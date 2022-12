Ana Knežević, iz Hrvatske udruge za zaštitu potrošača, u četvrtak je sudjelovala na sastanku u HNB-u gdje su predstavljeni posebni kalkulatori za preračunavanje eura u kune za umirovljenike.

'Moći će se plaćati u kunama i eurima'

Od četvrtka se mogu nabaviti i paketi kovanica eura, jedan paket košta 100 kuna.

"Po jednoj transakciji moguće je kupiti dva paketa. Mi sugeriramo svim građanima da se opskrbe time. Jer od 1. siječnja ide mogućnost dvojnog plaćanja. Ovo se može nabaviti u poslovnicama Pošte, banke i Fine. I da 1. siječnja svi krenu s eurima u kupnjama.

Moći će se plaćati u kunama i eurima, ali će se morati vraćati u eurima. Slovački trgovci su čak zatvorili dućane na dva tjedna. Pozivamo i trgovce da se opskrbe time”, kazala je Knežević za N1.

Još jednom je napomenula da se te kovanice ne mogu koristiti prije 1. siječnja 2023.

“To su naši nacionalni motivi. Nama je euro od 1. siječnja 2023. službena valuta. Papirnate novčanice su iste u cijeloj Europskoj uniji. Apeliramo na građane da se opskrbe eurima”, ističe.

Posebni kalkulatori za umirovljenike

Što se tiče same podijele kalkulatora, one će ići kroz umirovljeničke organizacije i bit će ih podijeljeno 60.000. Za sve one koji neće moći do kalkulatora, bit će i aplikacija za pametne telefone.

“Oko 800.000 umirovljenika se ne služi ili se slabo služi internetom. Tim ljudima s najnižim primanjima je potrebno”, kazala je.

Podizanje novca na bankomatima

Knežević je podsjetila i na to da će se od 15. prosinca do 15. siječnja građani moći dizati i stavljati novac bez ikakve naknade.

“Od 15. prosinca do 31. prosinca će se moći dizati i stavljati kune, a od 1. do 15. siječnja samo euri. Polako bismo se trebali navikavati na euro. Sve zemlje su imale problema. Taj PTSP traje oko godinu dana da se priviknemo. Svi su imali problema s navikavanjem osim Iraca”, rekla je.

Napominje i da ćemo morati mijenjati odnos prema kovanicama. “Sad 20 centi ili 50 centri više nije malo”, istaknula je.