Glavni urednik portala Energypress Ivan Brodić komentirao je u petak prijepodne nova poskupljenja energenata koja se najavljuju posljednjih dana, ali i o mogućem novom paketom mjera koji se planira u Banskim dvorima.

Najavljeno je poskupljenje plina s 41 na 160 eura po mWh, a Brodić za N1 kaže kako je to izračun po staroj metodologiji koja uzima u obzir burzovnu cijenu plina u prosjeku od godinu dana unatrag, a to je 80 posto izračuna na burzama u Nizozemskoj i Austriji.

"Situacija je takva da je prosjek te cijene vrlo visok, tako da nije čudno da je izračun takav kakav je. HERA je najavila promjenu metodologije, ali se postavlja pitanje zašto to nije već napravljeno jer je cijena plina počela padati još krajem godine", rekao je.

"Vlada će imati slične mjere kao i prošle godine, no pitanje je kakve će efekte to imati. Doći će do nereda na tržištu jer će distributeri nabavljati plin po većoj cijeni nego što će Vlada staviti. Neki će se distributeri onda povući s tržišta i tu će rupu popuniti HEP, a onda je pitanje tko će sve to na kraju nadoknaditi. Pretpostavljam da bi te stvari na neki drugi način trebalo rješavati, na primjer nekom novom metodologijom izračuna cijena koja bi uzimala u obzir vrijeme kada je cijena bila pristupačnija", dodao je.

Tko će HEP-u nadoknaditi gubitak?

Napominje da je HEP već prošle godine zbog toga zabilježilo gubitke. "Država može propisati cijeni plina, ali ako ona bude niža od tržišne postavlja se pitanje zašto bi netko prodavao nešto ako je na gubitku, neovisno je li privatna ili javna tvrtka. Pitanje je tko će HEP-u nadoknaditi taj gubitak i ima li HEP uopće sredstava za to", upozorava Brodić.

Smatra da se Europa dosta dobro počela priprema ti na energetsko tržište bez energenata s Istoka. "Tu je problem i infrastrukture jer je ona napravljena da ide s istoka prema zapadu. Ove godine smo imali sreću jer je zima bila relativno blaga i grijanje je počelo kasnije. Sredinom godine će se ponovo puniti skladišta plina i pitanje je što će biti i na vanjskopolitičkom planu. Mnogi najavljuju da će oko ljeta cijena plina ponovno porasti. Čini mi se da će se Europa kroz godinu, dvije prilagoditi cijeloj situaciju", dodao je.

"Kada jednom taj nesretni rat završi Rusija će se ponovno s energentima pojaviti na tržištu Europa, ali u punom manjem obimu. SAD je najveći dobitnik ove situacije jer je ukalupljeni plin bio najviše zastupljen na europskom tržištu. Tu je problem LNG terminala, ali i oni se grade, i Njemačka se polako odupire tomu i gradi nove", rekao je Brodić.

"Teško je reći da će cijena energije pasti u neko dogledno vrijeme", zaključio je.