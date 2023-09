Glavni izvršni direktor i član Upravnog odbora Fortenova grupe Fabris Peruško izjavio je u četvrtak da će Konuzm od petka krenuti s dodatnim sniženjima koja će obuhvatiti tisuću artikala. Pozdravljamo svaku inicijativu koja utječe na smanjenje inflacije, u kojoj će i ovog puta sudjelovati sve kompanije Fortenova grupe, kazao je Peruško komentirajući vladin paket mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena, u sklopu kojih će od ponedjeljka biti ograničene cijene 30 osnovnih proizvoda.

Osim paketa koji je predstavilo premijer Andrej Plenković i u kojem je prezentirao 30 grupa proizvoda kojima su određene maksimalne cijene, Fortenova grupa, prije svega Konzum, će od sutra za cijelu listu od 365 artikala s liste koju je objavilo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, vratiti ukupno cijenu na 31. prosinca 2022., tako da će ići s dodatnim sniženjem cijena na cijelom paketu, rekao je Peruško.

Raspon sniženja od 5 do 40 posto

Predsjednik Uprave Konzuma Zoran Mitreski je kazao kako sutra kreću sa sniženjem preko 1.000 artikala. "Važno je reći da će ti artikli biti zaključani do kraja godine, odnosno cijene na tim artiklima biti će zaključane do kraja godine", istaknuo je. Raspon sniženja tih artikala kretat će se od 5 do 40 posto, ovisno o grupi proizvoda, rekao je Mitreski napominjući kako su nastojali obuhvatiti sve grupe proizvoda koje prodaju (50 posto iz prehrane, 50 posto iz neprehrane).

Cijela lista proizvoda na akciji bit će objavljena na Konzumovim web stranicama. Vlada je na sjednici u četvrtak donijela peti paket mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena, u sklopu kojih će od ponedjeljka biti ograničene cijene 30 osnovnih proizvoda.