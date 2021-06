Otkako je izgubio izbore, ne prestaju šuškanja političkih kuloara kako bi šef Reformista i politički veteran Radimir Čačić mogao zadati ozbiljne glavobolje premijeru Andreju Plenkoviću i njegovoj tankoj većini u Saboru, koju tvori i jedan zastupnik stranke sada već bivšeg župana Varaždinske županije.

Iako se nitko nije nadao da će do toga doći tako brzo, Radimir Čačić u napad je krenuo već u utorak, gostujući u emisiji RTL Direkt, gdje je pred Plenkovića javno stavio ultimatum na koji premijer mora pristati želi li održati većinu. Čačić, naime, od Plenkovića zahtijeva da njegov HDZ na lokalnoj razini ne ulazi u koaliciju s bivšim gradonačelnikom Ivanom Čehokom, odnosno njegovom listom.

Oštru retoriku danas je ipak malo promijenio, pa još jednom javnosti pojasnio da su Reformisti tijekom kampanje potpisali deklaraciju u kojoj piše da s ljudima s optuženičkih klupa i njihovim sljedbenicima i koalicijskim partnerima ni na koji način ne žele surađivati.

"Budući da su ti ljudi predstavljeni u vijeću i skupštini svaka vrsta komunikacije s takvima eliminira suradnju i nacionalno. Danas smo dobili informaciju da HDZ s takvim ljudima neće surađivati, što nije bio slučaj u prošlom mandatu. Kako je to prešlo granicu naše tolerancije, sad ćemo tijekom sljedećih tjedan dana razgovarati", rekao je danas šef Reformista u razgovoru za N1 televiziju.

Iako je nekima ovaj zahtjev bivšeg župana možda pomalo i čudan, on je zapravo kulminacija dugogodišnje netrpeljivosti između te dvojice političara – javna je tajna da se Ivan Čehok i Radimir Čačić ne podnose, kao i da između grada Varaždina kojim je ravnao Čehok i Varaždinske županije kojom je stolovao Čačić posljednjih godina nije bilo dijaloga niti dobre suradnje. Štoviše, njih su se dvojica uredno "nabacivala blatom" kad god bi im se za to ukazala prilika.

Ne podnose se od 2008. godine

Davnih dana su Čehok i Čačić bili koalicijski partneri. Naime, tadašnja stranka Radimira Čačića HNS i tadašnja stranka Ivana Čehoka HSLS, osvojile su 2005. godine natpolovičnu većinu u gradu i u županiji. Trzavice između njih započinju koju godinu kasnije, a do eskalacije sukoba dolazi u lipnju 2008. kada je Čačić smijenjen s mjesta župana.

Godine 2007. Čačić je bio u kampanji za premijera. Pobjedu na tim izborima ostvario je Ivo Sanader, kojem se šef Reformista nakon izbora nudio. Dobro upućeni sugovornici tvrde nam kako je Radimir Čačić tada imao ozbiljne pregovore sa Sanaderom da uđe u Vladu. No, zahtjevi bivšeg varaždinskog župana bili su preveliki i za Sanadera pa do dogovora nije došlo.

U to vrijeme tinja i na lokalnoj razini, a 2008. godine Čačić radi potez kojim je na kraju sam sebi "prepilio granu na kojoj sjedi". Njegov tadašnji pokušaj da izbaci Čehoka, odnosno HSLS iz županijske i gradske vlasti završio je tako da je HSLS uspio sastaviti većinu s HDZ-om, HSS-om i još dva nezadovoljna vijećnika, nakon čega ruše Radimira Čačića s mjesta župana, a upravljanje županijom preuzima Zvonimir Sabati.

Koriste svaku priliku da se blate

Posebno napeto između ove dvojice političara bilo je u posljednjem mandatu, gdje nije nedostajalo niskih udaraca i čašćenja ružnim riječima. Posebno napeto bilo je kada se zbog loše epidemiološke situacije i prije ostatka zemlje zatvorila Varaždinska županija. U znak protesta, Čehok je otišao na kavu u Međimurje (jer su u Varaždinu ugostiteljski objekti bili zatvoreni), što je Čačić nazvao "vrlo opasnom porukom" koju šalje građanima te ga je danima napadao zbog te provokacije.

Čehok je u medijskim istupima govorio kako "Čačić nema savjesti", a Čačićeve stroge epidemiološke mjere koje su bile uvedene na razini županije komentirao je riječima da "samo čeka da se Čačić proglasi prvim podepidemiologom Hrvatske". Nije zaboravio niti prokomentirati nedavni poraz župana na lokalnim izborima.

