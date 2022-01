Spot MUP za borbu protiv korupcije, objavljen prvi puta početkom prosinca nije mogao proći nezapaženo. Poznati glumac Goran Navojec zaigrao je za potrebe MUP-a ulogu maskote novovalne hrvatske korupcije: nudi pršut „koji je dostupan i u listićima koji prijanjaju uz čelo“, odijelo od najboljeg sicilijanskog pamuka, skupe satove „za preko reda“, set diploma za cijelu obitelj. Navojec dakako glumi duhovito i spretno, kao i u brojnim svojim drugim ulogama, pa je spot dočekan kvalifikacijama „urnebesno“, „duhovito“, „šaljivo“, a malo je ostalo ispod radara da je zaključna poruka „Korupcija nije šala, prijavite korupciju na 192“.

Naravno da je u državi u kojoj je veliki problem velika korupcija visokorangiranih dužnosnika ovo spuštanje problema korupcije u režiji MUP-a na rang građana koji donose pršut ili ciglicu kave više tragikomično nego komično, no, nitko ne spori da treba raditi protiv korupcije na svim razinama – pa i upozoravati građane da ne kupuju diplome, ili rade bilo što preko veze. Zanimljivo je dakako i to da je u akciju krenulo Ministarstvo čiji su se pojedini dužnosnici ili djelatnici bili procesuirani zbog korupcije, a spominjala su se i zapošljavanja preko veze, o čemu je i Net.hr dosta pisao.

Dakle, zašto se MUP iznenada odlučio „udariti“ po donositeljima pršuta i kako je uopće došlo do ovog projekta? I kako je realizirana ova kampanja, odnosno, jesu li poštivani antikorupcijski standardi sprečavanja dobivanja poslova „preko veze“?

Dio Strategije Vlade RH

Iz MUP-a nam je odgovoreno da je MUP jedan od „dionika provedbe nove Strategije sprječavanja korupcije 2021-2030. koja je donesena 29. listopada 2021. i to u području mjera podizanja javne svijesti o štetnosti korupcije, nužnosti sprječavanja i suzbijanja te prijavljivanja korupcije.“

„Navedeno nas konkretno obvezuje na provođenje preventivnih mjera, projekata, aktivnosti i kampanja usmjerenih na senzibilizaciju javnosti o važnosti prijavljivanja svih oblika koruptivnih radnji, jačanju antikorupcijskih mehanizama i osnaživanju uloge građana u njihovoj provedbi“, stoji u pisanom odgovoru iz Službe za odnose s medijima MUP-a.

Kampanja je počela 9. prosinca, na Međunarodni dan borbe protiv korupcije objavom videa na youtube kanalu Ministarstva, a kažu iz MUP-a da su se tako uključili i u kampanju Ujedinjenih naroda koji su pozvali da se zemlje članice angažiraju u provedbi raznih preventivnih aktivnosti promičući kampanju pod sloganom: „Vaše pravo, vaša uloga: Recite NE korupciji!“

Na pitanje čija je bila ideja za ovakav sadržaj spota, je li u kreativi angažirana vanjska agencija ili je ideja nastala u MUP-u odgovoreno nam je da je inicijalna ideja nastala „zajedničkim angažmanom ustrojstvene jedinice Ravnateljstva policije u čijoj nadležnosti je prevencija kriminaliteta u suradnji s građanima, potom analizom provedenih recentnih istraživanja o percepciji korupcije, kao i sustavnom suradnjom s dizajnersko-grafičkim školama, udrugama, pravnim osobama, institucijama i specijaliziranim agencijama, te razmjenama iskustava s policijama drugih zemalja, ali i drugim partnerima.“

Objašnjeno nam je također da policija ima specijalizirane službe za prevenciju kriminaliteta „u čijoj nadležnosti je izrada i realizacija preventivnih programa kao i provedba različitih preventivnih aktivnosti iz područja sigurnosti, a koje se provode - ovisno o projektu - edukacijama, senzibilizacijom, javnim manifestacijama, bilo da ih policija provodi samostalno ili u suradnji s partnerima te ujedno sudjeluju i u izradi audio/video uradaka.“

Samo uvod u veću kampanju

Spot „Korupcija“ s Goranom Navojcem u glavnoj ulozi zamišljen je, objašnjavaju iz MUP-a, kao početna aktivnost, „kick off“ cijele kampanje, a izradio ga je obrt za filmsku produkciju „Kinematika“, a ukupni troškovi (pripreme, snimanja, izrade, montaže, kolorkorekcije i izrade grafika za video spot) iznosili su 25 tisuća kuna.

Agencija ILINET d.o.o. je dobila posao zakupa medijskog prostora, odnosno osiguravanja medijske vidljivost kampanje na različitim medijskim platformama i društvenim mrežema, i za to im je plaćeno 49.848,98 kuna.

