'Fight club' na hrvatski premijerno u New Yorku
ZKM prvo je hrvatsko kazalište čija će predstava premijeru imati u New Yorku. Predstava Garaža bit će izvedena 28. siječnja u kultnom newyorškom kazalištu La MaMa.
Glumačka ekipa predvođena ravnateljicom ZKM-a Dubravkom Vrgoč i redateljem Ivicom Buljanom krajem drugog tjedna putuje u New York, gdje će obaviti posljednje pripreme za premijeru.
Riječ je o spektakularnom fizičkom teatru čiju rockersku energiju prožimaju intimni prizori snažne vizualnosti. To je prva hrvatsko-američka koprodukcija dogovorena između ravnateljice ZKM-a Dubravke Vrgoč i Ellen Stewart, legende newyorške i svjetske kazališne scene.
arti-200912280470006 Nakon svjetske premijere, predstava će u New Yorku biti dva tjedna na repertoaru kazališta La MaMa, a izvodit će se na engleskom jeziku. Ovaj projekt najavili su i vodeći američki mediji koji prate kulturu, među kojima je i Broadway.com. Hrvatska premijera biti će 13. veljače u Zagrebačkom kazalištu mladih..
U predstavi se miješaju scene izrazitog nasilja, s obiteljskim prizorima koji su biblijski citati, do potpuno nadrealistički obojenih sekvenci o eutanazijskom turizmu.
U predstavi glume: Vedran Živolić, Ksenija Marinković, Frano Mašković, Goran Bogdan, Nina Violić, Doris Šarić Kukuljica, Barbara Prpić, Sreten Mokrović i članovi grupe TBF.
Scenograf predstave je konceptualni umjetnik Slaven Tolj, a kostimografkinja je Ana Savić Gecan. Glumce je uvježbao trener borilačkih vještina Marinko Petričević .