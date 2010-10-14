Fimi media domjencima iz HAC-a izvukla 1,4 mil. kn!

Tvrtka Fimi media u vlasništvu pritvorene poduzetnice Nevenke Jurak, s kojom su prema naputku vrha države morala poslovati sva ili gotovo sva javna poduzeća, novac od državnih tvrtki nije uzimala samo u izravnom odnosu naručitelj - davatelj usluga, nego je to činila i putem najvećih hrvatskih građevinskih poduzeća, piše Novi list .

Riječ je o tvrtkama Viadukt, Konstruktor Inženjering te Hidroelektra Niskogradnja. Ta su poduzeća na sebe bi preuzimala organiziranje svečanosti otvaranja pojedinih dionica autoceste, a potom bi za te poslove angažirala tvrtku FIMI media. Po isplati Nevenke Jurak, namirivali bi se kod Hrvatskih cesta. Tako su zaobilazili javne natječaje, a Fimi media je iz HAC-a izvukla oko 1,4 milijuna kuna.

Na ta je način Fimi media organizirala svečanosti otvaranja dionica: Dugopolje - Šestanovac (autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik), Đakovo - Sredanci (autocesta Beli Manastir-Osijek-Svilaj-Ploče), Jakuševac - Velika Gorica (autocesta Zagreb-Sisak), Osijek - Đakovo (autocesta Bijeli Manastir-Osijek-Svilaj-Ploče). Potražujući povrat novca kroz anekse ugovora o dodatnim troškovima, poduzeća su HAC-u poimence navodila da su novac davala Fimi mediji za dodatne troškove.

"Poštovani, u prilogu vam dostavljamo račun tvrtke FIMI media na iznos od 427,8 tisuća kuna", stoji u dopisu Hidroelektra Niskogradnje od 11. prosinca 2007. godine gdje se ta tvrtka poziva na sporazumni ugovor o nepredviđenim troškovima sklopljen s HAC-om 2006. te traži povrat spomenutog iznosa novca uplaćenog poduzeću Nevenke Jurak. U prilogu im dostavljaju i ugovor koji je njima ispostavila Fimi media, na iznos od 427 tisuća kuna bez PDV-a. U opisu troškova koji im je FIMI medija dostavila, stoji, primjerice, da je postavljanje pozornice, šatora, ozvučenja, led displeja, mikrofona... koštalo 224,3 tisuće kuna. Na kraju Hrvatske autoceste Hidroelektri nadoknađuju iznos isplaćen Nevenki Jurak u iznosu od 417,8 tisuća kuna.

Isti slučaj ponovljen je s Konstruktor Inženjeringom, samo što je dodatni ugovor iznosio 318 tisuća kuna. Tako je bilo i s Viaduktom - 60 tisuća kuna. Najskuplja transakcija dogodila se na relaciji Fimi media - Konstruktor - Hrvatske autoceste, a glasio je na iznos od 611 tisuća kuna. Dogovor se odnosio na svečano obilježavanje puštanja u promet dionice Dugopolje Šestanovac, piše Novi list .

