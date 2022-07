Euro nam stiže od prvog dana 2023., a dvojno iskazivanje cijena već je postala uobičajeno.

Najnoviji primjer dolazi s bankomata, gdje uz cijenu u kunama piše i ekvivalent u eurima.

Ovako to trenutno izgleda na bankomatima

100 HRK - 13,27 EUR

200 HRK - 26,54 EUR

300 HRK -39,82 EUR

500 HRK - 66,36 EUR

1000 HRK - 132,72 EUR

2000 HRK - 265,45 EUR

Kazne u markama odlaze u prošlost

Još jedna od promjena koju donosi uvođenje eura jesu i zakonske kazne. Naime, pojedine kazne su u našim zakonima još uvijek bile iskazane u njemačkim markama.

Premda je bilo pokušaja da se taj zakon izmijeni i osuvremeni, posljednji put 2016. godine, ti su pokušaji padali na političkim razlozima, prije svega zbog kontroverzi vezanih uz kažnjavanje javnog isticanja ili izvikivanja pokliča "za dom spremni".

Kako nikada nije bilo političke snage ili volje za rješavanje tih prijepora, u zakonu su svih ovih godina ostale i njemačke marke pa su sudovi, da bi izrekli kazne za te prekršaje, DEM pretvarali u kune koristeći se tečajem marke prema euru od oko 1,96:1, koji je fiksno utvrđen uoči uvođenja eura u 12 zemalja EU-a.

U odnosu na taj tečaj, resorno Ministarstvo unutarnjih poslova kazne je u spomenutim zakonskim izmjenama zaokružilo na niže iznose pa će se, primjerice, narušavanje javnog reda i mira famoznim "izvođenjem, reproduciranjem pjesama, skladbi i tekstova ili nošenjem ili isticanjem simbola, tekstova, slika, crteža" umjesto 50 do 300 njemačkih maraka kažnjavati s 20 do 150 eura.

Zaokruživanje na niže primijenjeno je i kad je riječ o vjerojatno najbizarnijoj odredbi tog zakona, onoj kojom se javno uništavanje, oštećivanje ili omalovažavanje domaćeg novca u optjecaju, dakle kune, kažnjavalo s 50 do 250 njemačkih maraka ili zatvorom do 30 dana. Omalovažavatelje "domaćeg novca u optjecaju" ubuduće će se kažnjavati s 20 do 120 eura, što znači da hrvatska kuna nikada nije niti će doći u priliku da postane valuta u kojoj će se kažnjavati njeno omalovažavanje.