozivati da se kosturi stare, njezine, vlasti ostave u ormaru, spotaknula se ipak o jednu koščicu. Kako će sada spojiti gard one koja je sve znala o ključnim gradskim potezima, koja je gradila utjecaj i mrežu kroz gradsku upravu i gradske tvrtke, i koja nije "ništa znala" o poslovima tvrtke koja fakturira milijunske iznose za čuvanje stanova, u kojoj je, slučajno, suvlasnik i njezin suprug?