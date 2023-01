Predsjednik Udruge trgovine u HUP-u i direktor NTL-a Martin Evačić reagirao je u ime HUP-a na mjere Vlade.

'Ako je bilo nepravilnosti, država ih treba detektirati i sankcionirati'

“Zadovoljni smo mjerama koje je Vlada donijela, podržavamo ih. Članice HUP-a tvrdile su da poštuju pozitivnu zakonsku regulativu i da nije bilo propusta u formiranju cijena prilikom prelaska na euro. Poštovali smo zakonsku regulativu i naš je stav od početka bio da ako ima nepravilnosti, državna tijela ih trebaju detektirati i sankcionirati, a ne bacati stigmu na kompletnu industriju trgovine. I premijer je danas na sjednici Vlade rekao da je veći dio tvrtki pošteno odradio posao konverzije”, rekao je Martin Evačić i dodao:

'Imali smo najveću udar tijekom prvih dana'

"Pravila su bila jasna tako da nije moglo ni doći do odstupanja. S druge strane sektor trgovine zapošljava preko 200.000 ljudi, najintenzivnije je uključen u promjenu valute, imali smo najveći udar tijekom prvih dana na trgovine koje su služile kao mjenjačnice, a to i jesu do 15. siječnja. Zaokruživanje cijena je bilo jasno definirano zakonom – ako je treća znamenka 4 ili manje, cijena se zaokružuje na nižu u drugoj znamenki; ako je pet ili više, zaokružuje se na višu.”

Istaknuo je da porast cijena nema nikakve veze s uvođenjem eura: “Shvaćamo zabrinutost potrošača, ali do porasta cijena je došlo unatrag godinu i pol dana. Intenzivno u zadnjem kvartalu 2022., ali to nije imalo veze s eurom. Pogrešno je prikazivati da je euro kriv, tako se radi šteta gospodarstvu. Vjerujemo da će otvoreno tržište, Schengen i euro doprinijeti razvoju gospodarstva u RH-u. Napominjem da HUP udruga trgovine s udrugom proizvođača želi nastaviti konstruktivan dijalog s Vladom da vidimo kako prevenirati inflatorne pritiske koji su jaki. Hrvatska je u sredini po rastu cijena hrana u EU-u.”

Do promjena je moglo doći i ako su se ukidale akcije

Evačić je napomenuo da je do promjena cijena moglo doći i u trenutku prelaska s akcijskih na redovne. “Mogle su se dogoditi i softverske pogreške. Naše trgovine, mi smo recimo kruh prvi dan prodavali po pola cijene, sustav je povukao krivu cijenu, greške su moguće.”

Rekao je da su inspektori već prilično pročešljali poslovne subjekte: “Bili su u dosta članica HUP-a i neke velike nepravilnosti nisu pronađene. Mi imamo 250 trgovina. Da će baš sve polične cijene odgovarati na blagajnama, teško je za očekivati, ali 99 posto cijena je štimalo.”

Na pitanje da odgovori na kritike da su trgovci iskoristili inflaciju, Evačić je rekao: “Osobno sam nekoliko puta rekao da ne ulazimo u kalkulacije proizvođača i dobavljača, ali mi naše marže nismo mijenjali.”