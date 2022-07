U petak se u prostorijama RIT Croatia, održala svečanost dodjele certifikata drugoj generaciji polaznika Youth Business Campa Adria Zagreb. Kamp je namijenjen polaznicima od 15 do 19 godina kojima se kroz predavanja i radionice približavaju teme iz poslovnog svijeta. Polaznici su imali priliku sudjelovati na dvadeset i jednom interaktivnih predavanju i pet radionica na različite teme - od osnova menadžmenta, prodaje i financija do važnosti networkinga, brandinga, komunikacija i društvene odgovornosti.

Predavanja su održali hrvatski i inozemni stručnjaci iz prakse i akademske zajednice koji dolaze s RIT Croatia, Edward Bernays University College, Visokog učilišta Algebra te Sveučilišta Vern, a tijekom održavanja kampa polaznici su imali prilike posjetiti Zoološki vrt grada Zagreba kako bi se upoznali s načinom upravljanja javnim ustanovama , Specijalnu bolnicu Arithera gdje im je pokazano kako funkcionira proces rada u bolnici te Muzej Suvremene Umjetnosti gdje su pod vodstvom imali priliku obići trenutne izložbe u Muzeju.

'Vjerujemo da smo uspjeli inspirirati mlade ljude'

Usvojena znanja polaznici su primjenili na razvoju plana vlastitog projekta koji su prezentirali zadnjeg dana održavanja kampa. Kao potvrda sudjelovanja, a u sklopu programa Share the Knowledge Share the experience, polaznicima je uručen certifikat World Innovation and Change Management Insituta iz Geneve. Danijel Koletić, direktor kampa prigodom dodjele certifikata drugoj generaciji istaknuo je:

"Drago mi je što je prva generacija polaznika imala priliku čuti na jednom mjestu ključne teme i upoznati se sa svijetom biznisa te primjerima iz prakse kako bi bili što spremniji odabrati svoj životni put te nastavak svoje edukacije. Izuzetno smo iznenađeni entuzijazmom i interesom naših polaznika koji ove godine dolaze iz Ukrajine te Hrvatske. Vjerujem da smo uspjeli inspirirati poduzetništvo i mlade ljude koji će moći svoje ideje na pravilan način postaviti prema poslovnim standardima. Širina znanja i načina razmišljanja koji su pokazali pri prezentaciji svojih projektnih planova pokazuje nam da smo uspjeli u svojem naumu na što sam izuzetno ponosan.“

Podršku projektu pruža RIT Croatia

Ovaj kamp , nastavit će i dalje inspirirati poslovne teme. Zahvaljujući stipendijama sponzora, svih 11 polaznika sudjelovalo je na kampu bez financijske naknade. Drugu godinu zaredom, projektu pruža potporu RIT Croatia, a Ivana Silić, voditeljica odjela za upise izjavila je:

“Naš je posao adekvatno pripremati studente za potrebe tržišta rada i globalnog gospodarstva sadašnjosti i budućnosti. Stoga se vrlo rado uključujemo u obrazovne projekte koji mladima na zanimljiv način prezentiraju ključne teme nekog područja. Projekt poput Youth Business Camp Adria Zagreb promovira iste vrijednosti, prezentirajući polaznicima relevantne koncepte iz svijeta poslovanja.Kao i lani, iznimno nam je zadovoljstvo što se kamp održao u našim prostorijama. Sudeći prema povratnim informacijama s predavanja naših nastavnica dr.sc. Jasminke Samadržije i dr.sc. Kristine Šorić, ovi mladi pametni ljudi izrazito su angažirani u radu, znatiželjni i željni kvalitetnih znanja. Spomenuto govori koliko su ovakvi projekti potrebni te se veselimo budućim polaznicima i generacijama!” Certifikate su primili polaznici iz Hrvatske: Antonija, Marko P., Marko M.,Anamarija, Mirela, Gabrijela te polaznici iz Ukrajine: Sviatoslav, Yaroslava, Pavlo, Maria, Sofiia.