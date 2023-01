Nakon što je jutros ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović oštro reagirao i rekao da je došlo do nedopuštenog podizanja cijena, trgovci, koji inače zapošljavaju 200.000 radnika, ubrzo su nakon sastanka otišli bez riječi. Sanja Smoljak Katić, direktorica sektora za trgovinu HGK za HRT je objasnila reakciju trgovaca, kao i njihovo viđenje problema.

'Nekakvo neopravdano podizanje cijena'

"Danas je održan sastanak u ministarstvu gospodarstva s vodećim trgovcima na koji su se odazvali upravo na poziv ministra. Poziv je nažalost bio kasno upućen, u ponedjeljak poslijepodne, na temu prvih reakcija potrošača na nekakvo neopravdano podizanje cijena za koje ne možemo reći da je samo to prisutno na tržištu, odnosno da je specifično za trgovački sektor, rekla je Sanja Smoljak Katić, direktorica sektora za trgovinu, HGK. Svjesni smo da je na društvenim mrežama mnogo informacija koje se brzo dijele pa tako imamo osvrt i reakcije na različite usluge i robe koje se pojavljuju od strane potrošača, dodala je.

Govoreći o tome hoće li, ako postoje trgovci koji su kršili kodekse, prozvati ih i kazniti, rekla je:

"Mi nismo tu da prozivamo, tu smo da preporučimo i apeliramo da svi trgovci koji nisu pristupili etičkom kodeksu da mu pristupe i tako osiguravaju svojim potrošačimatransparentno poslovanje i uvođenje eura u svoje poslovanje. To je do sada učinilo 1000 trgovaca, a pozivamo i ostale da to učine, ako nisu. Pristupanje etičkom kodeksu moguće je do kraja ove godine", kazala je.

Ne poskupljuju zbog eura nego dobavljača, inflacije...

Što se tiče "nekakvog neopravdanog podizanja cijena", ponavlja da nije razlog euro, nego dobavljači i proizvođači, a kaže i da su trgovci prošle godine bili "jako susretljivi i pazili na standard građana".

"Uvođenje eura ne smije biti razlog promjene cijena, istaknula je Smoljak Katić i dodala da je to definirano ključnim smjernicama koje je donijelo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a u izradi tih smjernica sudjelovali su gospodarstvenici, odnosno i sami trgovci, može se reći cijeli nefinancijski i financijski sektor.

Trgovci su zadnji u lancu, odnosno kreiranje cijena definira se kroz ulaz, tako da uvijek imamo široki spektar formiranja cijena. Svjesni smo da u posljednje vrijeme živimo u izmijenjenim uvjetima poslovanja, ako se prisjetimo, samo prošle godine koliko je bilo nezavidnih situacija, energetske krize, izmijenjenih uvjeta poslovanja, možemo reći da su trgovci bili vrlo susretljivi i računali smo na njih da nekako paze na životni standard naših sugrađana", kaže.

Zašto nisu pale cijene?

Ipak, nešto neodređenija je kada odgovara na pitanje zašto nisu pale cijene kada je pojeftinilo gorivo, smanjen PDV... "Imamo puno efekata koje moramo popratiti, nije trgovcima lako i kada se razgovara o tim promijenjenim cijenama uvijek bi preporučili da svi partneri sjednemo za stol, a ne pojedinačne prozivke trgovaca, rekla je Smoljak Katić.

"Najgore je što se dešava, nekakva je navika da su trgovci uvijek krivi, upravo zato što su prvi u dodiru s potrošačima", upozorila je.