'Fight club' na hrvatski premijerno u New Yorku

Garaža je nastala prema romanu Zdenka Mesarića, a redatelj predstave je Ivica Buljan. U njoj, uz glumce Zagrebačkog kazališta mladih nastupa i TBF, hrvatska grupa desetljeća.

Glumačka ekipa predvođena ravnateljicom ZKM-a Dubravkom Vrgoč i redateljem Ivicom Buljanom krajem drugog tjedna putuje u New York, gdje će obaviti posljednje pripreme za premijeru.

Riječ je o spektakularnom fizičkom teatru čiju rockersku energiju prožimaju intimni prizori snažne vizualnosti. To je prva hrvatsko-američka koprodukcija dogovorena između ravnateljice ZKM-a Dubravke Vrgoč i Ellen Stewart, legende newyorške i svjetske kazališne scene.

arti-200912280470006 Nakon svjetske premijere, predstava će u New Yorku biti dva tjedna na repertoaru kazališta La MaMa, a izvodit će se na engleskom jeziku. Ovaj projekt najavili su i vodeći američki mediji koji prate kulturu, među kojima je i Broadway.com. Hrvatska premijera biti će 13. veljače u Zagrebačkom kazalištu mladih..

Autor romana Zdenko Mesarić, rođen je u Zagrebu 1977. godine. Njegova Garaža dobila je epitet najšokantnijeg i najmučnijeg hrvatskog romana. Gladijatorske borbe, obiteljsko nasilje, eksploatacija djece, socijalna zapuštenost – teme su koje govore o mogućem zastrašujućem scenariju iz bliske budućnosti. «Garaža» je spoj znanstvene fantastike, drame i film noira. Njezini pandani mogu se pronaći u kultnim filmovima kao što su Rollerball, Fight club ili Amores Perros , iako metaforički govori o užasima tranzicijskih zemalja.

U predstavi se miješaju scene izrazitog nasilja, s obiteljskim prizorima koji su biblijski citati, do potpuno nadrealistički obojenih sekvenci o eutanazijskom turizmu.

U predstavi glume: Vedran Živolić, Ksenija Marinković, Frano Mašković, Goran Bogdan, Nina Violić, Doris Šarić Kukuljica, Barbara Prpić, Sreten Mokrović i članovi grupe TBF.

Scenograf predstave je konceptualni umjetnik Slaven Tolj, a kostimografkinja je Ana Savić Gecan. Glumce je uvježbao trener borilačkih vještina Marinko Petričević .