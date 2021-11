Zagrebačka tvrtka koja je zadužena za prijevoz građana, autobusima i tramvajima, čuveni ZET, kao i sve druge gradske institucije i tvrtke, prionuo je dan prije početka primjene odluke Stožera o obaveznom testiranju ili posjedovanju EU covid potvrde, uvođenju te odluke u vlastite redove, ali, po svemu sudeći, u ZET-u je početak započeo proglašenjem – masovne iznimke.

15. studenog Krizni stožer ZET-a objavio je dokument naziva Protokol – koji je upućen u sve radne jedinice goleme gradske tvrtke koja zapošljava oko 3800 zaposlenika, a u dokumentu je navedeno da od 16. studenog 2021. na temelju Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obaveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društva u ustanova i radnici ZET-a moraju „ovlaštenoj osobi predočiti valjanu EU digitalnu covid potvrdu, neki drugi dokaz iz točke VII Odluke ili negativni tekst na SARS-CoV-2“.

Utvrđeno je i tko su ovlaštene osobe za kontrolu: „rukovoditelji poslovnih područja i druge osobe koje oni imenuju i ovlaste u svojim organizacijskim jedinicama, radnici Odjela sigurnosti (portiri) i radnici u Odjelu interne kontrole.“

Reklo bi se, sve kako je i očekivano nakon odluke Stožera koja je donijela veliku uzbunu u javnosti, ali – u Protokolu ZET-a je i navod koji dramatično mijenja cijelu sliku o implementaciji Odluke.

Pošteda za vozače i ostale zaposlene u vozilima

„Ova Odluka (Protokol) se ne primjenjuje na vozače i ostale zaposlenike u prijevoznim sredstvima javnog prijevoza putnika, već se na njih primjenjuje Odluka o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprečavanja širenja bolesti Covid-19.“, stoji u odluci koju je potpisao Krizni stožer ZET-a, no na dokumentu nisu navedena imena članova Stožera.

Ako je ovaj Protokol legalan, onda znači da se najveći broj zaposlenika ZET-a, a to su vozači autobusa i tramvaja, kontrolori itd., kojih ima ukupno više od dvije tisuće u masi zaposlenika ZET-a, ni unatoč Odluci nacionalnog stožera – i dalje neće testirati niti imaju obaveznu kontrolu covid potvrda. Ukratko, upravo oni koji su najistureniji prema građanima neće biti obuhvaćeni odlukom, a biti će obuhvaćeni radnici u servisima ili tehničkoj podršci, radnici u upravi, djelatnici u marketingu ili u odnosima s medijima. Vozači i kontrolori koji krstare po tramvajima i autobusima, koji su često prekrcani preko svake mjere – neće morati imati potvrdu o testu ili EU covid potvrdu, ali, recimo, djelatnici u marketingu će morati.

Odluka koja će se, prema Protokolu ZET-a, i dalje odnositi na vozače, Odluka o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprečavanja širenja bolesti Covid-19 je još iz prosinca prošle godine i tiče se organizacije u vozilima, primjerice, da u vozilima ne smije biti popunjeno više od 40 posto raspoloživih mjesta, a za vozače, kao i za sve putnike, je obavezno nošenje zaštitnih maski, te je utvđeno da se moraju „pridržavati općih protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje se odnose na vožnju javnim prometom“.

Krizni stožer ZET-a je ipak dodao i „preporuku“ za vozače i sve ostale zaposlenike u prijevozu „da kod sebe, ukoliko posjeduju, uvijek imaju valjanu EU digitalnu covid potvrdu ili drugu potvrdu/dokaz iz točke VII Odluke (potvrdu da su preboljeli itd.“). Što znači da, ako nemaju takvu potvrdu – nikome ništa.

Iz ZET-a nisu odgovorili na upit Net.hr-a

Naravno, pokušali smo saznati u ZET-u kako je kreiran Protokol koji potpisuje Krizni stožer ZET-a (predsjednik je djelatnik službe nadzora, Slobodan Mirosavljević, a članovi su rukovoditelji pojedinih radnih jedinica, a i sama predsjednica uprave, Ljuba Romčević Žgela), jesu li se o tome da veliki dio zaposlenika ZET-a naprosto amnestiraju od Odluke o potvrdama i testiranju konzultirali s gradskim vlastima ili nacionalnim stožerom, ili su tu odluku donijeli sami sa sobom, no, do zaključenja teksta nismo dobili odgovor. Također, ne postoje podaci o tome koliko vozača ZET-a je cjepljeno, odnosno posjeduje potvrde koje bi mogle ubrzati cijelu proceduru, a koliko bi ih – ako bi se Odluka odnosila i na njih, moralo učestalo testirati.

Nema sumnje da bi neprestana kontrola covid potvrda ili učestalo testiranje vozača moglo zakomplicirati funkcioniranje ionako preopterećenog gradskog prijevoza koji u vrijeme jutarnje i popodnevne špice uopće ne može provoditi odluku o ispunjenosti do 40 posto, ali isto tako je jasno da je bizarno testirati i kontrolirati one koji će raditi samo u radionicama ili u uredima, a ne one koji će biti izloženi građanima. Odnosno, da je učinkovitost upravo propisane Odluke nacionalnog stožera na slučaju ZET već pala na testu smislenosti.