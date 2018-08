PREDSJEDNIK UPRAVE ULJANIKA ODLAZI S ČELA BRODOGRADILIŠTA? ‘I ja sam umoran i svega mi je dosta’

‘Nakon što je štrajkaški odbor završio sastanak s Upravom, prenijeli su nam da im je Rossanda izjavio da će dati ostavku nakon što Europska komisija odobri plan restrukturiranja. Mi smo to odmah zatražili napismeno te da to i sam potvrdi pred kamerama, što Rossanda nije učinio.’

“I ja sam umoran i svega mi je dosta”, jučer je, dok su mu prenosili zahtjev radnika da Uprava Uljanika mora odstupiti, pred članovima Štrajkaškog odbora kazao predsjednik Uprave Uljanik Grupe Gianni Rossanda. Detalj je to sa sastanka štrajkaša i Uprave koji je novinarima Glasa Istre prenio predsjednik Jadranskog sindikata Boris Cerovac.

NASTAVLJEN ŠTRAJK RADNIKA ULJANIKA: ‘Sve teže podnosimo iščekivanje plaća, vidjet ćemo hoćemo li opet na ulicu’

Na tom su sastanku organizatori štrajka Upravi poručili da neće odustati dok im se ne ispune zahtjevi, odnosno isplate plaće koje su na račune trebale stići do 15. srpnja, ali i prenijeli stav radnika da zbog svega što se posljednjih mjeseci događalo u brodogradilištu aktualna Uprava mora otići.

Potez Europske komisije

Informacija o odlasku Rossande pojavila se i među radnicima, koji kažu kako su je dobili od štrajkaškog odbora. “Nakon što je štrajkaški odbor završio sastanak s Upravom, prenijeli su nam da im je Rossanda izjavio da će dati ostavku nakon što Europska komisija odobri plan restrukturiranja. Mi smo to odmah zatražili napismeno te da to i sam potvrdi pred kamerama, što Rossanda nije učinio. Stoga i dalje čekamo što će biti i hoće li možda to ponoviti javno”, kaže Marko Alviž iz Stožera za obranu Uljanika.