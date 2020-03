MINISTAR RADA O SPAŠAVANJU GOSPODARSTVA: ‘Za sada ne razmišljamo o otpisu poreza’

Zbog sindikata su odustali od izmjena Zakona o radu, a Aladrović ističe kako će idući tjedan predstaviti novi paket mjera

Ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović za RTL Danas je komentirao kako se za mjeru isplate minimalca javilo oko 43 tisuće poslodavaca koji su se javili za potporu za 253 tisuća radnika. No to nije neočekivano, ističe.

“Naše prve projekcije su govorile da će se raditi od otprilike od 400 do 500 tisuća radnika. Toliki broj i očekujemo”, kazao je Aladrović i dodao da na raspolaganju imaju od 4 do 6 milijardi kuna za tu mjeru, ovisno koliko ona potraje.

“U srijedu su već krenule isplate, HZZ ažurno rješava zahtjeve i ne očekujemo veće tehničke poteškoće. Bitno je da do faze isplate plaće za ožujak da ćemo svima odobriti isplatu”, kazao je Aladrović.

Za sada ništa od otpisa poreza

Najveća pomoć tvrtkama, koje evidentno trebaju pomoć kako tih 250.000 ljudi ne bi ostali bez posla, je i dalje tek odgoda poreznih davanja, ne i njihov otpis. “U ovom trenutku otpis poreza i doprinosa nismo ukalkulirali”, rekao je Aladrović.

Potvrdio je i kako su odustali od izmjena Zakona o radu, koji bi omogućio poslodavcima jednostrano rezanje plaća, naknada, bonusa i ostalih radničkih prava. Ali, ne zauvijek.

Ništa bez dogovora s partnerima

“U ovom trenutku pripremamo sve scenarije koji se mogu dogoditi uslijed ove pandemije. No, dok to ne predstavimo socijalnim partnerima i dok s njima ne iskomuniciramo u kojem smjeru ići s promjenama u radnopravnom zakonodavstvu, prerano je o tome govoriti.

Naravno da imamo s jedne strane poslodavce koji bi htjeli da se maksimalno liberalizira tržište rada u ovom trenutku, s druge strane imamo sindikate koji bi željeli ostaviti restrikcije koje su sada na snazi i dalje. Mi pratimo što se događa s gospodarstvo i ekonomijom i u tom trenutku ćemo znati procijeniti na koji način bilo koji zakon ćemo mijenjati”, kazao je Aladrović.

Teško ju je uspoređivati s bilo kojom krizom

U nagađanja hoće li kriza biti gora od one 2008., ne želi se upuštati. “Premijer je danas rekao da je ovo gora kriza od one 2008. godine. Definitivno je kriza uzrokovana medicinskim efektima, odnosno virusom. Teško ju je uspoređivati s bilo kojom krizom. U ovom trenutku procjenjujemo da može imati veće implikacije od 2008. godine. No, nitko ne zna do kada će ona trajati, a to preduvjeti da znamo kako će utjecati na ekonomiju”, rekao je Aladrović i dodao da se oni kao Vlada pripremaju za sve scenarije.