SIGURNO UTOČIŠTE? / Euro pada taman kad ga uvodimo, je li mudrije prebaciti kune u dolare? Ovo su najveće zamke prelaska na novu valutu

Oni koji štede u eurima imaju sigurnu , zaštićenu valutu i to što će malo manje vrijediti u odnosu na dolar njima ništa ne znači. Zašto? Jer je to sada njihova domicilna valuta i štednja u eurima je sigurna štednja, to je najvažnije”, kaže bivši ministar financija Slavko Linić