Pregledom javno dostupnih podataka pokazuje se da je obrt Kinematika registriran tek 2021. godine, dakle, tek uoči ovog posla, ali iza njega stoji filmski umjetnik Igor Neljak, koji nije nepoznat u video produkciji, pisalo se o njegovom nagrađivanom dokumentarnom filmu o rave partijima 2010. godine, a radio je i dokumentarno-promotivni film o specijalnoj jedinici ATJ Lučko kada je obilježavala 30 godina osnutka. Agencija ILINET je sudeći po javno dostupnim podacima jedna od manjih agencija na bogatoj hrvatskoj marketinškoj sceni.

No, obje su tvrtke angažirane na poziv i to isključivo one, odnosno, nije bilo ni poziva na nekoliko adresa i izbora najbolje ponude, nego se MUP obratio upravo tim tvrtkama i dogovorio posao s njima, no, u MUP-u smatraju da je sve bilo po zakonu, jer se radilo o postupcima jednostavne nabave.

„U navedena dva odvojena postupka nabave, primjenjujući članak 15. Zakona o javnoj nabavi te u skladu s Naputkom o provedbi postupka jednostavne nabave, a iz razloga provjerene ranije suradnje, brzine isporuke usluge te povoljne cijene, pozivi su upućeni jednom gospodarskom subjektu - Agenciji ILINET d.o.o. za marketing i web dizajn u Zagrebu i Kinematici iz Zagreba.“, stoji u odgovoru iz MUP-a.

Poslužili se prečacem

S obzirom da isplaćene iznose evidentno je da se radi o postupcima jednostavne nabave do 50 tisuća kuna, iako prilično strši da je iznos od 49.848, 98 jedva uguran ispod praga od 50 tisuća, no činjenica je da Naputak o provedbi postupka jednostavne nabave i za te iznose traži do tri ponuđača, osim iznimno dopušta da se poziv uputi samo jednom gospodarsko subjektu „kada zbog tehničkih ili umjetničkih razloga ili razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava, ugovor o nabavi može izvršiti samo određeni gospodarski subjekt“.

No, MUP ne spominje te razloge, nego isključivo brzinu isporuke usluge, raniju suradnju i povoljne cijene, te bi se moglo reći da je ovaj posao s odabranim agencijama više dogovoren nego izabran kao najpovoljniji ili najbolji od ponuđenog.

Drugim riječima, kampanja MUP-a protiv korupcije nije počela s visokim poštivanjem antikorupcijskih filtera u procesu nabave, odnosno, ugovaranja poslova, nego se poslužila prečacem koji se u borbi protiv korupcije smatra – potencijalno koruptivnim.

Kampanja se, međutim, nastavlja. Ovo je, kažu, bio samo najavni spot.

I službenike MUP-a će se educirati o korupciji

„Ministarstvo unutarnjih poslova tek planira 2022. godine, u suradnji s nadležnim državnim tijelima, institucijama, organizacijama civilnog društva, medijima i širom javnošću, provesti konkretne preventivne aktivnosti kroz sustavni niz multimodularnih komponenti ove kampanje odnosno preventivnog projekta, a za što su, za 2022. godinu, osigurana i financijska sredstva.“, naglašavaju u odgovoru iz MUP-a. Između ostalog, spremaju se i edukacije za službenike MUP-a, te „unaprjeđenje antikorupcijskih mehanizama u radu policije“. Možda će onda i naredne javne nabave i natječaji biti opreznije provođeni?

Zanimalo nas je, također, kakav je efekt kampanje, odnosno, je li bilo više poziva na broj 192 i prijave korupcije, no, tako konkretnih podataka u MUP-u još nemaju.

„Tijekom 2020. godine ukupno prijavljeno 538 koruptivnih kaznenih djela, dok je tijekom 2021. godine ukupno prijavljeno 912 kaznenih djela. Nadalje, tijekom prosinca 2020. godine prijavljeno je ukupno 65 koruptivnih kaznenih djela, dok su tijekom prosinca 2021. godine prijavljena 64 kaznena djela. Međutim, navedene podatke ne treba tumačiti isključivo u smislu povećanja ili pada u jednogodišnjim vremenskim termina budući da se radi o kriminalističkim istraživanjima koja traju više mjeseci pa i godina, a statistički se prikazuju u godini podnošenja kaznene prijave protiv konkretnog počinitelja ili više njih“, saznajemo iz MUP-a.

Evidentno je, dakle, da građani žele prijavljivati korupciju i da ne posustaju u tome, neovisno o tome što je rezultat, odnosno, broj procesuiranih počinitelja koruptivnih djela i konačnih presuda s odgovarajućim kaznama prilično nizak i needukativan.