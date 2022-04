Nakon što je Net.hr pisao o stanju u općini Marija Gorica i dugogodišnjem modelu vladavine načelnice Marice Jančić (https://net.hr/danas/jedinstven-miks-politike-i-privatnog-biznisa-u-reziji-nacelnice-koje-vlada-nekoliko-desetljeca-opcina-je-postala-njezino-gazdinstvo-c0652a1c-738c-11ec-bcb4-4ab1af3f4bbd) protiv kojeg se bori lokalni aktivist Dragutin Boranić, Net.hr je primio pisanu reakciju DORH-a (https://net.hr/danas/hrvatska/prigovori-protiv-nacelnice-marije-gorice-nisu-osnovani-f30a414e-827a-11ec-a8c7-ae6c64849d17)

Dragutin Boranić je nakon toga uputio redakciji pisani odgovor na dopis DORH-a koji objavljujemo u cijelosti:

U pisanoj reakciji DORH-a pod naslovom „Prigovori protiv načelnice Marija Gorica nisu osnovani“, navedeno je da su u tekstu objavljene moje netočne informacije, jer autorica teksta nije pitala ni DORH niti ŽDO „za navode Dragutina Boranića vezano za postupanje po njegovim kaznenim prijavama“.

No, potpisana novinarka u svom tekstu objavljenom na Net.hr 17. siječnja 2022. nigdje ne spominje pojedine kaznene prijave, nego općenito piše o (ne)radu načelnice Općine Marija Gorica, Marice Jančić. U tekstu se spominju slučajevi „kuća Krulc“, veza Ladanjski raj-Trgocentar Marija o čemu je odlučivalo i Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, Trstenik, nekretnine u Kraju Donjem itd.

U vašem odgovoru navodite da je nadležni Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta redovito postupao po kaznenim prijavama i drugim podnescima od strane Dragutina Boranića. Pozivate se samo na pritužbe Uredu predsjednika Republike Hrvatske, te Odboru za predstavke i pritužbe Hrvatskog sabora iz ožujka i travnja 2020. godine. Da, zaprimio sam navedeni odgovor od 3.srpnja 2020. g. No, u vašem odgovoru objavljujete i netočne podatke, te podsjećam na ove činjenice koje ste posve ignorirali u svojoj reakciji:

1.) Dana 14.07.2014. i 21.11.2015. podnio sam kaznenu prijavu protiv načelnice Općine Marija Gorica, Marice Jančić vezano za nekretnine PZ Sutla Šenkovec u stečaju, ali odgovora nisam dobio. 14.5.2019. podnio sam istovjetnu kaznenu prijavu, a 1.05. šaljem požurnicu, ali odgovora nisam dobio.

2.) 6.12.2020. podnosim žalbu vezano za ŽDO Velika Gorica, odgovora nema.

3.) 15.12.2020. šaljem zamolbu kojom Vas molim za prijem na razgovor vezano za kaznen prijave koje su redom odbačene kao neosnovane.

4.) 29.12.2020. šaljem podnesak Glavnoj državnoj odvjetnici Zlati Hrvoj Šipek ali odgovora nema. 3.01. 2022. telefonski kontaktiram Pisarnicu DORH-a vezao za navedeni podnesak, no službenica koja se nije htjela predstaviti je ustvrdila da navedeni podnesak nemaju evidentirano te me zamolila ako mogu ponovno proslijediti podnesak od 29.12.2020. što sam i učinio. Rečeno mi je da će me nakon 2-3 dana kontaktirati o navedenom podnesku, ali tek nakon mojeg traženja, odnosno upita proslijeđenog e poštom11.01.2022., dobivam odgovor da je navedeni podnesak u obradi pod brojem Broj:KR-DO 1268/2014.

Za sve žalbe, podneske i požurnice posjedujem originale sa datumima i satnicama upućivane u DORH.“