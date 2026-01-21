Karlo Ressler: Svijet je sve nemilosrdniji, a mi se moramo naučiti izboriti za ono što nam je važno

Koji su najveći izazovi s kojima se Europska unija danas suočava i što bi u ovom trenutku trebali biti njezini stvarni prioriteti?

U trećoj epizodi podcasta Voices of the Future naš novinar Andrej Soldo razgovarao je na ulicama Strasbourga s pripadnicima mlađe generacije i otkrio da građane sve više brinu sigurnosna pitanja i sve izraženija militarizacija Europe.

Istodobno, mladi diljem Europske unije govore o problemima koji su itekako dobro poznati i u Hrvatskoj, kao što su visoki troškovi života, sve teže dostupno stanovanje i društvena atmosfera neizvjesnosti koja iz toga proizlazi.

Ressler o Europi danas: sigurnost, stanovanje i zašto je važno potaknuti mlade na preuzimanju odgovornosti

Na te se teme u trećoj epizodi podcasta osvrnuo i europarlamentarac Karlo Ressler, komentirajući izazove koji se sve češće nameću kao središnje točke političkih i javnih rasprava.

Karlu Ressleru je ovo drugi mandat u Europskom parlamentu, ali politički kontekst u kojem danas djeluje, kako sam kaže, znatno je nemilosrdniji nego prije. U razgovoru govori o sigurnosnim izazovima s kojima se Europa mora suočiti, migracijskoj politici koju otvoreno naziva neodrživom, novom europskom proračunu vrijednom dvije tisuće milijardi eura te o tome što će biti u investicijskom fokusu u nadolazećem razdoblju.

Dotaknuo se i pitanja priuštivog stanovanja, inflacije, pretjerane regulacije, ali i odgovornosti politike prema mladima u vremenu nesigurnosti, umjetne inteligencije i globalnih preslagivanja. Kako je istaknuo, za mlade je danas osim optimizma važno da ih se potakne na preuzimanje odgovornosti.

Mladi se danas često s distance odnose prema javnom životu i politici, doživljavaju ih kao nešto daleko, tuđe pa čak i prljavo, kazao je. No upravo uključivanje i preuzimanje odgovornosti za vlastiti život, ali i za zajednicu u kojoj žive, može dati smisao javnom angažmanu i pomoći mladima da se iz promatrača postupno pretvore u aktivne sudionike društva, ocijenio je naš sugovornik.

Zašto gledati podcast Voices of Future?

Podcast Voices of the Future nastao je iz želje da sva relevantna pitanja i odgovori na njih ne ostanu zatvorena unutar institucija, nego da dobiju svoj prostor i među građanima, osobito mlađima, čiji se glas u europskim raspravama još uvijek često podrazumijeva, a još rjeđe doista sluša.

U svakoj epizodi podcasta Voices of the Future smo razgovarali s mladim sugrađanima iz različitih dijelova Europske unije, slučajnim prolaznicima, a potom o svim tim pitanjima i dilemama koje muče i zanimaju naše sugovornike smo prokomentirali i sa zastupnicima Europskog parlamenta iz Hrvatske. U prvoj epizodi naš sugovornik europarlamentarac bio je Stephen Nikola Bartulica, član političke stranke Dom i nacionalno okupljanje (DOMiNO), a možete je pogledati klikom na link. U drugoj epizodi smo pak razgovarali s europarlamentarkom Biljanom Borzan, članicom stranke SDP, a epizodu možete pogledati na linku.