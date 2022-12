Svi studenti su se sigurno u jednom dijelu studiranja zapitali na koji način zaraditi tijekom studiranja, koliko iznosi sat rada, u kojem vremenu mogu obavljati posao te koji studentski poslovi omogućavaju najveću zaradu. Teško je uskladiti studijske obveze, radno te slobodno vrijeme. Zato je nužno imati točne informacije, kako neki od tih segmenata ne bi patio.

Rast minimalne studentske satnice

Minimalna studentska satnica koja vrijedi za 2022. godinu je 29,30 kuna. No, od 1. siječnja 2023. godine ona raste te će iznositi 33 kune, odnosno 4,38 eura neto. Do povećanja studentske satnice dolazi zbog povećanja minimalne bruto plaće.

Na koji način se izračunava minimalna studentska satnica? Vrlo lako. Minimalna bruto plaća za narednu godinu (od 1. siječnja 2023. godine) iznosi 5274 kune odnosno 700 eura. Svaki tjedan zaposlenik radi 40 sati tjedno, odnosno 160 sati mjesečno. Taj podatak uvijek ostaje isti, a mijenja se samo iznos bruto plaće. Ukoliko podijelimo 5274 kune, odnosno 700 eura sa 160 radnih sati tijekom mjeseca dobijemo iznos od 33 kune ili 4,38 eura.

Može li student zaraditi više od 'minimalca'?

Student može zaraditi više od minimalne studentske satnice, a to ovisi o radnim uvjetima. Student ima pravo na 50% uvećanja za rad ukoliko posao obavlja u dane državnog blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom. Noćni sat obuhvaća rad od 22 do 6 sati ujutro. Što znači da tada minimalna studentska satnica ne iznosi 33 kune već 49,50 kuna. Što je, dakako, vrlo dobar početak.

Oprez, postoji godišnji limit zarade

Zakonom nije propisan točan broj sati koji studenti mogu obavljati tako da u tom segmentu nema nikakvih limita. No, ipak postoji godišnji limit koji student smije zaraditi ukoliko ne želi platiti porez. Do 72.000 kuna student nema obvezu plaćanja poreza. Ako premaši navedeni iznos, student je dužan platiti porez na „dodatnu zaradu“. To u praksi izgleda ovako - ako student zaradi 77.000 kuna, dužan je na tih dodatnih 5000 kuna platiti porez i prirez. Također, ukoliko je student uzdržavani član roditelju i to želi ostati, ne smije zaraditi više od 24.000 kuna. Oba iznosa su povećana u odnosu na prethodne godine. Ako student radi šest sati ili više, ima pravo na plaćeni odmor u trajanju od najmanje trideset minuta. Postoje i neki dodaci koje na koje student ima pravo ukoliko je te uvjete ranije dogovorio s poslodavcem kao što je naknada putnih troškova, naknada za topli obrok i drugo.

Kako pronaći studentski posao?

Najlakši način pronalaska studentskog posla je posjeta stranicama studentskog centra. Tu također postoji nekoliko varijanti. Studentski centri mogu izbacivati oglase putem društvenih mreža npr. Facebook ili pak direktno putem njihove web stranice. Neki od poslodavaca potragu za studentima objavljuju na svojim stranicama. Često postoji mogućnost i otvorene prijave gdje poslodavcu studenti šalju životopis, odnosno molbu, te ukoliko im je potrebna ispomoć mogu vas kontaktirati.

Direktan pristup je još jedan od načina na koji studenti traže svoj posao. Potrebno je samo napisati životopis, isprintati ga i krenuti u akciju! Poslodavci vole takav pristup i većina njih će prihvatiti vaš životopis. Ovakav način pristupa pri zapošljavanju se najčešće odnosi na trgovine odjećom i obućom, supermarkete, ali može pomoći i pri zaposlenju kod nekih specifičnih zanimanja kao što je programiranje, dizajn i sl.

Postoje i određene specijalizirane stranice za studentsko zaposlenje poput portala Studentski poslovi na kojem možete pronaći posao u svim dijelovima Hrvatske. Ako tražite sezonski posao, najlakše je na portalu pogledati koji poslovi se mogu pronaći u gradovima u kojima želite raditi. Ponekad će se dogoditi da nećete pronaći posao odmah, ali treba biti uporan. Iako im u danom trenutku vaša pomoć nije potrebna, nemojte se ustručavati postati životopis i nekoliko puta za određenu poziciju jer se upornost u svakom slučaju isplati.

Koji su najplaćeniji studentski poslovi?

Ako želite biti dobro plaćeni za poslove koji obavljate, nemojte zaboraviti ostaviti prijavu na poslove koji se obavljaju u uvjetima noćnog rada, rada nedjeljom ili blagdanom. Često će određeni studentski poslovi imati nisku početnu satnicu, ali ukoliko se obavljaju tijekom nekih od tih uvjeta mogu vrtoglavo rasti. Tu spadaju i sezonski poslovi, koji će također biti jako dobro plaćeni zbog uvjeta rada. Neki od tih poslova mogu biti: ispomoć prilikom inventure, rad u skladištu, rad na recepciji i dr.

Poslovi u IT sektoru: Gotovo svi poslovi u IT su jako dobro plaćeni unatoč lošim gospodarskim prilikama. Poslovi koji zahtijevaju dugotrajan rad i koje ne može obavljati većina, ne samo da su jako traženi nego su i vrlo dobro plaćeni.

Prevoditelji: Studenti koji su vješti sa stranim jezicima, mogu ostvariti iznadprosječnu studentsku zaradu. Prevoditelji engleskog jezika su trenutno najtraženiji.

Instrukcije: Ovo je jedan od najplaćenijih poslova gdje cijene sata rada dosežu i do 200 kuna. Posebno zanimljivo kod ovog studentskog posla je što se može obavljati u udobnosti svog doma.

Čišćenje snijega, radnih prostora i slično: Ovo je segment u kojem je potrebno imati dobru fizičku spremu i zbog toga su često vrlo dobro plaćeni. No, većinom se obavljaju samo nekoliko sati dnevno. Ukoliko želite dobro zaraditi, ali vam studentske obaveze ne dopuštaju puno radno vrijeme, ovo je posao s kojim možete početi.

(Autori teksta su Marijan i Josipa Klarić s portala Studentski poslovi)