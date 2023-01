Za 500.000 eura hrvatsko-njemački par kupio je, prije svega, pogled, a onda i 150 kvadrata.

"Prošle godine na nivou Hrvatske u ukupnom broju prodanih stanova i kuća stranci su 36 posto. Kada to spustimo na Jadran, ima pojedinih lokacija gdje je čak preko 80-90 posto kupaca bilo stranca", kazao je vlasnik agencije za nekretnine Branko Papeš, prenosi Danas.hr.

Strancima smo prejeftini?!

U Münchenu će za 50 kvadrata platiti i do 700.000 eura. Podstanari su svjesni da novac bacaju u vjetar, ali kredit za mnoge nije rješenje.

"Jer još uvijek je puno nas na poslu za određeno, ugovori su dosta, isto tako. Recimo, ja sam profesor i dosta je zamjena i svega, i zapravo je jako teško i dignuti i dobiti kredit", govori Tatjana Putrih.

Naime, sada stan u Rijeci, u starijim zgradama, po kvadratu košta od 1.500 do 3.000 eura, u novogradnji od 2.500 do 3.500 eura. U Opatiji je četvorni metar od tri do čak deset tisuća. Prije tjedan dana stan u novogradnji jedan je Mađar kupio za milijun eura.

Etaža od 120 kvadrata u Voloskom prodaje se za 690.000 eura, a cijenu opet dižu pogled i lokacija.

"Udio stranaca je sve veći, a domicilnog stanovništva manji. Zaista mislim da si običan čovjek u Opatiji više ne može priuštiti ništa. Ima ljudi koji isključivo za svoje potrebe koriste, a ima i dosta stranaca koji se bave iznajmljivanjem", kazala je agentica za nekretnine Dijana Kršul.

Stručnjaci za nekretnine predviđaju da se rast cijena neće zaustaviti još godinu i pol do dvije godine. Tajana s početka priče i tada će, kaže, vjerojatno biti podstanarka. Jedino što će se možda promijeniti jest što će stan u Hrvatskoj unajmljivati - od stranaca.