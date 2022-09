U najvećoj američkoj banci Goldman Sachs uvjerena je da su europske zemlje mogu izdržati probleme s plinom koji su nastali nakon ruske invazije na Ukrajinu. Na sankcije Zapada Vladimir Putin je odgovorio zatvaranjem plinske pipe što je rezultiralo energetskom krizom u Europi.

No, Goldman Sachs procjenjuje kako očekuju će europske veleprodajne cijene plina pasti s oko 215 eura po megavatsatu (MWh) na ispod 100 eura po MWh do kraja prvog kvartala iduće godine. Prema ranijim prognozama predviđala se cijena od 213 eura po MWh.

"Smanjenje isporuke na neodređeno vrijeme putem Sjevernog toka 1 na nulu, ostavlja sjeverozapadnu Europu bez ikakvog ruskog plina. I dok često čujemo pitanje koje će biti posljedice za skladišta, vjerujemo da je bolji pristup postaviti pitanje koje će biti posljedice po cijene da bi se punjenje skladišta nastavilo prema potrebama.

Uspješno riješena zagonetka

To je zagonetka koju je Europa uspješno riješila u proteklih godinu dana, kombinacijom smanjenja potražnje za plinom unutar Europe i među kupcima (ukapljenog prirodnog plina - LNG) drugdje u svijetu, što je rezultiralo natprosječnim povećanjem zaliha", poručili su iz Goldman Sachsa naglašavajući kako su uvjereni da će skladišta plina do listopada biti na 90 posto i da će ostati popunjeni više od 20 posto do kraja ožujka sljedeće godine, piše The Guardian.

“Vjerujemo da će trenutna žurba za smanjenjem potražnje postupno zamijeniti osjećajem tržišnog olakšanja jer se preživjela zima”, smatra Goldman Sachs.

Treba napomenuti i kako je u utorak procurio dokument koji pokazuje da Europska Unija odustaje od nametanja gornje granice cijene ruskog plina, ali da nastavlja s porezima na višak dobiti energetskih kompanija.