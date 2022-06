Vlada je na sjednici u ponedjeljak odlučila dodatno smanjiti trošarine na naftne derivate, na benzine za dodatnih 40 lipa po litri što je ukupno za 80 lipa, a dizel za dodatnih 20 lipa ili ukupno 40 lipa, kao i za dodatnih 10 lipa, na 65 lipa po litri, smanjiti maržu trgovaca naftnih derivata na benzine, dizel i plavi dizel.

Vlada je na telefonskoj sjednici odlučila izmijeniti uredbu o visini trošarina na energente i električnu energiju te uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, a kako bi smanjila odnosno ublažila rast cijena goriva i time spriječila dodatni udar na građane, izjavio je premijer Andrej Plenković koji je na konferenciji za novinare u Banskim dvorima. Vlada je tako odlučila dodatno smanjiti trošarine na benzinsko i dizelsko gorivo - i to za dodatnih 40 lipa po litri ili ukupno 80 lipa, a na dizelsko gorivo za dodatnih 20 lipa ili ukupno 40 lipa.

Niže trošarine na snazi idućih mjesec dana

"Tako smo ukupno do sada smanjili trošarine s 3,86 kuna po litri na 3,06 kuna po litri za benzinsko gorivo, a s 3,06 na 2,66 kuna na litru dizelskog goriva, što znači 80 odnosno 40 lipa po litri", rekao je Plenković, podsjećajući kako trošarine nema na plavi dizel.

Premijer je najavio i da se novom uredbom uvodi i 14-dnevno obračunsko razdoblje odnosno cijene naftnih derivata mijenjat će se svakih 14 dana. Nove će se uredbe primjenjivati od ove srijede, a uredba o trošarinama biti na snazi idućih mjesec dana te će se nakon toga ponovno procijeniti situacija.

Ograničio i maržu

Premijer je istaknuo i kako se uredbom dodatno ograničava i marža proizvođačima i distributerima, i to za dodatnih 10 lipa. Tako se marža za benzinska i dizelska goriva smanjuje sa 75 lipa na 65 lipa po litri, a za plavi dizel s 50 na 40 lipa po litri.

Bez Vladinih mjera dizel bi sutra koštao 15,80 kuna po litri, dok bi za litru benzina građani bi morali izdvojiti 15,78 kuna po litri, a za plavi dizel 10,87, dok će stupanjem na snagu uredba dizel koštati 13,08, benzin 13,50, a plavi dizel 9,45, podatci su koji je iznio premijer Plenković.

Vlada je reagirala novim uredbama s obzirom na to da ovih dana istječe važenje uredbama koje su na snazi od prve polovice ožujka. Naime, na sjednici održanoj 7. ožujka Vlada je na rast cijena goriva reagirala dvama uredbama, kojima je fiksirala maržu trgovaca naftnih derivata na osnovni eurosuper i eurodizel te plavi dizel, a privremeno je smanjila i trošarine na dizelsko i benzinsko gorivo.

Tako je uredbom o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata ukupna marža za dizelsko i benzinsko gorivo fiksirana na 75 lipa po litri, a na plavi dizel na 50 lipa po litri.

Izmjenama Uredbe o trošarinama država je, pak, na rok od 90 dana smanjila trošarine na dizelsko i benzinsko gorivo, i to za 40 lipa po litri bezolovnog motornog benzina te 20 lipa po litri dizelskog goriva.

Smanjuje se naknada za okoliš

Uz to, Vlada je sredinom ožujka donijela uredbu kojom se distributerima do kraja ove godine smanjuje posebna naknada za okoliš zbog nestavljanja biogoriva na tržište, s 30 lipa na jednu lipa do megadžulu (MJ), s procijenjenim učinkom od 50 lipa nižom cijenom goriva po litri.

Prema do tada važećoj uredbi, ako obveznik (distributer/opskrbljivač benzinskim i dizelskim gorivima) ne stavi na tržište minimalni propisani udjel biogoriva, mora platiti naknadu Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Premijer Andrej Plenković je potkraj prošloga tjedna najavio da će Vlada danas donijeti odluke kojima će biti ublažen najavljeni snažni rast cijena goriva. Dan ranije najavio je da će Vlada intervenirati u trošarine ili marže bude li to potrebno zbog najavljenog znatnog poskupljenja goriva od idućega utorka.

Trenutno se na većini benzinskih postaja u Hrvatskoj litra osnovnog benzina eurosuper 95 prodaje po 13,86 kuna dok je litra osnovnog eurodizela skuplja za 22 lipe.