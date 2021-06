Premijer Andrej Plenković večeras je za RTL Danas izjavio je da nije optuživao komercijalne medije već komentirao kampanju za lokalne izbore.

"Moj komentar je bio da su neki od naših kandidata doživjeli veliku baražnu vatru kroz medije, prije svega naši kandidati u Zagrebu i Splitu. U brojnim emisijama Filipovića se nazivalo krivim imenom, bilo je barem 15, 16 slučajeva. Ne kažem da je to bila udružena akcija komercijalnih medija, ali bilo je previše lapsusa da bi to bilo slučajno. Bilo ih je stalno i bilo ih je puno", rekao je Plenković ustrajući u stavu da su mediji ime Davora Filipovića namjerno mijenjali s Damir.

Osvrnuo se i na komentar HDZ-ova gradonačelnika Dubrovnika Mate Frankovića koji je rekao da Filipović jednostavno nije bio dovoljno dobar:

"Mato Franković niti je imao vremena pratiti kampanju u Zagrebu niti je mogao kao naš kandidat i mi koji smo imali cjelinu slike. Dakle, ja ću si dopustiti da imam malo veći uvid u tijek kampanje i angažman ljudi pa i kvalitete ljudi. Filipović je sveučilišni profesor, čovjek od 36-37 godina koji je za mene veliki dobitak za ovu kampanju. Mi smo dobili jednog političara koji se u posljednjih tri mjeseca isprofilirao, odlično nastupao, argumentirao..."

'Zašto mislite da ja ne mogu reći stav o analitičarima?'

Ponovio je svoj stav i o analtičarima u programima komercijalnih televizija koji "agitiraju za ljevicu". Kaže da ima pravo na svoj stav:

"Zašto mislite da ja kao predsjednik Vlade, premijer, netko tko je političan, netko tko je izabran od naroda dva puta za redom, koji vodi Vladu u, vjerojatno nakon Domovinskog rata u najtežim uvjetima u kojima se Hrvatska našla, ne bih mogao reći svoj stav o nekome koga vi zovete u emisiju, date mu honorar, znate da je bio kandidat na jednoj listi ljevice za tu istu Gradsku skupštinu 2009. godine, da je svojim angažmanom do sada profesionalnim, u javnom životu uvijek bio na strani ljevice i da ja ne mogu reći javnosti: "Gledajte, oni su doveli analitičara koji je po svom ideološkom spektru, dosadašnjem političkom angažmanu ljevičar." Onda mu napišite, komentator koji dolazi sa lijevog političkog spektra i on će komentirati kampanju kao takav."

Pojašnjava da to što govori nije miješanje u uređivačku politiku:

"Pa nećete vi promijeniti politiku zbog toga što ja kažem. Ja samo kažem svoj stav - i to istinu, argumentirano i na primjeru. Ako je netko analitičar i znamo da je bio kandidat na nekoj lijevoj nezavisnoj listi prije desetak godina u Zagrebu. Da sve svoje komentare koje piše idu sa ideološki sa lijevoga spektra. Vi ga zovete i onda on nakon debate kaže: „Kad ovaj progovori, HDZ izgubi postotke glasova“. Pa kakav je to objektivan stav."

'Tko je kriv? Ne kažem da je netko kriv'

Na pitanje tko je kriv što Vice Mihanović nije pobijedio u Splitu, premijer odgovara:

"Ne kažem da je netko kriv. Sigurno nisu krive televizije. Ljudi su izabrali nekog drugog. To je to."

'Namjerno sam lupao po mikrofonima'

Tapkanje po spužvicama mikrofona i prozivanje medije Plenković ne smatra spornim pa kaže:

"Mislite da spužvicu na mikrofonu nešto boli? Ja sam to namjerno napravio. Zato da pokažem što će se dogoditi kada ja kao čelnik HDZ-a dignem malo ton u vezi medija...Jučer je na vašoj televiziji bio Milanović. Milanović je proteklih mjeseci nazvao vaše kolege s HTV-a da su Yutelovci da su plaćenićka stranačka televizija. I jučer ponovno, da su obiteljski kombinat, da je na čelu HTV-a Plenković, Jedan dnevni list je nazvao lihvarsku novinu..."