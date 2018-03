VLADA JUČER DONIJELA ODLUKU, A MINISTAR DANAS TVRDI: ‘Ne znači da ćemo sve te državne tvrtke prodati’

Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Oleg Butković izjavio je u četvrtak kako samo ‘skidanje’ tvrtki s popisa strateških trgovačkih društava ne znači da će one sve ići u privatizaciju te da će, ako i kada bude išla bilo kakva njihova privatizacija, takvu odluku prvo morati donijeti najviša politička tijela vladajućih, prvenstveno HDZ-a i Mosta.

“Odluka koju je Vlada donijela na telefonskoj sjednici ne znači da će sve te tvrtke ići u privatizaciju i još uvijek ne znamo ni da li će ići ni kada će ići. Kada i ako bude išla bilo kakva privatizacija, onda je ključno da se za takvu odluku najprije moraju sastati politička tijela vladajućih, prije svega mislim na predsjedništvo HDZ-a i na Most, koji čine vladajuću koaliciju i oni moraju na svojim najvišim političkim tijelima donijeti odluku da se ide u prodaju nečega. Kada se donese takva politička odluka na najvišim stranačkim tijelima, onda se to mora usuglasiti na razini koalicije. Zna se kakva je procedura donošenja takvih odluka, nitko ne može i ne smije donijeti takvu odluku bez prethodne političke odluke na razini HDZ-a, kao najjače stranke u vladajućoj koaliciji, isto tako Mosta, a onda i svih onih stranaka koje čine (vladajuću većinu)”, izjavio je Butković odgovarajući na pitanja novinara u Hrvatskom saboru.

Potrebna je sveobuhvatna analiza

Butković smatra i da pri donošenju odluke o privatizaciji treba sagledavati sve čimbenike, “a jedan je činjenica da je državni proračun sastavljen, da on planira neke prihode i da je to jedan od uvjeta za donošenja takve odluke”.

“Ima još stvari koje treba razmotriti, koje su to tvrtke, kako one posluju, jesu li od interesa za Republiku Hrvatsku. To je jedna sveobuhvatna analiza koju treba napraviti da bi se donijela konačna odluka o privatizaciji bilo čega”, istaknuo je Butković.



Vlada je u srijedu na telefonskoj sjednici s popisa trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa ‘skinula’ osam tvrtki – Podravku, ACI, Končar-elektroindustriju, Petrokemiju, Croatia Airlines, Luku Rijeka, Croatia banka te Croatia osiguranje, uz obrazloženje da te tvrtke više nisu od strateškog značaja za državu, pa je moguća i prodaja državnog udjela u njima.

ŠEF JEDNE OD NAJMOĆNIJIH AVIOTVRTKI: ‘Razmišljamo o kupnji vašeg Croatia Airlinesa’

Ponovivši da ‘skidanje’ tih tvrtki s popisa strateških trgovačkih društava ne znači privatizaciju, Butković je rekao da takva odluka može i “olakšati funkcioniranje i odabir uprava u nekim tvrtkama”.

‘Pričekajmo daljnji tijek događaja unutar stranaka vladajuće koalicije’

“Znamo što znači kad je tvrtka strateška i kad nije – način odabira uprava. Znači, ovo je odluka koja ništa još uvijek ne zaključuje”, istaknuo je ponavljajući kako treba pričekati daljnji tijek događaja unutar stranaka vladajuće koalicije, a onda se može komentirati hoće li ili neće biti privatizacije.

Rekao je i kako razumije da su se neki protiv takve odluke pobunili, ali i da, ako nije donesena politička odluka, nitko na razini Vlade ne može provesti odluku o privatizaciji te pozvao da se pričeka “daljnji tijek događaja unutar stranaka vladajuće koalicije” pa se onda može komentirati da li će ili neće biti privatizacije.

“Žalosti me da se neki ljudi iz današnje oporbe, koji su donosili oduke o prodaji i Croatia osiguranja i Ine, danas bune protiv odluke o privatizaciji koja još nije donijeta”, kazao je Butković.

Na primjedbu novinara da se ne bune samo oporbeni zastupnici, odgovorio je: “Ovi koji se bune, bune se s pravom jer nisu donijete političke odluke na razini koalicije i naravno da su neki ljudi zbunjeni, to je razumljivo”.

Butković ne zna je li odluka Vlade dogovorena s Mostom

Rekao je i da ne zna je li jučerašnja odluka Vlade dogovorena s Mostom, jer on nije član užeg kabineta, ali da je dao svoje mišljenje o tvrtkama koje su iz njegovog resora.

Na upit jesu li na liniji na telefonskoj sjednici u odlučivanje bili uključeni i potpredsjednik Vlade Božo Petrov te ostali ministri i kako su se izjasnili, Butković je odgovorio da za vrijeme telefonske sjednice on na liniji ima samo jednu osobu i da ne zna tko je još u tom trenutku na liniji.

Upitan, pak, zašto je takva odluka donesena na telefonskoj sjednici, ministar pomorstva, prometa i infrastrukture je rekao da je to pitanje za “onog tko je predložio takvu odluku”, a da njemu to nije čudno, jer shvaća da ta odluka nije odluka o privatizaciji.

“Vlada donosi odluke na telefonskim sjednicama i na javnima. Na kraju je sve javno, ništa nije skriveno pa tako ni ova odluka”, ustvrdio je.

Novinare je zanimao i ima li HDZ jasan stav o prekidu arbitraže oko Ine, na što je Butković kazao da to nije u njegovom resoru pa nije dovoljno informiran da bi osobno dao bilo kakav konkretan stav. “I to je odluka koju mora donijeti predsjedništvo HDZ-a i neko vrhovno tijelo ako postoji u Mostu i onda se ta odluka treba raspraviti na koalicijskoj razini i donijeti. Prije toga možemo svi pričati ovako i onako”, rekao je Butković.

Na upit ima li promjena po kojoj je Ina s broja 53. prebačena na prvo mjesto na listi trgovačka društva od posebnog interesa u kojima država ima manje od 50 posto i čije dionice kotiraju na uređenom tržištu kapitala neku važnost ili redni broj s tim nema veze, Butković je ponovio kako nema dovoljno informacija o Ini. “Osobni moj stav je da je Ina, u čijem god vlasništvu bila u ovom trenutku, uvijek broj jedan u Hrvatskoj”, kazao je.