Već je počela prva faza prilagodbe bankomata na eure, no nova valuta ipak neće biti dostupna na svim mjestima. Stoga mnogi predlažu da je najbolje da za kraj stare i početak nove godine pripremiti dovoljno gotovine.

U funkciji će biti 2.700 bankomata

Naime, od Stare godine kreću i muke s internet bankarstvom i aplikacijama, pa mnoge usluge koje koristimo neko vrijeme neće biti dostupne, piše Danas.hr. Osim toga, sa Starom godinom ispratit ćemo i stare novčanice, a do novih neće biti tako lako, jer u funkciji će biti tek nešto više od 2700 bankomata.

"Ja ću ranije ipak dignuti novac nekoliko dana prije, da imam u novčaniku koliko mi treba za prve dane Nove godine", govori Mira Pekić Knežević iz Zagreba za RTL.

"U to vrijeme ću biti negdje vanka u Sloveniji ili u Engleskoj, tako da me to uopće ne brine", kazao je Dragan Barukčić iz Zagreba.

"Bit će možda malih problemčića, ali ništa posebno. Svi ljudi će se naviknuti, mi mlađi malo lakše nego stariji ali najgore će biti preračunavanje u glavi, ali ne vidim problem", kazao je Mate Bakula iz Zagreba.

Kuna i euro koristit će se prva dva tjedna nakon Nove godine, a probleme bi mogli uzrokovati nespremni bankomati koji neće moći isplaćivati ni staru, ali ni novu valutu.

'Prijelazno razdoblje će biti dosta zanimljivo'

"Građani će moći podizati gotovinu i na bankomatima druge banke bez naknade. Neće svi biti napunjeni eurima, ali građani će vrlo lako moći doći do gotovine jer će vidjeti plan bankomata na stranicama svoje banke gdje mogu podignuti novce", pojašnjava bankarski savjetnik Hrvoje Travnikar za RTL.

Kako ne bi ostali praznih novčanika, mnogi građani već sada stvaraju zalihe.

"Ljudi hoće sigurnost, sigurnost je gotovina. Ta gotovina daje jednu ekspeditivnost u funkciji plaćanja, međutim nosi rizike – gubljenje, krađa, tako da vjerujem kako će prijelazno razdoblje biti dosta zanimljivo", kazao je Mladen Vedriš ekonomski stručnjak i profesor na Visokom učilištu Effectus.

Javljat će se mnogi tehnički problemi

"Postojat će određeni periodi kada nećemo moći koristiti aplikacije, odnosno nećemo moći koristiti određene dijelove aplikacije da se te nadogradnje mogu dovršiti. Možemo očekivati da će ti periodi biti kraći, događat će se ponekad", govori potpredsjednik Hrvatske udruge menadžera sigurnosti Alen Delić.

Po svemu sudeći u noćnim satima bi se trebalo vratiti u normalu u prvom tjednu nove godine.

"Mislim da će jedno vrijeme sigurno biti tehničkih problema, ali sam siguran da će svatko od nas još više početi koristiti bezgotovinsko plaćanje, više ćemo plaćati karticom", dodaje Vedriš.

POS uređaji, koji se prilagođavaju preko softvera na daljinu, trebali raditi cijelo vrijeme, bez problema - euro im neće pomrsiti račune.