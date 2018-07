FIŽULIĆ O NAGODBI U AGROKORU: ‘Nisam uvjeren da će Visoki trgovački sud potvrditi nagodbu’

“Nisam uvjeren da će Visoki trgovački sud staviti svoj pečat na ovakvu nagodbu. I prije nekoliko mjeseci su iznenadili odlukom o jamstvima i tada su dali veliku packu Izvanrednoj upravi i politici. Nemojmo biti iznenađeni ako se to opet dogodi”, kaže Fižulić

Jučer postignutu nagodbu u Agrokoru komentirao je bivši ministar gospodarstva, poduzetnik i kolumnist Telegrama Goranko Fižulić. Gostujući na N1 televiziji kazao je kako ne treba biti iznenađen ako Visoki trgovački sud ne potvrdi postignutu nagodbu u Agrokoru.

“Slijedi potvrda Trgovačkog suda u Zagrebu i rokovi za žalbe onih koji se protive nagodbi. Pravomoćna će biti kad Visoki trgovački sud potvrdi u ovom obliku, ili nekom drugom, nagodbu. Neprimjerene su izjave da se nešto očekuje od Visokog trgovačkog suda. Ne može se nešto očekivati od Visokog trgovačkog suda. Nisam uvjeren da će oni staviti svoj pečat na ovakvu nagodbu. I prije nekoliko mjeseci su iznenadili odlukom o jamstvima i tada su dali veliku packu Izvanrednoj upravi i politici. Nemojmo biti iznenađeni ako se to opet dogodi”, kazao je Fižulić.

“Adris je dovoljno moćan da si dozvoli dugo parničenje”

Po njegovom mišljenju, najspornije u tranziciji iz starog u novi Agorkor je nepoštivanje ravnopravnosti vjerovnika budući da se, kako kaže, sama Izvanredna uprava hvalila pogodovanjem pojedinim vjerovnicima kako bi postigla dogovor s njima.

“Po Stečajnom zakonu nije dopušteno da netko prođe lošije u nagodbi nego što bi prošao u likvidaciji. Adrisov odvjetnički tim to upravo dokazuje. Nije dozvoljeno ni da Izvanredna uprava daje pogodnosti nekim vjerovnicima da bi glasali za nagodbu. Andrej Plenković je pogriješio, i Vlada, što su se vezali uz nagodbu vjerovnika, to je trebala biti stvar samih vjerovnika”, istaknuo je Fižulić.

Na upit kakva će biti strategija Adrisa čija je uprava od početka bila nezadovoljna neagodbom, Fižulić je podsjetio da su još na početku Martina Dalić i Ante Ramljak tvrdili da Agorkor neće postojati kao koncern.

“Wagner, čelni čovjek Knightheada, izjavio je da Agrokor treba ostati cjelina. Cijeli dogovor Sberbanke i Knightheada se bazira na tome. To je bio izlazni uvjet Knightheada da prepusti kontrolu ruskim bankama. Nije bilo mjesta za Adris, za nikog drugog. Adris od početka osporava sam model nagodbe. Adris je dovoljno financijski stabilna kompanija da si može dozvoliti dugo parničenje. Jednostavno ne žele biti magarci, a dovoljno su moćni i neovisni da to dokažu”, smatra bivši ministar gospodarstva.

“Nismo se riješili rođačkog kapitalizma”

Fižulić je prokomentirao i zašto ovakav scenarij u Agrokoru nije odgovarao ruskim bankama – Sberbanci i VTB-u.

“Sberbnak je bio kreator onog stand-still aranžmana i na njihov prijedlog tada je došao Alvarez. Kad su njihova potraživanja prešla milijardu eura, morali su preuzeti rizik. Od prvog dana su pregovarali s Knightheadom tko će koga isplatiti. Nisu sudjelovali u roll-upu i ovo je bila jedina mogućnost da se izvuku iz cijele priče s minimalnim gubicima. Tog vlasništva će se u nekom trenu riješiti. Da se radi o zapadnim bankama, našli bi tisuće primjera kako se to radi. Mi nismo razgradili Agokor i nismo se riješili rođačkog kapitalizma, a sad smo si natovarili na vrat i rusku inačicu”, kazao je Fižulić gostujući na N1 televiziji.

“Jamnicu, Ledo i Zvijezdu svi žele kupiti, ali Konzum ne”

Što se stanja u samom koncernu Agrokor tiče, Fižulić smatra da će za Jamnicu, Ledo i Zvijedu svatko stati u red da ih kupi, ali ne i za Konzum i Mercator.

“Maloprodaja kakvu ima Konzum i Mercator je na zalazu i ona treba biti restrukturirana. Da bi se to dogodilo, treba vrijeme, ljudi i način na koji će se to odvijati. Jamnica, Ledo, Zvijezda… mogu biti prodani u roku od tri do šest mjeseci, za njih ne treba brinuti. (…) Jamnicu će kupiti vjerovnici, da ne bi bili oštećeni. Ona mora biti prodana onome tko za nju najviše daje i to je jedini način da budući vlasnici ne budu oštećeni. Svako pogodovanje da bi se zadržalo hrvatsko vlasništvo je pogrešno, toga smo se nagledali. Kapitalizam i privatno vlasništvo ne poznaju granice”, kazao je Fižulić koji smatra da Vlada nema puno razloga smatrati ovu priču s Agrokorom svojim uspjehom.

“Ovo nije nešto što ćemo učiti kao sjajan rezultat hrvatske politike i svih koji su u priči sudjelovali. To je bila igra dobitnika i gubitnika, a pitanje je kako je i što radila Vlada koja je trebala biti nepristrani sudac. To što su oni radili – radili su loše jer su od početka navijali za jednu stranu”, kazao je.

Što se Ivice Todorića i drugih vjerovnika i manjinskih dioničara tiče, Fižulić smatra da pravna bitka oko Agrokora neće brzo završiti.

