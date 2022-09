Net.hr je primio zanimljivu informaciju da je u životopisu članice Uprave Ine, Barbare Dorić, došlo do preskakanja jednog podatka: nigdje ne spominje tvrtku Tillandsia d.o.o. u kojoj je bila zaposlena od 2008. do 2012. godine. Na službenoj stranici Ine piše da je u tom razdoblju bila zaposlena u američkoj konzultantskoj tvrtki A.T. Kearney - baš se koristi glagol "zaposlena", a zapravo je bila vlasnica i zaposlenica u hrvatskoj tvrtki Tillandsia, iz koje je, po svemu sudeći, surađivala i s regionalnom podružnicom konzultantske tvrtke A.T. Kearney. Kao da taji tvrtku Tillandsia d.o.o.

Danas je tvrtka Tillandsia u vlasništvu Vladimira Ivičeka, dugogodišnjeg aktivnog člana HDZ-a, poduzetnika iz zapadnog dijela grada Zagreba (Brezovica) koji je danas i vijećnik HDZ-a u Gradskoj skupštini, a u gradskoj središnjici HDZ-a obavlja i dužnost – rizničara, no pretragom historijata tvrtke dolazi se do podatka da ju je osnovala Barbara Dorić i da je do 2012. godine ona bila i jedina zaposlenica tvrtke, a onda je prenosi na Vladimira Ivičeka. Nalazi iz historijata tvrtke u registru Trgovačkog suda iz 2012. ipak ne rasvjetljavaju što se to točno zbivalo. Znači li to da su Iviček i Dorić tada surađivali, jedno vrijeme zajednički radili u tvrtki Tillandsia? Ili je Iviček samo preuzeo ili kupio tvrtku od poduzetnice Dorić? No, zašto ona taji da je imala privatnu tvrtku koja je sada samo Ivičekova i navodi da je bila "zaposlena" u A.T. Kearney?

Ukratko, sve skupa doima se kao mogućih trag ranih veza danas jedne od najbolje plaćenih menadžerica i stranke na vlasti, HDZ-a, čija ju je Vlada imenovala na mjesto članice Uprave Ine.

Barbara Dorić doista nigdje, u službenim i manje službenim životopisima, ne spominje tvrtku čija je vlasnica i zaposlenica bila četiri godine. Na službenim stranicama Ine, u opisnom životopisu, navedeno je da na mjesto članice Uprave dolazi s mjesta direktorice tvrtke LNG Hrvatska, da ima više od 12 godina iskustva u vođenju projekata i upravljanju kompanijama iz energetskog sektora. Navodi se da je prije toga, od 2014. do 2018. bila predsjednica Uprave Agencije za ugljikovodike, a za ranije razdoblje navodi se da je svoju poslovnu karijeru započela u Dalmacijacementu, da se u vrijeme MBA studija zaposlila u američkoj konzultantskoj kući A.T. Kearney, a potom je vodila energetske projekte u Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija.

I na LinkedIn profilu za razdoblje dok je bila zaposlena u tvrtki Tillandsia d.o.o., od 2008. do 2012., navedeno je da je bila zaposlenica A.T. Kearney.

Prijenos vlasništva, a ne prodaja

Pregledom historijata tvrtke u registru Trgovačkog suda dolazi se do informacije da je tvrtku registriranu za širok spektar djelatnosti, od turizma do savjetovanja, osnovala Barbara Dorić 2008. godine, da je ona bila jedina zaposlenica, a onda se 2012. godine vlasništvo prenosi na Vladimira Ivičeka. 2011. godine tvrtka je poslovala pozitivno (prihod 710 tisuća kuna, dobit 45 tisuća), 2012. rezultati su nešto lošiji (prihod 290 tisuća, dobit 17,7 tisuća), a onda tvrtka počinje kliziti sve do minusa. Prema zadnjem financijskom izvješću, za 2021. godinu, zabilježen je gubitak od 2494 kune.

Te 2012. godine Barbara Dorić je, definitivno, krenula iz privatnog sektora u državni, zaposlena je u Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija koje je osnovao tadašnji ministar gospodarstva i potpredsjednik Vlade Radimir Čačić, a za šefa Centra imenovan je Ante Ramljak, poznatiji kasnije kao bliski suradnik ministrice gospodarstva u Vladi Andreja Plenkovića, Martine Dalić – koji je bio uključen u operaciju preuzimanja Agrokora putem lex Agrokora. Centar je nazivan „paradržavnim tijelom“, zaposlenike se često prozivalo zbog privilegija i kupovanja skupocjenih službenih automobila, a vrlo brzo je to i rasadnik kadrova kojima je upravljao HNS, jer je resor gospodarstva i energetike u Vladi Zorana Milanovića bio dodijeljen upravo HNS-u i ministru Ivanu Vrdoljaku.

Vrdoljak je zaslužan i za izvlačenje Barbare Dorić iz Centra kojem se počelo najavljivati „gašenje“ i njezin izbor na čelno mjesto u Agenciji za ugljikovodike. S obzirom da je Ivan Vrdoljak nakon izbacivanja Mosta iz Plenkovićeve Vlade postao koalicijski partner HDZ-a, i dalje se zadržao njegov utjecaj u području energetike i Barbaru Dolić se dosta dugo smatralo HNS-ovim kadrom, iako je ona redovno isticala da nije članica niti jedne stranke. No, nakon što je postala predsjednica Uprave LNG Hrvatska postalo je sve evidentnije da se odmiče od HNS-a, a iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike kojeg je preuzeo Tomislav Ćorić dobivala je značajnu podršku, te se ubrzo počelo smatrati da je Barbara Dolić postala HDZ-ov kadar od povjerenja. Njezino imenovanje u Upravu Ine upravo se smatralo krunskim dokazom da je ušla u krug odabranih pod pokroviteljstvom Andreja Plenkovića osobno.

