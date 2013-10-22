Svećenik se obrušio na mještane zbog knjige Miljenka Smoje

Promocija Smojine knjige Skitan i pitan , a riječ je o zbirci tekstova objavljenih u Slobodnoj Dalmaciji , održala se u zgradi stare škole u Pisku u subotu 12. listopada.

Tjedan dana kasnije don Ivan Babić tijekom mise se obrušio na sve mještane koji su bili na tom kulturnom događaju. S oltara je kazao da ne može vjerovati da je "cilo misto pljeskalo pljuvačima po hrvatskoj državi", ali i novinarima Slobodne Dalmacije . Naime, uz brojne mještane i štovatelje Smojine riječi iz mjesta od Splita do Makarske, promociji su prisustvovali i Smojine kolege i prijatelje iz Slobodne novinari Boris Dežulović i Ivica Ivanišević, te fotograf Feđa Klarić.

Reagirala je Udruga prijatelja kulturne i prirodne baštine Piska Puntapet.

Smoje bi bio ponosan

"Ako Miljenko Smoje s neba gleda u Pisak, sad se slatko smije. A sigurno je i ponosan, jer tako dugom promocijom knjige ni Dostojevski nije blagoslovljen. Naime, u ovom malom mistu promocija Smojine knjige Skitan i pitan još uvijek traje", napisala je u nedjelju na Facebook profilu voditeljica Udruge prijatelja kulturne i prirodne baštine Piska Puntapet Rose Fistanić.

Baš kako je Smoje isticao kroz lik Brice iz Veloga mista "Nema politike u moju butigu!", u tom je ozračju prošla promocija knjige, napisala je Fistanić, a onda se za politiku pobrinuo lokalni svećenik.

"Danas, u nedjelju 20. 10. 2013. promocija se nastavila u crkvi. Znate kako se ono kaže da su u malim mjestima tri najvažnije osobe pop, doktor i učitelj. E, pa Pisak je toliko malo mjesto da ima samo popa. I to ne samo za sebe. Don Ivana Babića, župnika Župe Uznesenja Marijina iz Lokve Rogoznice, Pisak dijeli još s Mimicama i Marušićima. Što ne umanjuje njegovu važnost iz gore navedene izreke. Kako je red u malom mistu, don Ivanu smo poštom poslali pozivnicu za promociju. Nije se pojavio. Možda nije mogao. Nismo saznali.

Od crkve pravi butigu

Saznali smo zato, da se danas, eto nije mogao suzdržati, pa je s mjesta s kojeg je predviđeno da se propovijeda riječ Božja, progurao riječ svoju. Poslužio mu tako oltar crkve u Pisku, stare 450 godina, da grmeći i sijevajući, poput munja nad Biokovom prije nevere, izrazi svoju ogorčenost što je cijelo mjesto na promociji knjige Miljenka Smoje pljeskalo 'pljuvačima po hrvatskoj državi' – novinarima Slobodne Dalmacije – i, kako je rekao, ostalima koji su govorili (ne znamo da li tu ulazi i Karanovo pjevanje). "Kuda ide ovaj svijet?", širio je pop ruke i upirao prstom u onih desetak klupa za po tri osobe.

Pitamo se tko mu je dao punomoć u krojenju društvenog života malog mista? Tko mu je dao pravo od crkve napraviti butigu i u njoj propovijedati svoju, mjesto riječi Božje? Što se više pitamo, sigurniji smo da i ne zna što govori. Zato, oprosti mu Bože! Smoje, ti se i dalje smij, i je za smijat se! Dobro si ovo smislio, luđe je od borbene ponoćke iz Maloga mista", komentirala je na Facebooku Rose Fistanić, voditeljica Udruge Puntapet iz Piska.

Don Ivan Babić nije želio komentirati zašto je usred mise uhvatio pokojnog Smoje i njegove knjige.