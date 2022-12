Prije nego je u Hrvatsku stigao euro, stigli su problemi. Nakon što su prije nekoliko dana kupci razgrabili sportsku odjeću i obuću po smiješnim cijenama - danas slična situacija s namirnicama. Nakon šopinga - hladan tuš - narudžbe su otkazane. nekoć je bilo sve po 5 ili deset kuna, jutros sve po 99 lipa. Litra ulja, jogurta, kefira, pileći file ili bademi. Grešku su Internet trgovci brzo primijetili pa se ispričali i ponudili besplatnu dostavu prilikom neke sljedeće kupnje.

Možete li se žaliti i kome? Cijeli dan telefon ne prestaje zvoniti. Najviše poziva bilo je vezano za kupovinu sportske odjeće i opreme poznatog proizvođača kad su cijene umjesto u eurima bile prikazane u kunama. Većini njih narudžbe su otkazane.

'Potrošač treba dobiti što je naručio'

"To nije u redu. Potrošač treba dobiti ono što je naručio i platio. Čak i ako nije platio, ako je naručio, ako mu je narudžba potvrđena on ima pravo to dobiti", kaže za RTL Danas Ana Knežević, predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača.

Jedan od njih je i sugovornik koji je želio ostati anoniman. Kupio je dva artikla poznatog branda za 135 kuna.

"Nisam imao prevelika očekivanja da će se to ostvariti i pretpostavio sam da je njihova neka tehnička greška. Sad kako će oni postupiti dalje s tim, ja ne znam. Vidjet ću. Za sada još nisam dobio nikakvu dodatnu informaciju. Još uvijek mi samo stoji potvrda da je plaćeno", kazao je jedan od kupaca.

Oni kojima je narudžba odbijena imaju se pravo žaliti. "Ovdje je sad samo pitanje gdje je ta stranica. Dakle, ako je unutar Europske unije onda je Europski potrošački centar relevantan preko kojega se može tražiti. Dakle, mi imamo u Zagrebu Europski potrošački centar koji onda kontaktira ostale potrošačke centre i to se može riješiti", kazala je Knežević.

Nije prvi put

I ne bi bilo prvi put. "Prije smo imali takvih situacija. Inspektorat je naredio da se potrošačima mora isporučiti roba po onoj cijeni koju su vidjeli na stranici i koju su platili", dodala je predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača.

Inspektoratu su se danas, zbog istog javile četiri osobe. I kupac koji je govorio za RTL Danas također će tražiti svoja prava. "Vjerojatno ću poslati jedan mail, ali ne nadam se previše", kazao je kupac pa dodao da neće u pravnu bitku