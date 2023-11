Prema izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak, od kojih većina stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine za odlazak u mirovinu poslodavci će radnicima po novom moći isplatiti neoporezivo 1400 eura otpremnine. Riječ je o povećanju od 72 eura, javlja Mirovina.hr.

No, otpremnina za odlazak u mirovinu nije zakonska obveza poslodavca. Naime, Zakon o radu to ne definira, već one mogu proizlaziti najčešće iz kolektivnih ugovora ili ugovora o radu. Pritom sam poslodavac određuje visinu otpremnine koju će isplatiti radniku na kraju njegove karijere.

Može biti manje, ali i više od tog iznosa

Pravilnikom o porezu na dohodak definira se samo najviši iznos koji se ne oporezuje. To znači da on može biti manji, ali i veći. U tom slučaju razlika iznad neoporezivog iznosa smatrat će se plaćom, odnosno morat će se obračunati porez na dohodak, prirez i svi doprinosi kao i pri isplati plaće.

Zakonom također nije definirano pod kojim uvjetima radnik može dobiti otpremninu za mirovinu, u smislu životne dobi, radnog staža ili vrste mirovine u koju odlazi. Dakle, radnik može dobiti otpremninu i prije i nakon što napuni 65 godina, neovisno o duljini radnog staža.

Novčane otpremnine uglavnom vezane za velike tvrtke

U praksi, radnici u Hrvatskoj najčešće dobivaju prigodni dar, dok je sama novčana otpremnina vezana za velike tvrtke, ali prije svega za rad u državnim i javnim službama. Prema kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike, odnosno one u javnim službama, otpremnina iznosi dvije osnovice za izračun plaće, važeće na zadnji dan rada prije odlaska u mirovinu.

Osnovica u državnim i javnim službama po novom iznosi 947,18 eura pa svi radnici prilikom odlaska u mirovinu ove i slijedeće godine imaju pravo na 1894,36 eura otpremnine. Prije samo dvije godine, radilo se o iznosu od oko 10.000 kuna, što bi bilo 1328 eura pa je povećanje ove stavke iz državne kase poraslo za oko 500 eura, piše Mirovina.hr.