"On se svađa s cijelom zemljom, a njemu je i onako vrijeme za mirovinu, pa ni papa se u tim godinama ne kandidira", kazao je Ivan Čehok.

Zbog Čehoka tražili izmjenu zakona

U vrijeme kada su frcale iskre oko epidemioloških mjera u županiji zbog kojih ga je bivši gradonačelnik prozivao, Čačić je udarao na drugi front, pa su početkom studenoga 2020. godine Narodna stranka – Reformisti predstavili prijedlog izmjena Zakona o kaznenom postupku koji se odnosi na trajanje sudskih postupaka za kaznena djela iz nadležnosti USKOK-a, gdje su okrivljenici državni dužnosnici, predsjednici javnih tvrtki te tvrtki u vlasništvu jedinica lokalne uprave.

Njegova zamjenica u Saboru Natalija Martinčević i on tada su na konferenciji za medije kazali da je "neprihvatljivo da procesi u kojima su okrivljenici državni dužnosnici danas traju 10-ak i više godina". U svojem su prijedlogu tražili da suđenje za kaznena djela u kojima su okrivljenici državni i javni dužnosnici mora biti okončano te donesena pravomoćna presuda u maksimalnom roku od tri godine.

Nije taj prijedlog došao iz vedra neba, a i ptičicama na grani bilo je jasno da prijedlogom izmjena zakona Reformisti ciljaju i na sudske procese kojima je opterećen Ivan Čehok. Nekoliko dana kasnije, sredinom studenoga 2020., gostujući na jednoj lokalnoj televiziji, upravo je Čehoka Čačić uzeo za primjer, objašnjavajući zašto inzistiraju na izmjeni zakona.

"Europski standard u žalbenom roku je godinu dana, gornja granica. Kod nas za Čehoka u dvije i pol godine još nisu odlučili je li kriv, nije kriv. Imaju tri opcije: vratiti, poništiti, proglasiti krivim. I to je samo jedna od četiri optužnice", upozorio je tada pa dodao i svoje mišljenje zašto je to tako.

"Pa ne zato jer imaju toliko predmeta, nego zato jer ne žele! Tko ne želi? Pa onaj tko ti manipulira! Otvara se ozbiljna sumnja u korupciju u sudstvu. Nema nepobitnih dokaza, ali sumnja je nepobitna".

Sukob na leđima premijera

Radimira Čačića u konačnici sigurno je itekako zaboljela i činjenica da je lista Ivana Čehoka uspjela ući u Županijsku skupštinu Varaždinske županije. Čačić je nakon prvog kruga vjerovao da će pobijediti u drugom krugu i ostati župan, dok je Čehok u to vrijeme trljao ruke, naglašavajući da je zadovoljan što će i njihov glas sada imati težinu na razini županije.

Ipak, veteranu hrvatske političke scene nije uspjelo ostati na vlasti još četiri godine. Politički kuloari u Varaždinskoj županiji kažu da su ovo zapravo bili "izbori protiv Radimira Čačića". I ti su izbori u konačnici i uspjeli, ako se situacija sagleda iz te perspektive.

No, dugogodišnji sukob njega i Čehoka, Čačić je sada majstorski svalio na leđa premijera Plenkovića. Iako je Radimir Čačić danas "pomaknuo rok" koji je jučer dao premijeru, da i dalje ne odustaju od svog zahtjeva pokazala je danas i saborska zastupnica Natalija Martinčević, koja je bila suzdržana kada se glasalo o opozivu ministra Vilija Beroša.

"Ako dođe do koalicije s Čehokom, prestaje suradnja u Saboru. Ljudi koji su pod optužnicama, takva suradnja je nama potpuno neprihvatljiva, to bi bacalo veliku ljagu na Reformiste i mi to nećemo dopustiti. Mi smo taj stav jučer jasno iznijeli, iznio ga je predsjednik stranke Radimir Čačić, a ja sam ga ovdje na ovaj način i potvrdila", rekla je Martinčević novinarima.

Suzdržanim glasom svoje zastupnice Čačić je danas, barem nakratko i bez ikakvog utjecaja srušio Plenkovićevu većinu. Protiv opoziva Beroša glasalo je 75 zastupnika, dakle jedan glas manje od potrebne većine. No, za opoziv ih je bilo 57, tako da opozicija nije uspjela u svom naumu.

O sudbini Plenkovićeve većine, barem u ovom obliku, sve će biti poznato vrlo skoro. Ako popusti Čačiću, znači da mu je većina zaista tanašna. No, bude li situacija drugačija, tada vrlo vjerojatno Andrej Plenković ima još koji skriveni 'žetončić' u džepu, odnosno u saborskim klupama...