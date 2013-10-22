Svećenik se obrušio na mještane zbog knjige Miljenka Smoje
Promocija knjige pokojnog Miljenka Smoje Skitan i pitan u Pisku kod Omiša prije desetak dana okupila je dvjestotinjak štovatelja velikog splitskog novinara i književnika.
Promocija Smojine knjige
Tjedan dana kasnije don Ivan Babić tijekom mise se obrušio na sve mještane koji su bili na tom kulturnom događaju. S oltara je kazao da ne može vjerovati da je "cilo misto pljeskalo pljuvačima po hrvatskoj državi", ali i novinarima
Reagirala je Udruga prijatelja kulturne i prirodne baštine Piska Puntapet.
Smoje bi bio ponosan
"Ako Miljenko Smoje s neba gleda u Pisak, sad se slatko smije. A sigurno je i ponosan, jer tako dugom promocijom knjige ni Dostojevski nije blagoslovljen. Naime, u ovom malom mistu promocija Smojine knjige
Baš kako je Smoje isticao kroz lik Brice iz Veloga mista "Nema politike u moju butigu!", u tom je ozračju prošla promocija knjige, napisala je Fistanić, a onda se za politiku pobrinuo lokalni svećenik.
"Danas, u nedjelju 20. 10. 2013. promocija se nastavila u crkvi. Znate kako se ono kaže da su u malim mjestima tri najvažnije osobe pop, doktor i učitelj. E, pa Pisak je toliko malo mjesto da ima samo popa. I to ne samo za sebe. Don Ivana Babića, župnika Župe Uznesenja Marijina iz Lokve Rogoznice, Pisak dijeli još s Mimicama i Marušićima. Što ne umanjuje njegovu važnost iz gore navedene izreke. Kako je red u malom mistu, don Ivanu smo poštom poslali pozivnicu za promociju. Nije se pojavio. Možda nije mogao. Nismo saznali.
Od crkve pravi butigu
Saznali smo zato, da se danas, eto nije mogao suzdržati, pa je s mjesta s kojeg je predviđeno da se propovijeda riječ Božja, progurao riječ svoju. Poslužio mu tako oltar crkve u Pisku, stare 450 godina, da grmeći i sijevajući, poput munja nad Biokovom prije nevere, izrazi svoju ogorčenost što je cijelo mjesto na promociji knjige Miljenka Smoje pljeskalo 'pljuvačima po hrvatskoj državi' – novinarima
Pitamo se tko mu je dao punomoć u krojenju društvenog života malog mista? Tko mu je dao pravo od crkve napraviti butigu i u njoj propovijedati svoju, mjesto riječi Božje? Što se više pitamo, sigurniji smo da i ne zna što govori. Zato, oprosti mu Bože! Smoje, ti se i dalje smij, i je za smijat se! Dobro si ovo smislio, luđe je od borbene ponoćke iz Maloga mista", komentirala je na Facebooku Rose Fistanić, voditeljica Udruge Puntapet iz Piska.
Don Ivan Babić nije želio komentirati zašto je usred mise uhvatio pokojnog Smoje i njegove knjige.