Stoga se element pojave prilično utjecajnog HDZ-ovca iz zagrebačke organizacije mogao učiniti kao pokazatelj da je Barbara Dolić već i prije ulaska u državne strukture gdje se dosta vezala uz HNS imala i poznanika i potencijalnih suradnika i na strani HDZ-a. Da je igrala, kako bi se sportskim riječnikom reklo, za razne timove.

Naime, Vladimir Iviček, što je i dokazano sadašnjim njegovim ulaskom u Gradsku skupštinu, proteklih desetak godina uvijek je bio na strani gradskog HDZ-a koji je vezan u Plenkovićeve kadrove. Na posljednjim parlamentarnim izborima bio je i na listi u 7. izbornoj jedinici gdje je nositelj bio ministar Tomo Medved, a na drugom mjestu Tomislav Ćorić. U Gradsku skupštinu je sada ušao kao zamjena za Franu Barbarića, predsjednika uprave HEP-a koji je i osobni prijatelj Andreja Plenkovića, i predsjednik HDZ-a Novi Zagreb - istok.

Iviček: 'Hitno sam trebao tvrtku'

No, Vladimir Iviček, gradski zastupnik, rizničar gradskog HDZ-a i vlasnik nekoliko tvrtki koje se bave širokim spektrom djelatnosti, od građevine do grafičke djelatnosti, za Net.hr rezolutno kaže da Barbaru Dorić nije upoznao „po stranačkoj liniji“, te da je to što se zbivalo s tvrtko samo – slučajnost.

Kaže da je nakon upita Net.hr-a išao provjeravati je li doista gospođa od koje je preuzeo tvrtku 2012. ta za koju pitamo, jer on tada nije posebno komunicirao s njom. „29. lipnja 2012. godine sam sklopio ugovor o prijenosu vlasništva, ovjerili smo ugovor kod javnog bilježnika i to je sve.“, kaže Iviček za Net.hr. Na pitanje je li tvrtku kupio, odnosno platio, kaže da nije, nego da ju je preuzeo „jer mu je tada trebala tvrtka“.

Zanimalo nas je kako je došao do saznanja da vlasnica Dolić više ne želi svoju tvrtku i da bi je ustupila, a Vladimir Iviček nam je odgovorio da mu je „jedan prijatelj rekao da je gospođina tvrtka slobodna“, te da su potom provjerili je li s tvrtkom sve u redu, te su riješili formalnosti kod nadležnih tijela. Na pitanje zašto je tvrtku preuzeo, a sada je zapravo minimalno koristi, odnosno – tvrtka „životari“ u minusu, kaže da je na tvrtki upisana jedna nekretnina u Sisku, i da se 2012. godine odlučio za preuzimanje tvrtke jer mu je u tom trenutku trebala, a ovaj model preuzimanja je brži nego osnivanje nove tvrtke.

Dobili smo odgovor i iz Ine na pitanje zašto članica Uprave Barbara Dorić u svom životopisu ne spominje tvrtku Tillandsia d.o.o., nego navodi da je u tom razdoblju bila zaposlena u američkoj konzultantskoj tvrtki A.T. Karney. Ustvrdili su da je ona „u razdoblju od 2008. do svibnja 2012. godine radila kao stariji konzultant u konzultantskoj kući A.T. Kearney (u međuvremenu je kompanija preimenovana u Kearney).

S obzirom na to da Kearney za jugoistočnu Europu ima ured u Ljubljani, svi konzultanti iz ostalih država jugoistočne Europe, odnosno oni koji nisu imali slovensko državljanstvo, radili su na principu “freelance” ugovora. Princip “freelance” ugovora funkcionira na način da su djelatnici morali osnovati svoje tvrtke u državama kojima žive preko kojih su im isplaćivane konzultantske naknade. Za potrebe zaposlenja od strane konzultantske kuće Kearney gđa. Dorić osnovala je 2008. godine tvrtku Tillandsia d.o.o. čiji je bila vlasnik do svibnja 2012. godine kada je prešla raditi u Centar za energetiku i investicije te je preko svoje knjigovođe pokrenula postupak zatvaranja tvrtke.“

Dorić: Ivičeka ne poznajem i nismo surađivali

Iz Ine kažu da je Barbara Dolić prestala biti „član društva“ Tillandsia d.o.o. 29. lipnja 2012. temeljem ugovora o prijenosu na novog vlasnika i člana društva Vladimira Ivičeka samo uz pomoć knjigovodstvenog servisa. „Prilikom procesa zatvaranja tvrtke je preko tadašnje knjigovođe prenijela tvrtku na drugog klijenta koji je bio zainteresiran za preuzimanje tvrtke. S obzirom na to da je cijeli postupak vodila knjigovođa te je u tom procesu u dogovoreno vrijeme gđa. Dorić zajedno s knjigovođom otišla potpisati svu potrebnu dokumentaciju za prijenos vlasništva kod javnog bilježnika, novog vlasnika na kojeg je prenesena tvrtka nije imala priliku upoznati. G. Ivičeka ne poznaje niti je s njim bila u poslovnom odnosu.“, navedeno je u odgovoru iz Ine.

Drugim riječima, sve je to bio neobičan splet okolnosti.

No, sada smo ipak rasvijetlili činjenicu zašto se u službenim biografijama predsjednice Uprave Ine koja se sada našla u fokusu javnosti kao osoba koja je možda trebala znati da je menadžer Ine Damir Škugor izveo operaciju izvlačenja milijarde za plin, nema niti spomena o tvrtki u kojoj je bila zaposlena četiri godine.