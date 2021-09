Jedna od najjačih IT kompanija u jugoistočnoj Europi, poljska Asseco SEE (ASEE) preuzela je domaću tvrtku IT Sistemi i njezinu pod-tvrtku eVision, što je u skladu sa ASEE-ovom strategijom širenja na temelju suvremenih tehnologija i inovacija i podrške u digitalizaciji poslovnih procesa, izvijestili su iz ASEE Hrvatska.

Dodatno učvrstili poziciju na regionalnom tržištu

Asseco SEE (ASEE) dodatno je učvrstio poziciju jednog od regionalnih lidera u području digitalizacije poslovanja preuzimanjem kompanija IT Sistemi i eVision, koja je u 100-postotnom vlasništvu IT Sistema. Akvizicije IT Sistema, kao jedne od najvećih hrvatskih kompanija u području digitalizacije poslovanja i upravljanja dokumentima u velikim sustavima te eVisiona, specijaliziranog za Enterprise Information Management (EIM), u potpunosti su u skladu sa strategijom ASEE da uključivanjem novih članica u grupaciju neprestano proširuje svoju ponudu proizvoda i usluga primjenom suvremenih tehnologija i inovacija. Istovremeno, postojećim i budućim klijentima nudi cjelovitu podršku u digitalizaciji njihovih poslovnih procesa te nameće tržišne trendove.

Damir Popović, CEO tvrtke IT Sistemi tim je povodom izjavio: „Svaka kompanija je živi organizam, koji se razvija i raste baš kao i ljudi koji ju stvaraju. Upravo zahvaljujući našim zaposlenicima osmišljavali smo i razvijali vlastite proizvode i rješenja čiju su inovativnost i vrijednost prepoznale brojne domaće i inozemne organizacije. Zato naš ulazak u ASEE Grupu vidim prvenstveno kao krunu našeg dosadašnjeg rada te kao izvrsnu priliku za daljnji razvoj naših stručnjaka u tehnološki naprednom, globalnom okruženju, kojem i oni imaju puno toga za ponuditi. Siguran sam da ćemo zajedno ostvarivati još bolje poslovne rezultate te osigurati zadovoljstvo kako naših djelatnika, tako i korisnika i partnera.“

'Zajedno ćemo pružati klijentima još bolju uslugu'

Marek Sieczak, COO ASEE Grupe, komentirao je: „Kako bismo svojim klijentima davali najnapredniju podršku u području digitalizacije, poseban naglasak stavili smo na Business Process Management i Content Management, područja koja oplemenjuju naše proizvode i daju dodatnu vrijednost našim klijentima. Ovaj segment rješenja i usluga bit će zasebna vertikala našeg poslovanja na razini ASEE Grupe. Na taj način otvaramo mogućnost potpune internacionalizacije rješenja i znanja iz ove domene koje danas postoje u hrvatskim kompanijama IT Sistemi i eVision, uz već postojeće ASEE timove u Rumunjskoj i Srbiji. Zato mi je posebno drago da su nam se sa svojom ekspertizom i velikim iskustvom u ovom području pridružili timovi vrhunskih stručnjaka IT Sistema i eVisiona. Siguran sam da ćemo zajedno pružati klijentima još bolju uslugu na njihovom putu digitalizacije.“

Dosadašnji čelnici Damir Popović i Zvonimir Mavretić i dalje ostaju u upravama ovih dviju kompanija.

Vodeća domaća tvrtka u digitalizaciji poslovanja

IT Sistemi jedna su od vodećih hrvatskih kompanija u području digitalizacije poslovanja i upravljanja dokumentima u velikim sustavima. Uspješno posluju već 23 godine, od kojih zadnjih 6 zajedno s eVisionom, kao tvrtkom kćeri. Zajedničkim nastupom na tržištu, s preko 100 EIM (Enterprise Information Management) stručnjaka, pomogli su u digitalizaciji više od 100 organizacija u javnom i privatnom sektoru u Hrvatskoj, regiji i inozemstvu.

ASEE je jedna od najvećih IT kompanija na području proizvodnje i implementacije vlastitih softverskih rješenja i usluga u regiji jugoistočne Europe, Turske, Španjolske, Portugala, Andore, Kolumbije, Perua, Dominikanske Republike, Slovačke i Češke. Tvrtka pruža ICT rješenja za različite industrijske vertikale, uključujući financijski sektor, industriju plaćanja, javnu upravu i telekomunikacije. Tvrtka pruža proizvode i usluge u okviru područja plaćanja pod imenom PAYTEN. Od listopada 2009. dionice ASEE -a (WSE: ASEECOSEE, ASE) izlistane su na Varšavskoj burzi. ASEE Grupa posluje u 23 zemlje i zapošljava preko 3.000 ljudi diljem svijeta. Više od 10 banaka od 15 najvećih u jugoistočnoj Europi već su klijenti ASEE -a.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

ASEE Grupa dio je Asseco Grupe, najveće IT kompanije u Poljskoj te Srednjoj i Jugoistočnoj Europi. Asseco Grupa prisutna je u više od 55 zemalja svijeta (većina europskih zemalja, Izrael, SAD, Afrika, Japan i Kanada) s više od 27.000 zaposlenika. Razvija se organski i putem akvizicija te ih je od 2004. godine provela više od 80. Asseco tvrtke uvrštene su na Varšavsku burzu (WSE), Tel Avivsku burzu i NASDAQ Global Markets.