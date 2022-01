Nakon objave teksta na Net.hr-u pod naslovom Feud na bregima Marije gorice / Otkrivamo čudnovati miks politike i privatnog biznisa u režiji HDZ-ove načelnice: 'Općina je njeno gazdinstvo', reagirali su DORH-a. Tekst odgovora, sukladno Zakonu, objavljujemo u cijelosti:

"Na portalu Net.hr, je 17. siječnja 2022. objavljen tekst Đurđice Klancir pod naslovom „Feud na bregima Marije Gorice/ Otkrivamo čudnovati miks politike i privatnog biznisa u režiji HDZ-ove načelnice: 'Općina je njeno gazdinstvo'“ i uvodom „Razgovarali smo s Dragutinom Boranićem, bivšim općinskim vijećnikom iz redova oporbe, koji je prijavljivao Povjerenstvu za sukob interesa i DORH-u brojne slučajeve iz Općine Marija Gorica, a pitali smo i načelnicu Maricu Jančić kako komentira optužbe“.

Potpisana novinarka obratila se nadležnom Županijskom državnom odvjetništvu Velikoj Gorici s nekoliko pitanja na koja je dobila opširni odgovor te je objavljen samo jedan odlomak. No, kako potpisana novinarka nije pitala ni ovo, a ni nadležno državno odvjetništvo za navode Dragutina Boranića vezano za postupanje po njegovim kaznenim prijava, tako su u tekstu objavljene njegove netočne informacije.

Naime, u tekstu je objavljeno: „S druge strane, stanovnik Marije Gorice Dragutin Boranić, o slučaju Općine Marija Gorica i nizu kaznenih prijava koje je podnosio DORH-u pisao je i glavnoj državnoj odvjetnici Zlati Hrvoj Šipek. On je, kaže, obilno dokumentirao prijave za desetak sumnjivih poslova u Općini Marija Gorica i nije mu jasno jesu li uopće napravljeni izvidi na terenu i daljnja provjera dokumentacije do koje on nije mogao doći, odnosno, jesu li DORH ili USKOK, uopće pokušali dublje zagrepsti u slučajeve koje je prijavljivao. Za neke kaznene prijave nije dobio odgovore ni nakon godinu dana. "Znam da sam se upustio u borbu s puno jačim neprijateljem. Ali nema odustajanja. Smatram to svojom građanskom dužnošću. Neka ostane barem zabilježeno da nismo svi slijepi", kaže Dragutin Boranić. Iz ureda glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek nikada nije odgovoreno na njegov dopis iz prosinca 2020. godine.“

S obzirom na navedeno, dostavljamo Vam tekst odgovora na netočne informacije radi objave sukladno odredbama članaka 56. i 57. Zakona o medijima (NN broj 59/04, 84/11, 81/13). Tekst odgovora:

Nakon objavljenog teksta obavljen je uvid u spise te je utvrđeno kako je stvarno nadležni Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta redovito postupao po kaznenim prijavama i drugim podnescima podnositelja Dragutina Boranića te ga je o donesenim odlukama izvještavao pisanim putem i u skladu s relevantnim odredbama Zakona o kaznenom postupku i Poslovnika državnog odvjetništva.

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske je postupalo po prigovorima i pritužbama Dragutina Boranića te je o odlukama, odnosno da prigovori i pritužbe nisu osnovani, izviješten Hrvatski sabor, kao i sam podnositelj u više navrata.

Naime, posljednja pritužba Dragutina Boranića je zaprimljena najprije 12. ožujka 2020. iz Ureda predsjednika Republike Hrvatske, a zatim 10. travnja 2020. iz Odbora za predstavke i pritužbe Hrvatskog sabora.

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske je, nakon provedenih provjera, 3. srpnja 2020. dostavilo odgovor Odboru za predstavke i pritužbe, ali i na znanje podnositelju pritužbe Dragutinu Boraniću. Pritužba je ocijenjena u potpunosti neosnovanom jer je rješenje o odbačaju već bilo predmetom provjera kroz zakonom propisan način postupanja povodom prigovora podnositelja kaznene prijave te u drugom stupnju i ovog državnog odvjetništva.