Aplikacija o kretanju cijena u maloprodaji nazvana "Kretanje cijena" od danas je dostupna građanima. Trgovci koji su pristali sudjelovati u ovom projektu su Konzum, Tommy i KTC i oni su Ministarstvu dostavili sve tražene podatke, a to je oko 350 artikala čije će cijene građani moći usporediti svakih 15 dana.

"Mislimo da je ovakav način informiranja javnosti jako dobar i da će 'bijele liste' pomoći građanima donositi odluke prilikom kupnje te će moći povjerenje pokloniti trgovačkim lancima koji su odlučili biti transparentni", kazao je jučer ministar gospodarstva Davor Filipović.

Ako trgovački lanci ne dostave cijene, oni će ih sami skupljati

Ministar Filipović danas je predstavio aplikaciju i napomenuo kako će građani moći pratiti cijene od 31. prosinca.

Cilj je utjecati na eventualna povećanja cijena i trend kretanja inflacije jer, kad građani vide tko je korektan, i oni će to znati cijeniti", rekao je na današnjoj press konferenciji pa govorio i o trgovačkim lancima koji nisu dostavili podatke o cijenama.

"Oni to očito ne žele. Ne postoji opravdanje jer su neki napravili. Zašto ne žele dati podatke? Ne žele biti transparentni i omogućiti građanima informaciju o cijenama. Nemamo iluziju da možemo ograničiti sve cijene u državi, ne radimo ovo iz hira nego jer živimo u krizi."

Dodato je i kako će se aplikacija konstantno nadograđivati i da će sami skupiti informacije o cijenama ako ih trgovački lanci ne dostave.

Neće imati učinka

Iako je ministar zadovoljan kako mu je projekt prošao, činjenica je da su se od deset trgovačkih lanaca Filipoviću odazvala samo tri.

Poznati hrvatski ekonomist Ljubo Jurčić kaže kako ovaj potez vladajućih neće imati učinka. A zašto Vlada onda to radi. "Pa u želji da pokaže da se brine za svoje građane. A 95 posto kupaca ići će do ćoška svoje ulice u krugu svog kvarta bez obzira na cijene", kaže Jurčić u razgovoru za RTL Direkt.

A oni koji idu dalje od ćoška, ionako prije pogledaju naše kataloge, ne treba im neka nova aplikacija - tako razmišljaju oni veliki trgovci koji su odbili sudjelovati.

Aplikacija od 26.000 eura

Aplikacija je već imala jedno predstavljanje, prije tjedan dana to je učinio savjetnik ministra gospodarstva i održivog razvoja Jurica Lovrinčević. Otkrio je tada kako je aplikacija stajala nešto manje od 26.000 eura.

Upitan smatraju li u Ministarstvu gospodarstva neuspjehom jer je tek trećina trgovaca pristala biti na "bijeloj listi", Lovričević je tada rekao kako ne misli da su pogriješili u odnosu prema trgovcima.

"Oni očito tu ne vide interes da nam daju podatke. Mislim da to nije dobro ni za njih ni za potrošače. Ali to je njihova odluka. Nemamo njihove povijesne podatke i to je ključno. Nije problem popisati cijene. Problem je tih povijesnih podataka koje ne možemo imati, ako ih oni ne daju", rekao je.

Aplikacija u obliku internetske stranice

Aplikacija je zamišljena da bude u obliku internetske stranice, a ne aplikacije za mobitel. Možete joj pristupiti OVDJE.

Kada uđete u aplikaciju prvo vidite popis svih proizvoda u sve tri trgovine (Konzum, Tommy, KTC) i prikazuje se posljednja cijena tog proizvoda, točnije, od 15. veljače.

Nakon što kliknete na 'prikaži više' onda vam se prikazuje kako je cijena tog proizvoda rasla/padala/stagnirala od 31. prosinca pa do 15. veljače, u sve tri trgovine.

U izborniku možete i selektirati proizvode kojima je cijena pojeftinila ili poskupjela, ali i one koji su na akciji ili su zadržali cijenu.

Postoji i opcija pretraživanja samo jednog trgovačkog lanca, na primjer Konzuma, pa vam izbaci sve proizvode i njihove cijene u tom lancu, kao i zadnji datum od kada se cijena nekog proizvoda nije mijenjala.