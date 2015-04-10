Veliki Ennio Morricone u subotu u Areni Zagreb

Legendarni kompozitor u Zagrebu će gostovati u sklopu svjetske turneje "My Life in Music" kojom obilježava pola stoljeća svojeg glazbenog stvaralaštva.

Morricone, rođen 1928. u Rimu, glazbu je počeo studirati na Konzervatoriju Santa Cecilia u Rimu u dobi od 12 godina.

Skladao je više od stotinu klasičnih djela, no glazbena je zvijezda postao zakoračivši u svijet filmske glazbe, zauvijek promijenivši svojim specifičnim izričajem sva pravila glazbenog izražavanja na filmu.

Tijekom pet desetljeća stvaralaštva za svoj je rad dobio brojne nagrade i priznanja, među kojima Oscara za životno djelo (2007.), pet nagrada Bafta, tri Zlatna globusa i četiri nagrade Grammy.

Pravi profesionalac i vizionar poznat po specifičnom glazbenom pečatu jezovitih vokala i odvažno anakroničnih električnih gitara, najveći je trag ostavio u filmskoj glazbi - s preko pet stotina skladbi - posebice u suradnji s redateljem 'spaghetti' vesterna Sergijom Leoneom.

Najpoznatiji je po temama za Leoneove legendarne vesterne "Za dolar više" (1965.) i "Dobar, loš, zao" (1966.), no doprinio je i nizu drugih filmskih žanrova, od komedije, drame, trilera, horora, romanse, pa do umjetničkih i eksploatacijskih filmova, što ga čini jednim od najraznovrsnijih i najsvestranijih umjetnika na svijetu.

Skladao je glazbu za filmove najpoznatijih svjetskih redatelja - Briana De Palme ("Nedodirljivi"), Martina Scorsesea ("Bilo jednom u Americi"), Quentina Tarantina ("Kill Bill" i "Django Unchained"), Pedra Almodovara, Romana Polanskog, Mikea Nicholsa, Olivera Stonea, Barryja Levinsona i brojnih drugih.

Morricone je za svoj nastup u Zagrebu odabrao orkestar Zagrebačke filharmonije, pod vodstvom umjetničkog savjetnika Dmitrija Kitajenka.

Ugledni hrvatski simfonijski orkestar pod Morriconeovim će ravnanjem izvesti izbor atmosferičnih, bezvremenskih kompozicija iz njegove pedesetogodišnje karijere.

Morriconeovo prvo gostovanje u Hrvatskoj organizirala je event-management agencija GigArt, koja je dosad organizirala niz istaknutih koncerata i događanja kao što su izložba "Bodies Revealed", te koncerti Alicie Keys, Paula Anke, Depeche Mode, Joea Cockera, te irskih velikana U2.