Raspisana crvena tjeralica za suradnikom opakog narkobosa

Na školskom brodu 'Jadran' usidrenom u crnogorskom Tivtu policija je prije nekoliko dana pronašla više od 50 kilograma kokaina. Sada tragaju za 39-godišnjim Vladimirom Račićem, bliskim suradnikom narkobosa Darka Šarića. Za njim je Srbija raspisala crvenu tjeralicu, dok ga je sud u Beogradu, u postupku protiv Šarićeve narko bande, krajem prošle godine nepravomoćno osudio na deset i pol godina zatvora zbog krijumčarenja 5.7 tona kokaina iz Južne Amerike u Europu tijekom 2008. i 2009.

Drogu sakrivali u vojnom objektu Opatovo

Kriminalna skupina koju se tereti da je vojnim brodom 'Jadran' pokušala prokrijumčariti 56 kilograma kokaina u Tursku sumnjiči se i da se bavila uličnom prodajom na teritoriju Tivta, prenosi Blic. List Dan doznaje kako je u kaznenoj prijavi navedeno da su neki pripadnici grupe kokain koji su nabavljali sakrivali u barakama vojnog objekta Opatovo. Tamo su prepakiravali drogu te ju potom prodavali na više različitih lokacija u Crnoj Gori, a posebno u Tivtu.

Za nabavu droge bio je zadužen Radomir Osmajić iz Tivta koji je nabavljao kokain, a zatim ga u pakiranjima od 150 grama predavao podoficiru Milošu Kuliću koji je drogu zatim čuvao u vojnom objektu Opatovo.

Kulić je drogu skladištio i prepakiravao po potrebi, dok je Osmajić pronalazio kupce za kokain. Policija je, nakon što je na brodu 'Jadran' pronašla kokain, upala i u vojne objekte te pronašla tragove kokaina.

Na brodu punom kokaina su trebali ploviti studenti

Do ovih saznanja Specijalno državno tužilaštvo i policija došli su nakon zapljene 56 kilograma kokaina na 'Jadranu". Na brodu su tog dana trebali ploviti studenti.

Kulić je na ispitivanju priznao koji je bio plan kriminalne organizacije, dok se Osmajić branio šutnjom.

Osim Radenovića i Osmajića, za pokušaj šverca kokaina osumnjičeni su i Vladimir Račić i Dejan Rovčanin koji su u bijegu. Označeni su kao članovi kriminalne skupine koja je bila zadužena za krijumčarenje narkotika.

Vrijednost droge u zapljeni je otprilike pet milijuna eura.