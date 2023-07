Inflacija već mjesecima pada, ali cijene ne, iako su se upravo na nju trgovci pozivali kada su poskupljivali hranu. Od poljoprivrednih proizvoda u Europskoj uniji najviše su poskupjela jaja, a Hrvatska je rekorder u okruženju.

Karton jaja u prosjeku se prodaje od 2 i pol pa sve do 4 eura. Ne tako davno za 3 eura mogli smo kupiti gotovo 18 jaja, danas 10. "Kad je kukuruz, pšenica i sve je poraslo – onda moramo i mi. Jer one jedu, one neće nositi jaja ako ne jedu. Kukuruz je porastao 100 posto", istaknula je za RTL prodavačica na zagrebačkoj tržnici Milica Kalaj, prenosi Danas.hr

No danas je cijena žitarica značajno pojeftinila, pa se postavlja pitanje zašto su jaja i dalje toliko skupa, a njihovu nam je visoku cijenu objasnio Ivo Grgić, profesor Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

A gdje su te zalihe bile kad se odmah dizala cijena?

"Vrlo često se kupuju inputi, posebno stočna hrana puno ranije, tako da su ti elementi ušli po visokim cijenama i dok se god oni ne ispucaju imat ćemo tako visoku cijenu", kazao je. Građani zbog cijena na mukama, jer jedno poskupljenje uvijek vodi u drugo.

"Skuplji kukuruz znači skuplja stočna hrana, to povlači za sobom skuplja jaja, skuplje druge proizvodi gdje su jaja input, kao što je tjestenina itd. To je jedno ludilo koje trenutno vlada, bez ikakve ekonomske logike", objašnjava nam profesor Grgić.

Plaćamo i do tri puta više od susjeda

Visoka cijena jaja globalan je problem, no mi ih plaćamo i do tri puta više od susjeda. Prema podacima Eurostata u Austriji je njihova cijena porasla 21 posto, u Sloveniji 26, Italiji 36, u Hrvatskoj čak 75 posto. Veći rast od nas ima Mađarska gdje su jaja skuplja za čak 83 posto.

Jedan od razloga poskupljenja su i veći troškovi rada, ali i ulaganja zbog novih standarda u uzgoju. "Obogaćeni kavezi se nisu niti otplatili, krediti nisu vraćeni a već dolaze nove uredbe i novi trendovi gdje se preferiraju jaja iz slobodnog, odnosno podnog držanja. Odnosno, neki peradari nisu ovo uspjeli sve premostiti i pali su, pala je Hrvatska proizvodnja", kazao nam je Marijan Lukač koji je vlasnik farme za proizvodnju i prodaju jaja.

Proizvodnja bi do 2027. mogla pasti još više, a procjene su to oko 30 posto. "U prethodne dvije tri godine polazna osnova cijene jaja je bila jako niska. Prodavali smo ih po 60-ak lipa, i zato se kaže da su jaja poskupjela 60-70 posto jer je početna osnovica bila niska. Da su ta jaja bila oko kune, što je bilo realno, sada bi povećanje bilo 10 do 15 posto i ne bi imali ovakvu priču", dodao je Lukač.